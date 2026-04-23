ಸ್ಮಶಾನ ಅಭಿವೃದ್ಧಿಗೆ ಅಗತ್ಯ ನೆರವು

ರಾಂಪುರ: 'ಧರ್ಮಸ್ಥಳ ಗ್ರಾಮಾಭಿವೃದ್ಧಿ ಯೋಜನೆ ವತಿಯಿಂದ ಹಿಂದೂ ರುದ್ರಭೂಮಿ ಅಭಿವೃದ್ಧಿಗೆ ಅಗತ್ಯ ಆರ್ಥಿಕ ನೆರವು ನೀಡಲಾಗುತ್ತಿದೆ' ಎಂದು ಯೋಜನೆಯ ಜಿಲ್ಲಾ ಯೋಜನಾಧಿಕಾರಿ ಚನ್ನಕೇಶವ ಹೇಳಿದರು.</p>.<p>ಸಮೀಪದ ಬೆನಕಟ್ಟಿ ಗ್ರಾಮದಲ್ಲಿ ಸೋಮವಾರ ನಡೆದ ರುದ್ರಭೂಮಿಯಲ್ಲಿ ಅಳವಡಿಸಿದ ಶವದಹನ ಪೆಟ್ಟಿಗೆ (ಸಿಲಿಕಾನ್ ಛೇಂಬರ್) ಪೂಜಾ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮದಲ್ಲಿ ಮಾತನಾಡಿದರು.</p>.<p>'ಧರ್ಮಸ್ಥಳ ಗ್ರಾಮಾಭಿವೃದ್ಧಿ ಯೋಜನೆಯಡಿ ರಾಜ್ಯದಾದ್ಯಂತ ಅನೇಕ ರುದ್ರಭೂಮಿಗಳ ಅಭಿವೃದ್ಧಿಗೆ ಆರ್ಥಿಕ ನೆರವು ನೀಡಲಾಗಿದೆ. ಮರಣ ಹೊಂದಿದ ವ್ಯಕ್ತಿಯ ಶವ ಸಂಸ್ಕಾರವನ್ನು ವ್ಯವಸ್ಥಿತ ಮತ್ತು ಗೌರವಯುತವಾಗಿ ನೆರವೇರಿಸಲು ಮಾನವೀಯ ಉದ್ದೇಶದಿಂದ ಹಿಂದೂ ರುದ್ರಭೂಮಿ ಅಭಿವೃದ್ಧಿ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮ ಜಾರಿಗೊಳಿಸಲಾಗಿದೆ' ಎಂದರು.</p>.<p>'ಕಾರ್ಯಕ್ರಮದ ಅನ್ವಯ ಬಾಗಲಕೋಟೆ ಜಿಲ್ಲೆಯ 10ಕ್ಕೂ ಹೆಚ್ಚು ರುದ್ರಭೂಮಿಗಳಲ್ಲಿ ಸಿಲಿಕಾನ್ ಛೇಂಬರ್ ಅಳವಡಿಸಲಾಗಿದೆ. 3–4 ರುದ್ರಭೂಮಿಗಳಲ್ಲಿ ಹಲವಾರು ಅಭಿವೃದ್ದಿ ಕಾರ್ಯಗಳನ್ನು ಕೈಗೊಳ್ಳಲಾಗಿದೆ' ಎಂದು ವಿವರಿಸಿದರು.</p>.<p>ಶೇಖರಯ್ಯಸ್ವಾಮಿ ಘಂಟಿಮಠ, ನೀಲಪ್ಪ ಪೆಟ್ಲೂರ, ತಿಮ್ಮಣ್ಣ ಸನ್ನಪ್ಪನವರ, ಶಂಕರ ಕುದರಿ, ಹನಮಂತ ಸನ್ನಪ್ಪನವರ, ಅಶೋಕ ದಾಸಪ್ಪನವರ, ಮುತ್ತಪ್ಪ ಬಾಳಕ್ಕನವರ, ಮುತ್ತುರಾಜ ಅರಕೇರಿ, ರವಿ ಅರಿಷಿಣಗೋಡಿ, ನೀಲಪ್ಪ ಬಾಳಕ್ಕನವರ, ನಿಂಗಪ್ಪ ಹುಡೇದಮನಿ ಇದ್ದರು.</p>.<p><em>ಮೂಲತಃ ಪ್ರಜಾವಾಣಿ ಮುದ್ರಣ ಆವೃತ್ತಿಯಿಂದ ಇದನ್ನು ಪಡೆಯಲಾಗಿದೆ. ಎಐ ನೆರವಿನ ವರ್ಗೀಕರಣದಿಂದಾಗಿ ವಿಭಾಗ ಮತ್ತು ಬಳಸಿರುವ ಪ್ರಾತಿನಿಧಿಕ ಚಿತ್ರ ತಪ್ಪಾಗಿರಬಹುದು. ಸುದ್ದಿಯ ವಿಷಯದಲ್ಲಿ ಯಾವುದೇ ಬದಲಾವಣೆ ಇಲ್ಲ</em>