ರಬಕವಿ ಬನಹಟ್ಟಿ: ಚರ್ಮದ ಹಲಗೆಗಳಿಗೆ ಈಗಲೂ ಬೇಡಿಕೆ

ರಬಕವಿ ಬನಹಟ್ಟಿ: ಹೋಳಿ ಹುಣ್ಣಿಮೆ ಬಂತು ಎಂದರೆ ಎಲ್ಲೆಡೆ ಹಲಗೆಗಳ ಸದ್ದಿನ ಅಬ್ಬರ. ಗ್ರಾಮೀಣ ಭಾಗದಲ್ಲಂತೂ ಹತ್ತಾರು ಯುವಕರು ಸೇರಿ ಹಲಗೆಗಳನ್ನು ಬಾರಿಸುತ್ತ ಊರೆಲ್ಲ ಸುತ್ತು ಹಾಕುತ್ತಾರೆ.

ಆದರೆ ಇಂದಿನ ದಿನಗಳಲ್ಲಿ ಮಾರುಕಟ್ಟೆಯಲ್ಲಿ ಹೆಚ್ಚಾಗಿ ಫೈಬರ್ ಹಲಗೆಗಳೇ ಕಾಣುತ್ತಿವೆ. ಆದರೂ ಚರ್ಮದ ಹಲಗೆಗಳನ್ನು ಕೆಲವರು ಖರೀದಿಸುತ್ತಾರೆ. ಹಳ್ಳಿಗರು ಚರ್ಮದ ಹಲಗೆಗಳನ್ನೇ ಕೇಳುತ್ತಾರೆ.

ರಾಂಪುರದ ರಮೇಶ ಸೋನೋನೆ ಮೂರು ದಶಕಗಳಿಂದ ಚರ್ಮದ ಹಲಗೆಗಳನ್ನು ತಯಾರು ಮಾಡಿ ಮಾರಾಟ ಮಾಡುತ್ತಿದ್ದಾರೆ. ತಮ್ಮ ಅಜ್ಜ ಮತ್ತು ತಂದೆಯವರಿಂದ ಬಳುವಳಿಯಾಗಿ ಬಂದ ವೃತ್ತಿಯನ್ನು ರಮೇಶ ಮುಂದುವರಿಸಿಕೊಂಡು ಬಂದಿದ್ದಾರೆ. ಅದು ಅವರ ಕುಟುಂಬದ ಉಪ ಜೀವನ ಕೂಡ ಆಗಿದೆ. ಹೋಳಿ ಹುಣ್ಣಿಮೆಯ ಸಂದರ್ಭದಲ್ಲಿ ಸಣ್ಣ ಮತ್ತು ದೊಡ್ಡದಾದ ಅಂದಾಜು ಎರಡು ಸಾವಿರದಷ್ಟು ಹಲಗೆಗಳನ್ನು ಮಾಡುತ್ತೇವೆ ಎನ್ನುತ್ತಾರೆ ರಮೇಶ. ₹200 ರಿಂದ ₹ 1,000 ದವರೆಗೆ ಹಲಗೆಗಳ ದರ ಇರುತ್ತದೆ. ಫೈಬರ್ ಹಲಗೆಗಳಿಗಿಂತ ಚರ್ಮದ ಹಲಗೆಗಳು ದರ ಜಾಸ್ತಿಯಾಗಿರುವುದರಿಂದ ಚರ್ಮದ ಹಲಗೆಗಳಿಗೆ ಬೇಡಿಕೆ ಕಡಿಮೆಯಾಗುತ್ತಿದೆ.

ಮೊದಲು ಚರ್ಮವನ್ನು ಖರೀದಿಸಬೇಕು. ಅದನ್ನು ಹದಗೊಳಿಸಬೇಕು. ನಂತರ ಅವುಗಳನ್ನು ಆಕಾರಕ್ಕನುಗುಣವಾಗಿ ಕತ್ತರಿಸಿಕೊಂಡು ಕಬ್ಬಿಣದ ಸಲಾಕೆಗಳಿಗೆ ಹೆಣೆಯಬೇಕಾಗುತ್ತದೆ. ಇದರಿಂದ ಚರ್ಮದ ಹಲಗೆಗಳ ದರ ಹೆಚ್ಚುತ್ತದೆ. ಆದ್ದರಿಂದ ನಾವು ಕೂಡ ಈಗ ಚರ್ಮದ ಕೊತೆ ಫೈಬರ್ ಹಲಗೆಗಳನ್ನು ಸಹ ಮಾರಾಟ ಮಾಡುತ್ತಿದ್ದೇವೆ ಎನ್ನುತ್ತಾರೆ ರಮೇಶ ಸೋನೋನೆ.

ಸಂಬಾಳ, ಕರಡಿ ಮತ್ತು ಡೊಳ್ಳುಗಳಿಗೆ ಬೇಕಾಗುವ ಚರ್ಮವನ್ನು ನಾವೇ ಹೆಣೆದು ಕೊಡುತ್ತೇವೆ. ಮೊಹರಂ ಸಂದರ್ಭದಲ್ಲಿಯೂ ಹಲಗೆಗಳು ಮಾರಾಟವಾಗುತ್ತವೆ. 

ಸರ್ಕಾರ ನಮ್ಮಂತಹ ಗುಡಿ ಕೈಗಾರಿಕೆಯವರನ್ನು ಪ್ರೋತ್ಸಾಹಿಸಬೇಕು. ಸೌಲಭ್ಯಗಳನ್ನು ಒದಗಿಸಿದರೆ ಆಧುನಿಕತೆಯ ಜೊತೆಗೆ ನಾವೂ ಸ್ಪರ್ಧೆ ಮಾಡಲು ಸಹಾಯವಾಗುತ್ತದೆ 
ರಮೇಶ ಸೋನೋನೆ

ಫೈಬರ್ ಹಲಗೆಗಳಿಗಿಂತ ಚರ್ಮದ ಹಲಗೆಗಳ ನಾದ ಕೇಳಲು ಹಿತವೆನಿಸುತ್ತದೆ. ಖಣಿ ವಾದನ ಸಂಬಾಳ ಕರಡಿ ದಪ್ಪಗಳಿಗೆ ಚರ್ಮವನ್ನೇ ಬಳಸಲಾಗುತ್ತದೆ 
ಎಸ್.ಬಿ.ಮಟೋಳ್ಳಿ ನಿವೃತ್ತ ಉಪನ್ಯಾಸಕ ಮತ್ತು ಖಣಿ ವಾದಕರು