ಮಂಗಳವಾರ, 3 ಮಾರ್ಚ್ 2026
×
ADVERTISEMENT
Homedistrictbagalkot

ರಬಕವಿ ಬನಹಟ್ಟಿ: ಚರ್ಮದ ಹಲಗೆಗಳಿಗೆ ಈಗಲೂ ಬೇಡಿಕೆ

ವಿಶ್ವಜ ಕಾಡದೇವರ
Published : 3 ಮಾರ್ಚ್ 2026, 6:46 IST
Last Updated : 3 ಮಾರ್ಚ್ 2026, 6:46 IST
ADVERTISEMENT
ಫಾಲೋ ಮಾಡಿ
Comments
ಸರ್ಕಾರ ನಮ್ಮಂತಹ ಗುಡಿ ಕೈಗಾರಿಕೆಯವರನ್ನು ಪ್ರೋತ್ಸಾಹಿಸಬೇಕು. ಸೌಲಭ್ಯಗಳನ್ನು ಒದಗಿಸಿದರೆ ಆಧುನಿಕತೆಯ ಜೊತೆಗೆ ನಾವೂ ಸ್ಪರ್ಧೆ ಮಾಡಲು ಸಹಾಯವಾಗುತ್ತದೆ
ರಮೇಶ ಸೋನೋನೆ
ಫೈಬರ್ ಹಲಗೆಗಳಿಗಿಂತ ಚರ್ಮದ ಹಲಗೆಗಳ ನಾದ ಕೇಳಲು ಹಿತವೆನಿಸುತ್ತದೆ. ಖಣಿ ವಾದನ ಸಂಬಾಳ ಕರಡಿ ದಪ್ಪಗಳಿಗೆ ಚರ್ಮವನ್ನೇ ಬಳಸಲಾಗುತ್ತದೆ
ಎಸ್.ಬಿ.ಮಟೋಳ್ಳಿ ನಿವೃತ್ತ ಉಪನ್ಯಾಸಕ ಮತ್ತು ಖಣಿ ವಾದಕರು
Bagalkot

ಪ್ರಜಾವಾಣಿ ಆ್ಯಪ್ ಇಲ್ಲಿದೆ: ಆಂಡ್ರಾಯ್ಡ್ | ಐಒಎಸ್ | ವಾಟ್ಸ್ಆ್ಯಪ್, ಎಕ್ಸ್, ಫೇಸ್‌ಬುಕ್ ಮತ್ತು ಇನ್‌ಸ್ಟಾಗ್ರಾಂನಲ್ಲಿ ಪ್ರಜಾವಾಣಿ ಫಾಲೋ ಮಾಡಿ.

ADVERTISEMENT
ADVERTISEMENT
ADVERTISEMENT