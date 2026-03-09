ಸೋಮವಾರ, 9 ಮಾರ್ಚ್ 2026
ಗುಳೇದಗುಡ್ಡ | ಬೀದಿ ದೀಪ ಅಳವಡಿಕೆ ವಿಳಂಬ: ಕತ್ತಲಲ್ಲಿ ಸಂಚಾರ

ಪ್ರಜಾವಾಣಿ ವಾರ್ತೆ
​ಪ್ರಜಾವಾಣಿ ವಾರ್ತೆ
Published : 9 ಮಾರ್ಚ್ 2026, 6:22 IST
Last Updated : 9 ಮಾರ್ಚ್ 2026, 6:22 IST
ಹೆಸ್ಕಾಂ ಕಚೇರಿಯಿಂದ ಮುಂದಿನ ರಸ್ತೆ ನಿರ್ಮಾಣ ಮಾಡಿದ್ದು, ರಸ್ತೆಗೆ ಬೀದಿ ದೀಪ ಅಳವಡಿಕೆಗೆ ಆಲೂರ ಕಂಪನಿಗೆ ಟೆಂಡರ್ ಆಗಿದ್ದು, ಶೀಘ್ರದಲ್ಲಿ ದೀಪಗಳನ್ನು ಅಳವಡಿಸಲಾಗುವುದು.
-ವೈ.ಎಫ್.ಆಡೀನ,ಎಂಜಿನೀಯರ,ಲೋಕೋಪಯೋಗಿ ಇಲಾಖೆ,ಬಾದಾಮಿ
Bagalkot

