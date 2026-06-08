'ಹೆಣ್ಣುಮಕ್ಕಳನ್ನು ಗೌರವಿಸುವುದು ನಮ್ಮೆಲ್ಲರ ಕರ್ತವ್ಯ' - ಮುರಳೀಧರ ಕಾಬರಾ

<p>ರಬಕವಿ ಬನಹಟ್ಟಿ: ‘ಹೆಣ್ಣುಮಕ್ಕಳು ನಮ್ಮೆಲ್ಲರ ಆಸ್ತಿ ಮತ್ತು ಹೆಮ್ಮೆ. ಹೆಣ್ಣುಮಕ್ಕಳನ್ನು ಗೌರವಿಸುವುದರ ನಮ್ಮೆಲ್ಲರ ಕರ್ತವ್ಯ. ಹೆಣ್ಣುಮಕ್ಕಳು ಇಡೀ ಸಮಾಜದ ಅಸ್ತಿತ್ವ ಮತ್ತು ಪ್ರಗತಿಯ ಮೂಲಾಧಾರ’ ಎಂದು ಬನಹಟ್ಟಿ ಮಾಹೇಶ್ವರಿ ಪ್ರಗತಿ ಮಂಡಳದ ಅಧ್ಯಕ್ಷ ಮುರಳೀಧರ ಕಾಬರಾ ತಿಳಿಸಿದರು.</p>.<p>ಅವರು ಭಾನುವಾರ ಇಲ್ಲಿನ ಬಾಲಾಜಿ ಮಂದಿರದ ಮುಂಭಾಗದಲ್ಲಿ ಮಾಹೇಶ್ವರಿ ಪ್ರಗತಿ ಮಂಡಳದ ಆಶ್ರಯದಲ್ಲಿ ನಡೆದ ಬೇಟಿ ಮತ್ತು ಬೆಹನಾ ಸಮ್ಮೇಳನದ ಅಂಗವಾಗಿ ಹಮ್ಮಿಕೊಂಡ ಮೆರವಣಿಗೆಯ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮಕ್ಕೆ ಚಾಲನೆ ನೀಡಿ ಮಾತನಾಡಿದರು.</p>.<p>ಮಾಹೇಶ್ವರಿ ಸಮಾಜದ ಮಹಿಳಾ ಮಂಡಳದ ಅಧ್ಯಕ್ಷೆ ಜ್ಯೋತಿ ಕಾಬರಾ ಮಾತನಾಡಿ, ‘ಇಂದಿನ ದಿನಗಳಲ್ಲಿ ಮಹಿಳೆಯರು ಸಮಾಜದ ಪ್ರತಿಯೊಂದು ಕ್ಷೇತ್ರದಲ್ಲಿ ತಮ್ಮನ್ನು ತಾವು ತೊಡಗಿಸಿಕೊಂಡು ಮುಂಚೂಣಿಯಲ್ಲಿರುವುದು ಹೆಮ್ಮೆಯ ಸಂಗತಿಯಾಗಿದೆ. ನಮ್ಮ ಸಮಾಜದಲ್ಲಿಯೂ ಬಹಳಷ್ಟು ಮಹಿಳೆಯರು ಈಗ ಉತ್ತಮ ಸ್ಥಾನದಲ್ಲಿರುವುದು ಹೆಮ್ಮಯ ಸಂಗತಿಯಾಗಿದೆ’ ಎಂದರು.</p>.<p>ಕಾರ್ಯಕ್ರಮದ ಅಂಗವಾಗಿ ನಗರದ ಪ್ರಮುಖ ಬೀದಿಗಳಲ್ಲಿ ಮೆರವಣಿಗೆ ನಡೆಯಿತು. ಸ್ಥಳೀಯ ಬಾಲಾಜಿ ಕಲ್ಯಾಣ ಮಂಟಪದಲ್ಲಿ ನಡೆದ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮದಲ್ಲಿ ಮಾಹೇಶ್ವರಿ ಸಮಾಜದ ಹೆಣ್ಣುಮಕ್ಕಳು ಮತ್ತು ಸಹೋದರಿಯರನ್ನು ಸನ್ಮಾನಿಸುವ ಮತ್ತು ಗೌರವಿಸುವ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮ ನಡೆಯಿತು.</p>.<p>ಮಂಡಳದ ಉಪಾಧ್ಯಕ್ಷ ನಾರಾಯಣ ಮಾಲಪಾಣಿ, ಸೌರಭ ಕಾಬರಾ, ನೂತನ ಲಡ್ಡಾ, ಕಾಂತಾ ಪುಂಗಲೀಯಾ, ಕಿರಣ ಡಾಗಾ, ಅರ್ಚನಾ ಪುಂಗಲೀಯಾ, ಪ್ರಿಯಾಂಕಾ ಲಡ್ಡಾ, ಕೋಮಲ ಮುಂದಡಾ, ಸುಕನ್ಯಾ ಮುಂದಡಾ, ಓಂಪ್ರಕಾಶ ಕಾಬರಾ, ಬದ್ರಿನಾರಾಯಣ ಭಟ್ಟಡ, ದ್ವಾರಕಾಧೀಶ ಭಟ್ಟಡ, ಗೋಪಾಲ ಲಡ್ಡಾ, ಗೋವಿಂದ ಲಡ್ಡಾ, ಶಶಿಕಾಂತ ಚಿಂಡಕ ಸೇರಿದಂತೆ ಮಾಹೇಶ್ವರ ಪ್ರಗತಿ ಮಂಡಳದ ಮತ್ತು ಮಹಿಳಾ ಮಂಡಳಿಯ ಸದಸ್ಯೆಯರು ಇದ್ದರು.</p>.<p><em>ಮೂಲತಃ ಪ್ರಜಾವಾಣಿ ಮುದ್ರಣ ಆವೃತ್ತಿಯಿಂದ ಇದನ್ನು ಪಡೆಯಲಾಗಿದೆ. ಎಐ ನೆರವಿನ ವರ್ಗೀಕರಣದಿಂದಾಗಿ ವಿಭಾಗ ಮತ್ತು ಬಳಸಿರುವ ಪ್ರಾತಿನಿಧಿಕ ಚಿತ್ರ ತಪ್ಪಾಗಿರಬಹುದು. ಸುದ್ದಿಯ ವಿಷಯದಲ್ಲಿ ಯಾವುದೇ ಬದಲಾವಣೆ ಇಲ್ಲ</em><br />260608-19-492481483</p>