ತುಂಬಿದ ಕೆರೆಗಳು: ರೈತರಲ್ಲಿ ಹರ್ಷ

ರಬಕವಿ ಬನಹಟ್ಟಿ: ಏ.21 ರಿಂದ ಜಿಎಲ್ಬಿಸಿ ಕಾಲುವೆಗೆ 2450 ಕ್ಯುಸೆಕ್ ನೀರು ಬಿಡುಗಡೆ ಮಾಡಿದ್ದು, ಕಾಲುವೆ ಮೂಲಕ ಕೆರೆಗಳನ್ನು ತುಂಬಿಸುವ ಕಾರ್ಯ ನಡೆಯಿತು.</p>.<p>ರಬಕವಿ ಬನಹಟ್ಟಿ ತಾಲ್ಲೂಕಿನ ಬನಹಟ್ಟಿ, ಚಿಮ್ಮಡ, ಮಹಾಲಿಂಗಪುರ, ಬಂಡಿಗಣಿ, ಮಧುರಖಂಡಿ, ತೇರದಾಳ ತಾಲ್ಲೂಕಿನ ಸಸಾಲಟ್ಟಿ, ಗೊಲಭಾವಿ, ಜಮಖಂಡಿ ತಾಲ್ಲೂಕಿನಮರೆಗುದ್ದಿ, ಮುಧೋಳ ತಾಲ್ಲೂಕಿನಬೆಳಗಲಿ ಕೆರೆಗಳನ್ನು ತುಂಬಿಸಲಾಗಿದೆ.</p>.<p>ಬೇಸಿಗೆಯ ಸಂದರ್ಭದಲ್ಲಿ ಕೆರೆಗಳಿಗೆ ನೀರನ್ನು ತುಂಬಿಸಿದ್ದರಿಂದ ಈ ಭಾಗದ ರೈತರಿಗೆ ಬಹಳಷ್ಟು ಅನುಕೂಲವಾಗಿದೆ.</p>.<p>ಅಂತರಜಲ ಮಟ್ಟ ಹೆಚ್ಚಾಗುತ್ತದೆ ಮತ್ತು ಮುಂದಿನ ದಿನಗಳಲ್ಲಿ ಬಾವಿ ಮತ್ತು ಕೊಳವೆ ಬಾವಿಗಳಿಗೆ ಅನುಕೂಲವಾಗಲಿದೆ. ರೈತರು ತಮ್ಮ ಬೆಳೆಗಳಿಗೆ ನೀರು ಪೂರೈಕೆ ಮಾಡಲು ಕೂಡಾ ಸಹಾಯವಾಗಲಿದೆ ಎಂದು ಇಲ್ಲಿನ ರೈತರಾದ ಅಪ್ಪು ಪಾಟೀಲ, ಸಿದ್ದು ಗೌಡಪ್ಪನವರ, ರಾಜು ಪಾಟೀಲ,ಗಿರೀಶ ಹಂದಿಗುಂದ, ಅಶೋಕ ಬಾಣಕಾರ, ಇತರರು ಹರ್ಷ ವ್ಯಕ್ತಪಡಿಸಿದರು.</p>.<p><em>ಮೂಲತಃ ಪ್ರಜಾವಾಣಿ ಮುದ್ರಣ ಆವೃತ್ತಿಯಿಂದ ಇದನ್ನು ಪಡೆಯಲಾಗಿದೆ. ಎಐ ನೆರವಿನ ವರ್ಗೀಕರಣದಿಂದಾಗಿ ವಿಭಾಗ ಮತ್ತು ಬಳಸಿರುವ ಪ್ರಾತಿನಿಧಿಕ ಚಿತ್ರ ತಪ್ಪಾಗಿರಬಹುದು. ಸುದ್ದಿಯ ವಿಷಯದಲ್ಲಿ ಯಾವುದೇ ಬದಲಾವಣೆ ಇಲ್ಲ</em>