ವಾಲ್ಮೀಕಿ ನಿಗಮದ ಹಣ ತಿಂದಾಗ ಸತೀಶ ಜಾರಕಿಹೊಳಿ ಏಕೆ ಮಾತನಾಡಲಿಲ್ಲ? ರಾಜುಗೌಡ

<p><strong>ಬಾಗಲಕೋಟೆ</strong>: 'ಸಿದ್ದರಾಮಯ್ಯ ನಂತರ ನೀವೇ ಮುಂದಿನ ಮುಖ್ಯಮಂತ್ರಿ ಎಂದು ಸಿದ್ದರಾಮಯ್ಯ ಅವರಿಂದ ಹೇಳಿಸಿ. ಅದು ಬಿಟ್ಟು ಸತೀಶ ಜಾರಕಿಹೊಳಿ ಮುಂದಿನ ಮುಖ್ಯಮಂತ್ರಿಯಾಗುತ್ತಾರೆ ಮತ ನೀಡಿ ಎಂದು ಯಾಕೆ ಸುಳ್ಳು ಹೇಳಿಸುತ್ತಿದ್ದೀರಿ' ಎಂದು ಮಾಜಿ ಶಾಸಕ ರಾಜುಗೌಡ ಪ್ರಶ್ನಿಸಿದರು.</p>.<p>ಶನಿವಾರ ಸುದ್ದಿಗಾರರೊಂದಿಗೆ ಮಾತನಾಡಿದ ಅವರು, 'ಸಚಿವ ಸತೀಶ ಜಾರಕಿಹೊಳಿ ಮುಂದಿನ ಮುಖ್ಯಮಂತ್ರಿ. ಕಾಂಗ್ರೆಸ್ಸಿಗೆ ಮತ ಹಾಕಿ ಎಂದು ಅವರ ಬೆಂಬಲಿಗರು ಕೇಳುತ್ತಿದ್ದಾರೆ' ಎಂದು ಆರೋಪಿಸಿದರು.</p>.<p>'ಸಿದ್ದರಾಮಯ್ಯ ನೀವೇ ಮುಖ್ಯಮಂತ್ರಿ ಎಂದು ಹೇಳಿದರೆ ನಾವೂ ಖುಷಿ ಪಡುತ್ತೇವೆ. ನಮ್ಮನ್ನು ಪಕ್ಷದಿಂದ ಹೊರ ಹಾಕಿದರೂ ಚಿಂತೆಯಿಲ್ಲ. ನಿಮಗೆ ಮತ ಹಾಕಿ ಎಂದು ಹೇಳುತ್ತೇವೆ' ಎಂದರು.</p>.<p>'ಒಳಮೀಸಲಾತಿ ಪ್ರಮಾಣ ತಗ್ಗಿಸಿದಾಗ ಜಾರಕಿಹೊಳಿ ಏಕೆ ಮಾತನಾಡಲಿಲ್ಲ. ರಾಜಣ್ಣ ಅವರನ್ನು ಸಂಪುಟದಿಂದ ಬಿಟ್ಟಾಗ, ವಾಲ್ಮೀಕಿ ಅಭಿವೃದ್ಧಿ ನಿಗಮದಲ್ಲಿ ಹಗರಣ ಆದಾಗ ಏಕೆ ಮಾತನಾಡಲಿಲ್ಲ' ಎಂದರು.</p>.<p>'ಬಿಜೆಪಿ ಸರ್ಕಾರ ಹೆಚ್ಚಿಸಿದ್ದ ಮೀಸಲಾತಿಯನ್ನು ಉಳಿಸಿಕೊಳ್ಳದ ಕಾಂಗ್ರೆಸ್ಸಿಗರಿಗೆ ಪಾಠ ಕಲಿಸಬೇಕು' ಎಂದರು.</p>