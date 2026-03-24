ನೇಕಾರರ ಪುನಶ್ಚೇತನಕ್ಕೆ ಸರ್ಕಾರ ಮುಂದಾಗಲಿ

<p>ರಬಕವಿ ಬನಹಟ್ಟಿ: ‘ಇಂದಿನ ದಿನಗಳಲ್ಲಿ ನೇಕಾರಿಕೆ ಉದ್ಯೋಗ ಮತ್ತು ನೇಕಾರರು ಬಹಳಷ್ಟು ಕಷ್ಟ ಕಾಲದಲ್ಲಿದ್ದಾರೆ. ರಾಜ್ಯದ ನೇಕಾರರು ಅನೇಕ ಸಮಸ್ಯೆಗಳನ್ನು ಎದುರಿಸುತ್ತಿದ್ದಾರೆ. ಆದ್ದರಿಂದ ಸರ್ಕಾರ ನೇಕಾರಿಕೆಯ ಪುನಶ್ಚೇತನಕ್ಕೆ ಗಮನ ನೀಡಬೇಕು’ ಎಂದು ರಬಕವಿ ಬನಹಟ್ಟಿ ನೇಕಾರ ಮುಖಂಡರಾದ ರಾಮಣ್ಣ ಹುಲಕುಂದ ತಿಳಿಸಿದರು.</p>.<p>ಅವರು ಸೋಮವಾರ ಇಲ್ಲಿನ ರಬಕವಿ ಬನಹಟ್ಟಿ ತಹಶೀಲ್ದಾರ್ ಕಾರ್ಯಾಲಯದಲ್ಲಿ ನಡೆದ ದೇವರ ದಾಸಿಮಯ್ಯನವರ ಜಯಂತ್ಯುತ್ಸವ ಅಂಗವಾಗಿ ಹಮ್ಮಿಕೊಂಡ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮದಲ್ಲಿ ಮಾತನಾಡಿದರು.</p>.<p>ಮತ್ತೋರ್ವ ಮುಖಂಡ ಶ್ರೀಶೈಲ ಧಬಾಡಿ ಮಾತನಾಡಿ, ದಾಸಿಮಯ್ಯನವರ ಕುರಿತು ಮತ್ತು ಅವರಿಂದ ರಚನೆಗೊಂಡ ವಚನಗಳ ಬಗ್ಗೆ ಪ್ರಸಾರ ಮಾಡುವ ನಿಟ್ಟಿನಲ್ಲಿ ನಾವೆಲ್ಲರೂ ಶ್ರಮಿಸಬೇಕು ಎಂದು ತಿಳಿಸಿದರು.</p>.<p>ಶಿರಸ್ತೆದಾರ ರಾಜಶೇಖರ ಸಾತಿಹಾಳ, ಎಸ್.ಬಿ.ಕಾಂಬಳೆ, ಶೋಭಾ ಕೂಗಾಟೆ, ಸದಾಶಿವ ಕುಂಬಾರ, ದಾನಪ್ಪ ಹುಲಜತ್ತಿ, ಶ್ರೀಶೈಲ ಗಣೇಶನವರ, ಶಿವಾನಂದ ಕುಳ್ಳಿ, ಸಿದ್ದು ಬಾಣಕಾರ, ಮಾಲಾ ಬಾವಲತ್ತಿ, ಹೇಮಾ ಪಟ್ಟಣಶೆಟ್ಟಿ, ಶಾಂತಾ ಸೋರಗಾವಿ, ಪೂರ್ಣಿಮಾ ಮುಳೆಗಾವಿ ಇದ್ದರು.</p>.<p>ರಬಕವಿ ಬನಹಟ್ಟಿಯ ಕೆ.ಎಚ್.ಡಿ.ಸಿ ಕಾಲೊನಿಯಲ್ಲಿರುವ ದೇವರ ದಾಸಿಮಯ್ಯನವರ ದೇವಸ್ಥಾನದಲ್ಲಿ ಸೋಮವಾರ ದಾಸಿಮಯ್ಯನವರ ಜಯಂತ್ಯುತ್ಸವ ನಡೆಯಿತು.</p>.<p>ಹಟಗಾರ ಸಮಾಜದ ಮುಖಂಡ ರಾಜಶೇಖರ ಸೋರಗಾವಿ, ನೇಕಾರ ಸಮುದಾಯದ ಮಹಿಳಾ ಮುಖಂಡರಾದ ಶಾಂತಾ ಸೋರಗಾವಿ ಮಾತಮಾಡಿದರು.</p>.<p>ದೇವಸ್ಥಾನದಲ್ಲಿ ಬೆಳಿಗ್ಗೆ ವಿಶೇಷ ಪೂಜೆ ಹಮ್ಮಿಕೊಳ್ಳಲಾಯಿತು. ಮಹಿಳೆಯರು ತೊಟ್ಟಿಲೋತ್ಸವ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮ ನಡೆಸಿದರು.</p>.<p>ಸೋಮನಾಥ ಗೊಂಬಿ, ದೇವೇಂದ್ರ ಶೀಲವಂತ, ಶಂಕರ ಹೋಳಗಿ, ಸಿದ್ದಪ್ಪ ಕಾಲನೂರ, ಈರಪ್ಪ ಬುದ್ನಿ, ಶಿವಾನಂದ ಬರಗಲ, ರಾಜಶೇಖರ ಬೀಳಗಿ ಇದ್ದರು.</p>.<p><em>ಮೂಲತಃ ಪ್ರಜಾವಾಣಿ ಮುದ್ರಣ ಆವೃತ್ತಿಯಿಂದ ಇದನ್ನು ಪಡೆಯಲಾಗಿದೆ. ಎಐ ನೆರವಿನ ವರ್ಗೀಕರಣದಿಂದಾಗಿ ವಿಭಾಗ ಮತ್ತು ಬಳಸಿರುವ ಪ್ರಾತಿನಿಧಿಕ ಚಿತ್ರ ತಪ್ಪಾಗಿರಬಹುದು. ಸುದ್ದಿಯ ವಿಷಯದಲ್ಲಿ ಯಾವುದೇ ಬದಲಾವಣೆ ಇಲ್ಲ</em><br />260324-19-1181297889</p>