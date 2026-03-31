ಒಳ ಮೀಸಲಾತಿಯಲ್ಲಿ ಬಂಜಾರ ಸಮುದಾಯಕ್ಕೆ ಅನ್ಯಾಯವಾಗಲು ಬಿಡುವುದಿಲ್ಲ: ಸಿದ್ದರಾಮಯ್ಯ

ಬಾಗಲಕೋಟೆ: 'ಬಂಜಾರ ಸಮುದಾಯದಲ್ಲಿ ಸಾಕಷ್ಟು ಸಮಸ್ಯೆಗಳು ಇರುವಾಗ ಒಳಮೀಸಲಾತಿ ಜಾರಿ ನ್ಯಾಯವಲ್ಲ. ನ್ಯಾ.ನಾಗಮೋಹನದಾಸ ವರದಿಯಿಂದ ಸಮುದಾಯಕ್ಕೆ ಅನ್ಯಾಯವಾಗಿದೆ' ಎಂದು ಬಂಜರ ಶಕ್ತಿ ಪೀಠದ ಕುಮಾರ ಮಹಾರಾಜ ಅವರು ಮುಖ್ಯಮಂತ್ರಿ ಸಿದ್ದರಾಮಯ್ಯ ಸಮ್ಮುಖದಲ್ಲೇ ದೂರಿದರು.

ತಾಲ್ಲೂಕಿನ ನೀಲಾನಗರದಲ್ಲಿ ಕಾಂಗ್ರೆಸ್ ಅಭ್ಯರ್ಥಿ ಉಮೇಶ ಮೇಟಿ ಪರ ಪ್ರಚಾರ ಸಭೆಯಲ್ಲಿ ಮಾತನಾಡಿದ ಅವರು, 'ನಮ್ಮನ್ನು ತುಳಿದವರನ್ನು ನಾವೂ ತುಳಿಯುತ್ತೇವೆ' ಎಂದೂ ಎಚ್ಚರಿಸಿದರು. 'ಬಂಜಾರ ಜನಾಂಗಕ್ಕೆ ನೀವು ಮೀಸಲಾತಿ ಜೀವ ಕೊಡಿ. ನಾವು ನಿಮಗೆ ಜೀವವನ್ನೇ ಕೊಡಲು ಸಿದ್ಧರಿದ್ದೇವೆ' ಎಂದು ಹೇಳಿದರು.

'ಬಂಜಾರ ಸ್ವಾಭಿಮಾನದ ಸಮುದಾಯ. ಯಾರು ನಮಗೆ ಗೌರವಿಸುತ್ತಾರೆ, ಸಮುದಾಯದ ಬೆನ್ನಿಗೆ ನಿಲ್ಲುತ್ತಾರೆ, ಅಂತಹವರನ್ನು ನಾವು ತಲೆ ಮೇಲೆ ಹೊತ್ತು ಮೆರವಣಿಗೆ ಮಾಡುತ್ತೇವೆ' ಎಂದರು.

ನಂತರ ಈ ವಿಷಯ ಪ್ರಸ್ತಾಪಿಸಿದ ಸಿದ್ದರಾಮಯ್ಯ, 'ಕಾಂಗ್ರೆಸ್ ಯಾವಾಗಲೂ ಸಾಮಾಜಿಕ ನ್ಯಾಯ ಪಾಲಿಸಲಿದೆ. ಯಾರಿಗೂ ಅನ್ಯಾಯ ಮಾಡಲು ಬಿಡುವುದಿಲ್ಲ. ನಿಮ್ಮ ಸಮುದಾಯಕ್ಕೆ ನ್ಯಾಯ ಒದಗಿಸುವುದು ಹಾಗೂ ರಕ್ಷಣೆ ಮಾಡುವ ಹೊಣೆ ನಮ್ಮದು' ಎಂದು ಭರವಸೆ ನೀಡಿದರು.

'ಒಳಮೀಸಲಾತಿ ಕುರಿತು ಚುನಾವಣೆ ನಂತರ ಚರ್ಚಿಸಿ, ಯಾರಿಗೂ ಅನ್ಯಾಯ ಆಗದಂತೆ ನೋಡಿಕೊಳ್ಳುತ್ತೇವೆ. ಸಾಮಾಜಿಕ ನ್ಯಾಯದಲ್ಲಿ ನಂಬಿಕೆ ಇಟ್ಟುಕೊಂಡಿರುವ ಯಾರಿಗೂ ಅನ್ಯಾಯವಾಗಬಾರದು' ಎಂದರು.

'ಬಿಜೆಪಿಯವರು ಏಕೆ ಮಾಡಲಿಲ್ಲ. ಬಿಜೆಪಿಯವರು ಬಣ್ಣಬಣ್ಣದ ಮಾತನಾಡುತ್ತಾರೆ, ಕೆಲಸ ಮಾಡುವುದಿಲ್ಲ. ನಮಗೆ ಬಣ್ಣದ ಮಾತು ಆಡಲು ಬರುವುದಿಲ್ಲ, ಕೆಲಸ ಮಾಡುತ್ತೇವೆ' ಎಂದು ಹೇಳಿದರು.

ಕಾಂಗ್ರೆಸ್ ಸ್ವಾತಂತ್ರ್ಯಕ್ಕಾಗಿ ಹೋರಾಟ ಮಾಡಿದೆ. ಅಷ್ಟೊತ್ತಿಗಾಗಲೇ ಅಸ್ತಿತ್ವದಲ್ಲಿದ್ದ ಆರ್ಎಸ್ಎಸ್ ಹೋರಾಟದಲ್ಲಿ ಭಾಗವಹಿಸಿರಲಿಲ್ಲ. ಯಾಕಂದ್ರೆ ಅವರು ಬ್ರಿಟಿಷರೊಂದಿಗೆ ಇದ್ದರು

-ಸಿದ್ದರಾಮಯ್ಯ ಮುಖ್ಯಮಂತ್ರಿ