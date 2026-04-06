ಭಗವಂತನ ಸ್ಮರಣೆಯಿಂದ ಬದುಕು ಸಾರ್ಥಕ

ರಬಕವಿ ಬನಹಟ್ಟಿ: 'ಅಕ್ಕಮಹಾದೇವಿ ತನ್ನ ಜ್ಞಾನ ಮತ್ತು ವೈರಾಗ್ಯದ ಮೂಲಕ ಜಗತ್ತಿಗೆ ಅಕ್ಕಳಾದಳು. ಮನುಷ್ಯ ಜನ್ಮ ಬಂದಿದ್ದು ಭಗವಂತನ ಕರುಣೆಯಿಂದಾಗಿ. ಆದ್ದರಿಂದ ನಾವೆಲ್ಲರೂ ಭಗವಂತನ ಉಪಕಾರ ಸ್ಮರಣೆ ಮಾಡುತ್ತ ಜೀವನ ಸಾಗಿಸಬೇಕು' ಎಂದು ಮುರಕಿಭಾವಿಯ ಮಾತೋಶ್ರೀ ಸುಜ್ಞಾನ ಭಾರತಿಯವರು ತಿಳಿಸಿದರು.</p>.<p>ಅವರು ಇಲ್ಲಿನ ಅಕ್ಕಲಕೋಟ ಶರಣರು ಸ್ಥಾಪಿಸಿದ ಸಿದ್ಧಾರೂಢ ಮಠದಲ್ಲಿ ಅಕ್ಕಮಹಾದೇವಿ ಮತ್ತು ಹನುಮ ಜಯಂತ್ಯುತ್ಸವ ಅಂಗವಾಗಿ ಹಮ್ಮಿಕೊಂಡಿದ್ದ ಪ್ರವಚನ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮದಲ್ಲಿ ಅವರು ಮಾತನಾಡಿದರು.</p>.<p>'ಜಗದ ಪುಣ್ಯದಿಂದ ಮಹಾತ್ಮರು ಜನ್ಮ ತಾಳುತ್ತಾರೆ. ಪೂರ್ವಜನ್ಮದ ಪುಣ್ಯದಿಂದಾಗಿ ಮಾತ್ರ ನಮಗೆ ಸತ್ಸಂಗ ದೊರೆಯುತ್ತದೆ. ಆದ್ದರಿಂದ ಪ್ರತಿಯೊಬ್ಬರೂ ಸತ್ಸಂಗ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮದಲ್ಲಿ ಭಾಗವಹಿಸುವ ಮೂಲಕ ಉತ್ತಮ ಬದುಕನ್ನು ತಮ್ಮದಾಗಿಸಿಕೊಳ್ಳಬೇಕು' ಎಂದು ತಿಳಿಸಿದರು.</p>.<p>ಮಹಿಳೆಯರು ಅಕ್ಕಮಹಾದೇವಿ ಮತ್ತು ಹನುಮ ಜಯಂತ್ಯುತ್ಸವ ಅಂಗವಾಗಿ ತೊಟ್ಟಿಲೋತ್ಸವ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮ ನಡೆಸಿಕೊಟ್ಟರು.</p>.<p>ರಾಮಣ್ಣ ಭದ್ರನವರ, ಶಂಕರ ಜಾಲಿಗಿಡದ, ಕಲ್ಲಪ್ಪ ಪತ್ತಾರ, ರವಿ ಕೊಣ್ಣೂರ, ರಮೇಶ ಸೋರಗಾವಿ, ಪ್ರಕಾಶ ಬುರುಡ, ದಾನಪ್ಪ ಕೊಣ್ಣೂರ, ವೈ.ಬಿ.ಕೊರಡೂರ, ಶೈಲಜಾ ನುಚ್ಚಿ, ಶಾಂತಾ ಸೋರಗಾವಿ, ರಜನಿ ಶೇಠೆ, ಬಾಳಪ್ಪ ಮಾಲಾಪುರ, ಸುಶೀಲಾ ಬೀಳಗಿ, ಪ್ರಭಾವತಿ ಸುಟ್ಟಟ್ಟಿ, ವಂದನಾ ಪತ್ತಾರ, ಮಹಾನಂದ ಇದ್ದರು.</p>.<p><em>ಮೂಲತಃ ಪ್ರಜಾವಾಣಿ ಮುದ್ರಣ ಆವೃತ್ತಿಯಿಂದ ಇದನ್ನು ಪಡೆಯಲಾಗಿದೆ. ಎಐ ನೆರವಿನ ವರ್ಗೀಕರಣದಿಂದಾಗಿ ವಿಭಾಗ ಮತ್ತು ಬಳಸಿರುವ ಪ್ರಾತಿನಿಧಿಕ ಚಿತ್ರ ತಪ್ಪಾಗಿರಬಹುದು. ಸುದ್ದಿಯ ವಿಷಯದಲ್ಲಿ ಯಾವುದೇ ಬದಲಾವಣೆ ಇಲ್ಲ</em><br />260406-19-422648651</p>