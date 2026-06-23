ರಬಕವಿ ಬನಹಟ್ಟಿಯಲ್ಲಿ ವಿಶ್ವ ಸಂಗೀತ ದಿನದಂದು ಸಂಗೀತ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮ

<p>ರಬಕವಿ ಬನಹಟ್ಟಿ: ಭಾರತೀಯ ಸಂಗೀತವು ವಿಶ್ವ ಶ್ರೇಷ್ಠವಾದುದು. ಭಾರತದ ಸಂಗೀತವು ತನ್ನದೆ ಆದ ಮಹತ್ವವನ್ನು ಹೊಂದಿದ್ದು, ಸಂಗೀತವು ನಮ್ಮ ದೇಶದ ಸಂಸ್ಕೃತಿಯಾಗಿದೆ ಎಂದು ಹಾಡುಗಾರ ಮಹಾಲಿಂಗ ಚಿಮ್ಮಡ ತಿಳಿಸಿದರು.</p>.<p>ಇಲ್ಲಿನ ಅಕ್ಕಲಕೋಟ ಶರಣರು ಸ್ಥಾಪಿಸಿದ ಸಿದ್ಧಾರೂಢ ಮಠದಲ್ಲಿ ವಿಶ್ವ ಸಂಗೀತ ದಿನದ ಅಂಗವಾಗಿ ಭಾನುವಾರ ಹಮ್ಮಿಕೊಂಡಿದ್ದ ಸಂಗೀತ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮದಲ್ಲಿ ಮಾತನಾಡಿದರು.</p>.<p>ಸಾಮಾಜಿಕ ಕಾರ್ಯಕರ್ತ ರಮೇಶ ಕೊಣ್ಣೂರ ಮಾತನಾಡಿ, ಸಂಗೀತ ಮಾನವನ ದೈಹಿಕ ಮತ್ತು ಮಾನಸಿಕ ಮತ್ತು ದೈಹಿಕ ಆರೋಗ್ಯದ ಮೇಲೆ ಸಾಕಷ್ಟು ಪ್ರಭಾವವನ್ನು ಬೀರುತ್ತಿದೆ. ಸಂಗೀತ ಕೇವಲ ಮನರಂಜನೆ ಅಲ್ಲ. ಬದಲಿಗೆ ಅದು ಒತ್ತಡ ನಿವಾರಣೆ, ಏಕಾಗ್ರತೆ ಮತ್ತು ಭಾವನಾತ್ಮಕ ಸಮತೋಲನವನ್ನು ಕಾಯ್ದುಕೊಳ್ಳುತ್ತದೆ ಎಂದರು.</p>.<p>ಶರಣರ ವಚನಗಳು, ತತ್ವ ಪದಗಳು, ಭಾವಗೀತೆಗಳು ಭಕ್ತಿ ಗೀತೆಗಳ ಮತ್ತು ಜಾನಪದ ಗೀತೆಗಳ ಪ್ರದರ್ಶನ ನಡೆಯಿತು.</p>.<p>ಶಿಕ್ಷಕ ಮಹಾಲಿಂಗ ಚಿಮ್ಮಡ, ಯಲ್ಲಪ್ಪ ಇಮ್ಮಡೆನ್ನವರ ಹಾಡುಗಳನ್ನು ಹಾಡಿದರು. ಸುಭಾಗೌಡ ಪಾಟೀಲ ಹಾರ್ಮೊನಿಯಂ ಮತ್ತು ಪ್ರಕಾಶ ರಾವಳ ಮತ್ತು ಶೇಖರ ಇಮ್ಮಡಿ ತಬಲಾ ಸಾತ್ ನೀಡುವುದರ ಜೊತೆಗೆ ಹಾಡುಗಳನ್ನು ಹಾಡಿದರು. ಮಲ್ಲೇಶಪ್ಪ ಕುಚನೂರ, ರಮೇಶ ಸೋರಗಾವಿ, ಪ್ರಕಾಶ ಬುರುಡ, ಮಹಾನಂದ ಕುಳ್ಳಿ, ಶೈಲಜಾ ನುಚ್ಚಿ, ಪ್ರಭಾವತಿ ಸುಟ್ಟಟ್ಟಿ, ಮಂಡಿ, ಬಾವಲತ್ತಿ, ಪಾರ್ವತಿ ಪೂಜಾರಿ, ಮಹಾದೇವಿ ಕಾಡದೇವರ ಸೇರಿದಂತೆ ಅನೇಕರು ಇದ್ದರು.</p>.<p><em>ಮೂಲತಃ ಪ್ರಜಾವಾಣಿ ಮುದ್ರಣ ಆವೃತ್ತಿಯಿಂದ ಇದನ್ನು ಪಡೆಯಲಾಗಿದೆ. ಎಐ ನೆರವಿನ ವರ್ಗೀಕರಣದಿಂದಾಗಿ ವಿಭಾಗ ಮತ್ತು ಬಳಸಿರುವ ಪ್ರಾತಿನಿಧಿಕ ಚಿತ್ರ ತಪ್ಪಾಗಿರಬಹುದು. ಸುದ್ದಿಯ ವಿಷಯದಲ್ಲಿ ಯಾವುದೇ ಬದಲಾವಣೆ ಇಲ್ಲ</em><br />260623-19-296456347</p>.<div><p><strong>ಪ್ರಜಾವಾಣಿ ಆ್ಯಪ್ ಇಲ್ಲಿದೆ: <a href="https://play.google.com/store/apps/details?id=com.tpml.pv">ಆಂಡ್ರಾಯ್ಡ್ </a>| <a href="https://apps.apple.com/in/app/prajavani-kannada-news-app/id1535764933">ಐಒಎಸ್</a> | <a href="https://whatsapp.com/channel/0029Va94OfB1dAw2Z4q5mK40">ವಾಟ್ಸ್ಆ್ಯಪ್</a>, <a href="https://www.twitter.com/prajavani">ಎಕ್ಸ್</a>, <a href="https://www.fb.com/prajavani.net">ಫೇಸ್ಬುಕ್</a> ಮತ್ತು <a href="https://www.instagram.com/prajavani">ಇನ್ಸ್ಟಾಗ್ರಾಂ</a>ನಲ್ಲಿ ಪ್ರಜಾವಾಣಿ ಫಾಲೋ ಮಾಡಿ.</strong></p></div>