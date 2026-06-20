ಜೀವನದಲ್ಲಿ ಕೌಶಲ ಬೆಳೆಸಿಕೊಳ್ಳಿ - ಗುರುಸಿದ್ಧೇಶ್ವರ ಸ್ವಾಮೀಜಿ ಕರೆ

<p>ರಬಕವಿ ಬನಹಟ್ಟಿ: ಇಂದಿನ ದಿನಗಳಲ್ಲಿ ಓದು, ವಿದ್ಯೆ, ಅಂಕ ಮತ್ತು ಪದವಿಗಳಿಗಿಂತ ನಮ್ಮಲ್ಲಿರುವ ಕೌಶಲಗಳಿಗೆ ಬಹಳಷ್ಟು ಮಹತ್ವವಿದೆ. ಆದ್ದರಿಂದ ಕೌಶಲಗಳ ಜೊತೆಗೆ ಅಭಿವ್ಯಕ್ತಿಯನ್ನು ಬೆಳೆಸಿಕೊಳ್ಳಬೇಕು ಎಂದು ರಬಕವಿಯ ಗುರುದೇವ ಬ್ರಹ್ಮಾನಂದ ಆಶ್ರಮದ ಗುರುಸಿದ್ಧೇಶ್ವರ ಸ್ವಾಮೀಜಿ ನುಡಿದರು.</p>.<p>ಶುಕ್ರವಾರ ಸ್ಥಳೀಯ ಜೆಎಸ್ಎಸ್ ಕೈಗಾರಿಕಾ ತರಬೇತಿ ಸಂಸ್ಥೆಯ ಹಿರಿಯ ತರಬೇತುದಾರರ ಬೀಳ್ಕೊಡುವ ಮತ್ತು ಪಾರಿತೋಷಕ ವಿತರಣಾ ಸಮಾರಂಭದ ಸಾನ್ನಿಧ್ಯ ವಹಿಸಿ ಮಾತನಾಡಿದರು.</p>.<p>ಬೆಳೆಯುವ ಸಾಮರ್ಥ್ಯ ಇದ್ದರೆ ಯಾವ ಕ್ಷೇತ್ರದಲ್ಲಿಯಾದರೂ ಬೆಳೆದು ಬದುಕನ್ನು ಕಟ್ಟಿಕೊಳ್ಳಬಹುದಾಗಿದೆ ಎಂದು ಗುರುಸಿದ್ಧೇಶ್ವರ ಸ್ವಾಮೀಜಿ ತಿಳಿಸಿದರು.</p>.<p>ಜಮಖಂಡಿಯ ಸರ್ಕಾರಿ ತರಬೇತಿ ಸಂಸ್ಥೆಯ ಪ್ರಾಚಾರ್ಯ ಮಹಾದೇವ ಲಮಾಣಿ ಮಾತನಾಡಿ, ಇಂದಿನ ದಿನಗಳಲ್ಲಿ ಐಟಿಐ ಪೂರೈಸಿದ ವಿದ್ಯಾರ್ಥಿಗಳಿಗೆ ಬಹಳಷ್ಟು ಬೇಡಿಕೆಗಳಿವೆ. ಆದ್ದರಿಂದ ತರಬೇತುದಾರರು ಮುಂಬರುವ ದಿನಗಳಲ್ಲಿ ತಮಗೆ ದೊರೆತ ಅವಕಾಶಗಳನ್ನು ಸದ್ಬಳಕೆ ಮಾಡಿಕೊಳ್ಳಬೇಕು ಎಂದರು.</p>.<p>ಸಂಘದ ಗೌರವ ಕಾರ್ಯದರ್ಶಿ ಶಂಕರ ಸೋರಗಾವಿ ಮಾತನಾಡಿ, ಸೇನೆಯಲ್ಲಿ ಐಟಿಐ ವಿದ್ಯಾರ್ಥಿಗಳಿಗೆ ಸಾಕಷ್ಟು ಅವಕಾಶಗಳು ಇವೆ. ಅದೇ ರೀತಿಯಾಗಿ ಖಾಸಗಿಯಾಗಿಯೂ ಕೂಡಾ ಕಾರ್ಯವನ್ನು ಕೈಗೊಳ್ಳಬಹುದಾಗಿದೆ.</p>.<p>ಸಂಘದ ಕಾರ್ಯಾಧ್ಯಕ್ಷ ಬಸವಂತ ಜಾಡಗೌಡ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮ ಉದ್ಘಾಟಿಸಿದರು. ಸಂಘದ ಸದಸ್ಯರಾದ ಶ್ರೀಶೈಲ ಯಾದವಾಡ, ಪಂಡಿತ ಹನಗಂಡಿ, ಮಹಾದೇವಿ ಕೊಳಕಿ, ಪ್ರಾಚಾರ್ಯ ಬಸವರಾಜ ಪಟ್ಟಣ, ಶೇಖರ ಇಟ್ನಾಳ, ನಾಗಪ್ಪ ಬಕರೆ, ಜಯಂತ ಬುರ್ಷಿ, ಶ್ರೀಶೈಲ ಮಲಾಬದಿ, ಬಿ.ಎಸ್.ಮಠಪತಿ, ಎಸ್.ಆರ್, ರೇಣಕೆ, ಕಾಡಪ್ಪ ಶಿರೋಳ, ಲೋಹಿತ ಜಾಡಗೌಡ, ಬಿ.ಎಸ್.ಆಯಾಚಿತ, ಆಂಜನೆಯ ಜಾಡಗೌಡ ಇದ್ದರು.</p>.<p><em>ಮೂಲತಃ ಪ್ರಜಾವಾಣಿ ಮುದ್ರಣ ಆವೃತ್ತಿಯಿಂದ ಇದನ್ನು ಪಡೆಯಲಾಗಿದೆ. ಎಐ ನೆರವಿನ ವರ್ಗೀಕರಣದಿಂದಾಗಿ ವಿಭಾಗ ಮತ್ತು ಬಳಸಿರುವ ಪ್ರಾತಿನಿಧಿಕ ಚಿತ್ರ ತಪ್ಪಾಗಿರಬಹುದು. ಸುದ್ದಿಯ ವಿಷಯದಲ್ಲಿ ಯಾವುದೇ ಬದಲಾವಣೆ ಇಲ್ಲ</em><br />260620-19-1002899263</p>