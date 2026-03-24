ರಾಮನವಮಿ: ಯಲ್ಲಾಲಿಂಗರ ಜಾತ್ರೆ 27ರಂದು

<p>ಬೆನಕಟ್ಟಿ (ರಾಂಪುರ): ರಾಮನವಮಿ ನಿಮಿತ್ತ ಗ್ರಾಮದಲ್ಲಿ ಯಲ್ಲಾಲಿಂಗ ಮಹಾರಾಜರ ಜಾತ್ರೆ ಮಾರ್ಚ್ 27ರಂದು ಜರುಗಲಿದೆ.</p>.<p>ಭಾನುವಾರದಿಂದ ಪ್ರವಚನ ಪ್ರಾರಂಭವಾಗಿದ್ದು, ಆಧ್ಯಾತ್ಮಿಕ ಚಿಂತಕ ಪ್ರದೀಪ ಗುರೂಜಿ ಮಾರ್ಚ್ 26 ರವರೆಗೆ ಪ್ರವಚನ ಮಾಡಲಿದ್ದಾರೆ. 27ರ ಬೆಳಿಗ್ಗೆ 7 ಗಂಟೆಗೆ ಯಲ್ಲಾಲಿಂಗರ ಮೂರ್ತಿಗೆ ರುದ್ರಾಭಿಷೇಕ, ಪೂಜಾ ಕೈಂಕರ್ಯಗಳು ನಡೆಯಲಿವೆ. ನಂತರ 10 ಗಂಟೆಗೆ ಪೂರ್ಣಕುಂಭ, ಕೊಣ್ಣೂರಿನ ರಾಯಣ್ಣ ಮಹಿಳಾ ಡೊಳ್ಳು ಕುಣಿತ, ಮಹಿಳೆಯರ ಕಳಸಾರತಿ ಹಾಗೂ ವಿವಿಧ ವಾದ್ಯ ಮೇಳಗಳೊಂದಿಗೆ ಪಲ್ಲಕ್ಕಿ ಉತ್ಸವ ಜರುಗಲಿದೆ.</p>.<p>ಮಧ್ಯಾಹ್ನ 1 ಗಂಟೆಗೆ ಅನ್ನ ಪ್ರಸಾದನಡೆಯಲಿದ್ದು, ಯಲ್ಲಾಲಿಂಗ ಸಾಂಸ್ಕೃತಿಕಯುವಕ ಸಂಘದ ಆಶ್ರಯದಲ್ಲಿ ಜಮಖಂಡಿ ತಾಲ್ಲೂಕಿನ ಮುತ್ತೂರಿನ ಕಾಶಿಲಿಂಗೇಶ್ವರ ಡೊಳ್ಳಿನ ಗಾಯನ ಸಂಘ ಹಾಗೂ ಸವದತ್ತಿ ತಾಲ್ಲೂಕಿನ ಮುಗಳ್ಯಾಳದ ಮಾಳಿಂಗೇಶ್ವರ ಡೊಳ್ಳಿನ ಸಂಘದಿಂದ ಡೊಳ್ಳಿನ ಗಾಯನ ರಾತ್ರಿಯಿಡಿ ನಡೆಯಲಿದೆ.</p>.<p><em>ಮೂಲತಃ ಪ್ರಜಾವಾಣಿ ಮುದ್ರಣ ಆವೃತ್ತಿಯಿಂದ ಇದನ್ನು ಪಡೆಯಲಾಗಿದೆ. ಎಐ ನೆರವಿನ ವರ್ಗೀಕರಣದಿಂದಾಗಿ ವಿಭಾಗ ಮತ್ತು ಬಳಸಿರುವ ಪ್ರಾತಿನಿಧಿಕ ಚಿತ್ರ ತಪ್ಪಾಗಿರಬಹುದು. ಸುದ್ದಿಯ ವಿಷಯದಲ್ಲಿ ಯಾವುದೇ ಬದಲಾವಣೆ ಇಲ್ಲ</em><br />260324-19-1280863968</p>