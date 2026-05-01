ರೋಣಿಹಾಳ ಲಕ್ಷ್ಮೀ ದೇವಿ ಮಾರುತೇಶ್ವರ ಜಾತ್ರಾ ಮಹೋತ್ಸವ

ಕೊಲ್ಹಾರ: ತಾಲ್ಲೂಕಿನ ರೋಣಿಹಾಳ ಗ್ರಾಮದಲ್ಲಿ ಶ್ರೀ ಲಕ್ಷ್ಮೀದೇವಿ ಹಾಗೂ ಮಾರುತೇಶ್ವರ ಜಾತ್ರಾ ಮಹೋತ್ಸವವನ್ನು ಮೇ 1ಹಾಗೂ 2 ರಂದು ಹಮ್ಮಿಕೊಳ್ಳಲಾಗಿದೆ.</p>.<p>ಮೇ 1 ರಂದು ಶುಕ್ರವಾರ ಅಂಜೆ 3 ಗಂಟೆಗೆ ಮೂಲ ಸ್ಥಾನದಿಂದ ಸಕಲ ವಾದ್ಯ ವೈಭವ ಹಾಗೂ ಸುಮಂಗಲೆಯರ ಆರತಿಗಳೊಂದಿಗೆ ಶ್ರೀ ದೇವಿಯನ್ನು ಗ್ರಾಮದಲ್ಲಿ ಬರಮಾಡಿಕೊಂಡು ಗ್ರಾಮಸ್ಥರಿಂದ ಉಡಿತುಂಬಿಕೊಂಡು ಶ್ರೀ ಲಕ್ಷ್ಮೀದೇವಿ ಮಂದಿರದಲ್ಲಿ ವಾಸ್ತವ್ಯ ಮಾಡುವಳು.</p>.<p>ಮೇ 2 ಶನಿವಾರ ಮಾರುತೇಶ್ವರ ಪಲ್ಲಕ್ಕಿ ಉತ್ಸವ ನಂತರ 12 ಗಂಟೆಗೆ ಹಾಲೋಕಳ ಜರಗುವುದು. ಶುಕ್ರವಾರ ಮತ್ತು ಶನಿವಾರ ಗೀಗೀ ಪದಗಳು ಶ್ರೀ ಶ್ರೀಶೈಲ ಕನದಾಳ ಹುಲಿಕಾಂತೇಶ್ವರ ಹಟದೇಸಿ ಗೀಗೀಪದ ಕಲಾಮೇಳ ಹಾಗೂ ಶ್ರೀ ನಾಗೇಶ ಗೀಗೀಪದ ಕಲಾಮೇಳ ತೆಲಸಂಗಿ ರಾಧಾ ಕೇ ಸೂರ್ಯವಂಶಿ ಗುರುವಾರ ರಾತ್ರಿ 9 ಗಂಟೆಗೆ ಜರುಗುವುದು.</p>.<p>ವಿ.ಎನ್.ಮುರಾರಿ ಮೇಲೋಡಿಸ್ ಕಲಾ ತಂಡದಿಂದ ರಸ ಮಂಜರಿ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮ ಗುರುವಾರ ರಂದು ಶ್ರೀ ಲಕ್ಷ್ಮೀದೇವಿ ನಾಟ್ಯ ಸಂಘ ರೋಣಿಹಾಳ ಇವರಿಂದ ಸೊಕ್ಕಿನ ಸೂಸೆ ಅರ್ಥಾತ್ ತಾಯಿಯ ಕರುಳು ಎಂಬ ಸುಂದರ ಸಾಮಾಜಿಕ ನಾಟಕ ಮತ್ತು ಶನಿವಾರ ಶ್ರೀ ಮಾರುತೇಶ್ವರ ನಾಟ್ಯ ಸಂಘ ರೋಣಿಹಾಳ ಇವರಿಂದ ಧರ್ಮದ ನುಡಿ ಬೆಂಕಿಯ ಕಿಡಿ ಅರ್ಥಾತ್ ಅನಾಥ ಕಟ್ಟಿದ ಅರಿಸಿನ ತಾಳಿ ಸಾಮಾಜಿಕ ನಾಟಕ ಜರಗುವುದು ಎಂದು ಜಾತ್ರಾ ಮಹೋತ್ಸವ ಸಮಿತಿಯವರು ತಿಳಿಸಿದ್ದಾರೆ.</p>.<p><em>ಮೂಲತಃ ಪ್ರಜಾವಾಣಿ ಮುದ್ರಣ ಆವೃತ್ತಿಯಿಂದ ಇದನ್ನು ಪಡೆಯಲಾಗಿದೆ. ಎಐ ನೆರವಿನ ವರ್ಗೀಕರಣದಿಂದಾಗಿ ವಿಭಾಗ ಮತ್ತು ಬಳಸಿರುವ ಪ್ರಾತಿನಿಧಿಕ ಚಿತ್ರ ತಪ್ಪಾಗಿರಬಹುದು. ಸುದ್ದಿಯ ವಿಷಯದಲ್ಲಿ ಯಾವುದೇ ಬದಲಾವಣೆ ಇಲ್ಲ</em>