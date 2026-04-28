ಕೃಷಿ ಪರಿಕರ ಮಾರಾಟಗಾರರ ಸಂಘದಿಂದ ಪ್ರತಿಭಟನೆ

ರಬಕವಿ ಬನಹಟ್ಟಿ: ರಾಷ್ಟ್ರದ ಕೃಷಿ ಪರಿಕರಗಳ ಮಾರಾಟಗಾರರ ಸಂಘವು ತಮ್ಮ ವಿವಿಧ ಬೇಡಿಕೆಗಳಿಗೆ ಆಗ್ರಹಿಸಿ ಸೋಮವಾರ ಕರೆ ನೀಡಿದ ಬಂದ್ ಅನ್ನು ಬೆಂಬಲಿಸಿ ತಾಲ್ಲೂಕು ಮಾರಾಟಗಾರರ ಸಂಘದ ಸದಸ್ಯರು ಸಾಂಕೇತಿವಾಗಿ ಪ್ರತಿಭಟನೆ ನಡೆಸಿ ತಹಶೀಲ್ದಾರ್ ಗಿರೀಶ ಸ್ವಾದಿಯವರಿಗೆ ಮನವಿ ಸಲ್ಲಿಸಿದರು.</p>.<p>ಈ ಸಂದರ್ಭದಲ್ಲಿ ವ್ಯಾಪಾರಸ್ಥರ ಸಂಘದ ಮುಖಂಡ ರವಿ ಗಡಾದ ಮಾತನಾಡಿ, ಡಿಎಪಿ ಮತ್ತು ಯುರಿಯಾ ಜೊತೆಗೆ ಒತ್ತಾಯ ಪೂರ್ವಕವಾಗಿ ಬೇರೆ ಉತ್ಪಾದನೆಗಳನ್ನು ಲಿಂಕ್ ಮಾಡುವುದನ್ನು ನಿಲ್ಲಿಸಬೇಕು. ಎಲ್ಲಾ ರಸಗೊಬ್ಬರಗಳನ್ನು ಎಫ್ಒಎಲ್ ಕೊಡುವ ಹಾಗೇ ಕ್ರಮ ತೆಗೆದುಕೊಳ್ಳಬೇಕು. ಗೊಬ್ಬರ, ಬೀಜ, ಕೀಟ ನಾಶಕಗಳು ಕಳಪೆ ಬಂದಾಗ ಕಂಪನಿಯವರ ಮೇಲೆ ಪ್ರಕರಣ ದಾಖಲಿಸಿ ಡೀಲರಗಳನ್ನು ಸಾಕ್ಷಿಯಾಗಿ ಪರಿಗಣಿಸಬೇಕು. ಅಧಿಕಾರಿಗಳು ತಪಾ ಸಣೆಗೆ ಬಂದಾಗ ಮಾಧ್ಯಮಗಳಿಗೆ ಹೇಳಿಕೆ ಯನ್ನು ನೀಡುವಾಗ ದಾಳಿ ಎನ್ನುವ ಪದದ ಬದಲಾಗಿ ತಪಾಸಣೆ ಎನ್ನಬೇಕು ಮತ್ತು ಅಂಗಡಿಗಳ ಭಾವಚಿತ್ರಗಳನ್ನು ಬಳಸ ಬಾರದು ಎಂದು ಆಗ್ರಹಿಸಿದರು.</p>.<p>ಮಾರಾಟಗಾರರ ಸಂಘದ ಮತ್ತೊಬ್ಬ ಮಾರಾಟಗಾರ ರವಿ ಅವರಾದಿ ಮಾತನಾಡಿ, ಪರಿಕರ ಮಾರಾಟಗಾರರ ಇನ್ನೂ ಹಲವಾರು ಬೇಡಿಕೆಗಳು ಇದ್ದು, ಸರ್ಕಾರ ಅವುಗಳನ್ನು ಸಹಾನು ಭೂತಿಯಿಂದ ಪರಿಶೀಲಿಸಿ ನಮ್ಮ ಬೇಡಿಕೆಗಳಿಗೆ ಸ್ಪಂದಿಸಬೇಕು ಎಂದು ಆಗ್ರಹಿಸಿದರು.</p>.<p>ಪ್ರಭು ಕೆಂಗಾಲಿ, ಸಂಗಪ್ಪ ಹವಾ ಲ್ದಾರ್, ಬಾಹುಬಲಿ ಬಾಬನ್ನವರ, ಪ್ರಕಾಶ ರೇಳಕರ್, ರುದ್ರಪ್ಪ ಹಳೆಮನಿ, ಶೋಮು ಪಾಟೀಲ, ಅಶೋಕ ಕೋತಿನ ಇದ್ದರು.</p>.<p><em>ಮೂಲತಃ ಪ್ರಜಾವಾಣಿ ಮುದ್ರಣ ಆವೃತ್ತಿಯಿಂದ ಇದನ್ನು ಪಡೆಯಲಾಗಿದೆ. ಎಐ ನೆರವಿನ ವರ್ಗೀಕರಣದಿಂದಾಗಿ ವಿಭಾಗ ಮತ್ತು ಬಳಸಿರುವ ಪ್ರಾತಿನಿಧಿಕ ಚಿತ್ರ ತಪ್ಪಾಗಿರಬಹುದು. ಸುದ್ದಿಯ ವಿಷಯದಲ್ಲಿ ಯಾವುದೇ ಬದಲಾವಣೆ ಇಲ್ಲ</em>