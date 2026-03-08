ರಬಕವಿ ಬನಹಟ್ಟಿ: ನೇಕಾರಿಕೆಯ ವೃತ್ತಿಯಲ್ಲಿ ಮಹಿಳೆಯರೇ ಮೇಲುಗೈ

<p><strong>ರಬಕವಿ ಬನಹಟ್ಟಿ:</strong> ಮಹಿಳೆಯರು ಇಂದು ಪ್ರತಿಯೊಂದು ಕ್ಷೇತ್ರದಲ್ಲಿ ತೊಡಗಿಸಿಕೊಂಡಿದ್ದಾರೆ. ಆದರೆ, ಇದುವರೆಗೆ ಪುರುಷ ಪ್ರಧಾನವಾಗಿದ್ದ ನೇಕಾರಿಕೆಯ ವೃತ್ತಿಯಲ್ಲಿ ಸಾಕಷ್ಟು ಸಂಖ್ಯೆಯಲ್ಲಿ ಮಹಿಳೆಯರನ್ನೂ ಇಂದು ಕಾಣಬಹುದಾಗಿದೆ.</p>.<p>ಈ ಮೊದಲು ಮಹಿಳೆಯರು ನೇಯ್ಗೆ ಪೂರ್ವ ಕಾರ್ಯದಲ್ಲಿ ಮಾತ್ರ ಕಂಡು ಬರುತ್ತಿದ್ದರು. ಅಂದರೆ ಸಾಂದರಕಿ ಮಾಡುವುದು, ನೂಲು ಮತ್ತು ಚಮಕಾ ಖಂಡಕಿಗಳನ್ನು ಸುತ್ತುವುದು, ವಾಂಡರ್ ಹಾಕುವ ಕಾರ್ಯಗಳನ್ನು ಮಾಡುತ್ತಿದ್ದರು. ಆದರೆ, ಈಗ ಈ ಎಲ್ಲ ಕಾರ್ಯಗಳ ಜೊತೆಗೆ ನೇಯ್ಗೆಯಲ್ಲಿಯೂ ಕೂಡ ತೊಡಗಿಸಿಕೊಂಡಿದ್ದಾರೆ.</p>.<p>ನಿರಂತರವಾಗಿ ಹತ್ತಾರು ಗಂಟೆಗಳ ಕಾಲ ನೇಯ್ಗೆ ಮಾಡಿದ ನಂತರ ಪುರುಷರು ವಿಶ್ರಾಂತಿ ತೆಗೆದುಕೊಂಡ ಸಂದರ್ಭದಲ್ಲಿ ಮಹಿಳೆಯರು ನೇಯ್ಗೆ ಮಾಡಲು ಆರಂಭಿಸಿದರು. ನೇಕಾರಿಕೆಯ ಉದ್ಯೋಗ ನಿಧಾನವಾಗಿ ತನ್ನ ಅಸ್ತಿತ್ವ ಕಳೆದುಕೊಳ್ಳುತ್ತಿರುವ ಸಂದರ್ಭದಲ್ಲಿ ಪುರುಷರು ಬೇರೆ ಉದ್ಯೋಗದತ್ತ ಮುಖ ಮಾಡಿದರು. ಮನೆಯಲ್ಲಿ ಉಳಿದ ಮಗ್ಗದಲ್ಲಿ ಮಹಿಳೆಯರು ನೇಯ್ಗೆ ಮಾಡಲು ಆರಂಭಿಸಿದರು. ಇದರಿಂದಾಗಿ ಕುಟುಂಬ ನಿರ್ವಹಣೆಗೆ ಕೂಡಾ ಅನುಕೂಲವಾಗಿದೆ.</p>.<p>1980ರ ದಶಕದಲ್ಲಿ ರಬಕವಿ ಬನಹಟ್ಟಿಯಲ್ಲಿ ಪವರ್ಲೂಮ್ ಮಗ್ಗಗಳು ಬರುವುದಕ್ಕಿಂತ ಮೊದಲು ಅಂದಾಜು ಹತ್ತು ಸಾವಿರಕ್ಕೂ ಹೆಚ್ಚು ಕುಣಿ ಮಗ್ಗಗಳಿದ್ದವು. ಈ ಕುಣಿ ಮಗ್ಗಗಳಲ್ಲಿ ಬೆರಳಣಿಕೆಯಷ್ಟು ಮಹಿಳೆಯರು ತಮ್ಮನ್ನು ತಾವು ತೊಡಗಿಸಿಕೊಂಡಿದ್ದರು.</p>.<p>ಈಗ ಬನಹಟ್ಟಿಯಲ್ಲಿ ಕೇವಲ ಬೆರಳೆಣಿಕೆಯಷ್ಟು ಕೈಮಗ್ಗಗಳು ಮಾತ್ರ ಉಳಿದಿವೆ. 5 ರಿಂದ 6 ಸಾವಿರ ಪವರ್ಲೂಮ್ ಮಗ್ಗಗಳಿವೆ. ಅವುಗಳಲ್ಲಿ ಪುರುಷರಷ್ಟೇ ಸಂಖ್ಯೆಯಲ್ಲಿ ಮಹಿಳೆಯರೂ ನೇಕಾರಿಕೆ ಮಾಡುತ್ತಿದ್ದಾರೆ.</p>.<p>ಹದಿನೈದು ವರ್ಷಗಳಿಂದ ನೇಯ್ಗೆ ಉದ್ಯೋಗ ಮಾಡುತ್ತಿದ್ದೇನೆ. ಮೊದಲು ಕುಣಿ ಕೈಮಗ್ಗ ನಡೆಸುತ್ತಿದ್ದೆ. ಈಗ ಅಟೊಮೆಟಿಕ್ ಮಗ್ಗ ನಡೆಸುತ್ತಿದ್ದೇನೆ ಎನ್ನುತ್ತಾರೆ ನೇಯ್ಗೆ ಕೆಲಸದಲ್ಲಿ ತೊಡಗಿಸಿಕೊಂಡಿರುವ ಲಕ್ಷ್ಮಿಬಾಯಿ ಗಿರಿಸಾಗರ. ಹಲವು ಪವರ್ಲೂಮ್ ಮಗ್ಗಗಳನ್ನು ಮಹಿಳೆಯರು ನಡೆಸಿಕೊಂಡು ಹೋಗುತ್ತಿದ್ದಾರೆ.</p>.<div><p><strong>ಪ್ರಜಾವಾಣಿ ಆ್ಯಪ್ ಇಲ್ಲಿದೆ: <a href="https://play.google.com/store/apps/details?id=com.tpml.pv">ಆಂಡ್ರಾಯ್ಡ್ </a>| <a href="https://apps.apple.com/in/app/prajavani-kannada-news-app/id1535764933">ಐಒಎಸ್</a> | <a href="https://whatsapp.com/channel/0029Va94OfB1dAw2Z4q5mK40">ವಾಟ್ಸ್ಆ್ಯಪ್</a>, <a href="https://www.twitter.com/prajavani">ಎಕ್ಸ್</a>, <a href="https://www.fb.com/prajavani.net">ಫೇಸ್ಬುಕ್</a> ಮತ್ತು <a href="https://www.instagram.com/prajavani">ಇನ್ಸ್ಟಾಗ್ರಾಂ</a>ನಲ್ಲಿ ಪ್ರಜಾವಾಣಿ ಫಾಲೋ ಮಾಡಿ.</strong></p></div>