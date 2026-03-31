ರಬಕವಿ ಬನಹಟ್ಟಿ: ನೆರೆಯ ಮಹಾರಾಷ್ಟ್ರದ ರಾಜಾಪುರ ಬ್ಯಾರೇಜ್ನಿಂದ ಕೃಷ್ಣಾ ನದಿಗೆ ನೀರು ಹರಿದು ಬರುತ್ತಿದ್ದು, ಸಮೀಪದ ಹಿಪ್ಪರಗಿ ಬ್ಯಾರೇಜ್ನಲ್ಲಿ ನೀರಿನ ಪ್ರಮಾಣ ಹೆಚ್ಚು ಆಗುತ್ತಿದೆ ಎಂದು ಹಿಪ್ಪರಗಿ ಬ್ಯಾರೇಜ್ ಜಲಾಶಯದ ಮೂಲಗಳು ತಿಳಿಸಿವೆ.</p>.<p>ಮಹಾರಾಷ್ಟ್ರದ ಗಡಿ ಭಾಗಗಳ ಪ್ರದೇಶಗಳಿಗೆ ಅಲ್ಲಿಯ ಸರ್ಕಾರ ನೀರು ಬಿಡುಗಡೆ ಮಾಡಿದ್ದು, ಹೆಚ್ಚುವರಿ ನೀರು ನದಿಗೆ ಹರಿದು ಬರುತ್ತಿದೆ. ಹೆಚ್ಚುವರಿ ನೀರು ಹಿಪ್ಪರಗಿ ಬ್ಯಾರೇಜ್ಗೆ ಬಂದು ತಲುಪಿದೆ. ಭಾನುವಾರ ನೀರಿನ ಸಂಗ್ರಹ 2.21 ಟಿಎಂಸಿ ಅಡಿ ಇದ್ದು, ಸೋಮವಾರ ಬ್ಯಾರೇಜ್ ನಲ್ಲಿ 2.31 ಟಿಎಂಸಿ ಅಡಿ ನೀರಿನ ಸಂಗ್ರಹವಿದೆ ಎಂದು ಬ್ಯಾರೇಜ್ನ ಸಹಾಯಕ ಎಂಜಿನಿಯರ್ ವಿ.ಎನ್.ನಾಯಕ ತಿಳಿಸಿದರು.</p>.<p><em>ಮೂಲತಃ ಪ್ರಜಾವಾಣಿ ಮುದ್ರಣ ಆವೃತ್ತಿಯಿಂದ ಇದನ್ನು ಪಡೆಯಲಾಗಿದೆ. ಎಐ ನೆರವಿನ ವರ್ಗೀಕರಣದಿಂದಾಗಿ ವಿಭಾಗ ಮತ್ತು ಬಳಸಿರುವ ಪ್ರಾತಿನಿಧಿಕ ಚಿತ್ರ ತಪ್ಪಾಗಿರಬಹುದು. ಸುದ್ದಿಯ ವಿಷಯದಲ್ಲಿ ಯಾವುದೇ ಬದಲಾವಣೆ ಇಲ್ಲ</em>