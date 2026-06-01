ರಾಂಪುರ: ಅತಿಕ್ರಮಿತ ಅಂಗಡಿಗಳ ತೆರವು

ರಾಂಪುರ: ಕಳೆದ ಐದು ವರ್ಷಗಳಿಂದ ಕಗ್ಗಂಟಾಗಿ ಉಳಿದಿದ್ದ ರಾಂಪುರ ಬಸ್ ನಿಲ್ದಾಣ ಜಾಗದ ಅತಿಕ್ರಮಣ ತೆರವು ಸಮಸ್ಯೆಗೆ ಭಾನುವಾರ ಪರಿಹಾರ ಸಿಕ್ಕಿದ್ದು ಜಾಗದ ಸುತ್ತಮುತ್ತಲಿನ 31 ಅತಿಕ್ರಮಿತ ಅಂಗಡಿಗಳನ್ನು ತೆರವುಗೊಳಿಸಲಾಯಿತು.</p>.<p>ಮೊದಲೇ ನಿರ್ಧರಿಸಿದಂತೆ ಪೊಲೀಸ್ ಬಂದೋಬಸ್ತ್ನಡಿ ಪುನರ್ವಸತಿ ಇಲಾಖೆ ಬೆಳಿಗ್ಗೆಯಿಂದ ಜೆಸಿಬಿ ಮೂಲಕ ಅಂಗಡಿಗಳನ್ನು ತೆರವುಗೊಳಿಸುವ ಕಾರ್ಯ ನಿರ್ವಹಿಸಿತು.</p>.<p>ಎರಡು ದಿನಗಳ ಹಿಂದೆ ಅಂಗಡಿಗಳ ವಿದ್ಯುತ್ ಸಂಪರ್ಕ ಕಡಿತಗೊಳಿಸಿದಾಗಲೇ ಅಂಗಡಿಕಾರರಿಗೆ ತೆರವು ಕಾರ್ಯಾಚರಣೆಯ ಸುಳಿವು ದೊರೆತಿತ್ತು. ಹೀಗಾಗಿ ಕೆಲವರು ನಿನ್ನೆ, ಮೊನ್ನೆ ಸ್ವಯಂ ಪ್ರೇರಿತರಾಗಿ ಅಂಗಡಿ ಖಾಲಿ ಮಾಡಿದ್ದರು.</p>.<p>ಪ್ರತಿರೋಧವಿಲ್ಲ : ತೆರವು ಕಾರ್ಯಾಚರಣೆ ಆರಂಭವಾಗುತ್ತಿದ್ದಂತೆ ತಮ್ಮ ಅಂಗಡಿಗಳಲ್ಲಿನ ಸಾಮಾನು ಸರಂಜಾಮುಗಳನ್ನು ತಾವೇ ಎತ್ತಿಕೊಂಡರು. ಯಾರೂ ಪ್ರತಿರೋಧ ತೋರಲಿಲ್ಲ.</p>.<p>ಕೃಷ್ಣಾ ಮೇಲ್ದಂಡೆ ಯೋಜನೆಯ ಪುನರ್ವಸತಿ ಇಲಾಖೆ ಅಧಿಕಾರಿಗಳು, ಬಾಗಲಕೋಟೆ ಗ್ರಾಮೀಣ ಪೊಲೀಸ್ ಠಾಣೆ ಪಿಎಸ್ಐ ಗಿರೀಶ, ಗ್ರಾಮ ಪಂಚಾಯಿತಿ ಪಿಡಿಒ ಸಿ.ಎಚ್.ಪವಾರ, ಕಂದಾಯ ಇಲಾಖೆ ಅಧಿಕಾರಿಗಳು, ಪಂಚಾಯತಿ ಸಿಬ್ಬಂದಿ ಕಾರ್ಯಾಚರಣೆ ಸಮಯದಲ್ಲಿ ಇದ್ದರು.</p>.<p>ರಾಂಪುರ ಬಸ್ ನಿಲ್ದಾಣ ನಿರ್ಮಾಣದ ಸಮಸ್ಯೆ ಕುರಿತು 'ಪ್ರಜಾವಾಣಿ' ಮೇ 27ರಂದು ಬಸ್ ನಿಲ್ದಾಣ ಜಾಗದ ಬಗ್ಗೆ 'ಅತಿಕ್ರಮಣ ಈ ಬಾರಿಯಾದರೂ ತೆರವಾಗುವುದೇ' ಎಂಬ ವಿಶೇಷ ವರದಿ ಪ್ರಕಟಿಸಿತ್ತು.</p>.<p><em>ಮೂಲತಃ ಪ್ರಜಾವಾಣಿ ಮುದ್ರಣ ಆವೃತ್ತಿಯಿಂದ ಇದನ್ನು ಪಡೆಯಲಾಗಿದೆ. ಎಐ ನೆರವಿನ ವರ್ಗೀಕರಣದಿಂದಾಗಿ ವಿಭಾಗ ಮತ್ತು ಬಳಸಿರುವ ಪ್ರಾತಿನಿಧಿಕ ಚಿತ್ರ ತಪ್ಪಾಗಿರಬಹುದು. ಸುದ್ದಿಯ ವಿಷಯದಲ್ಲಿ ಯಾವುದೇ ಬದಲಾವಣೆ ಇಲ್ಲ</em>