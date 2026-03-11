ಮಾನವೀಯ ಮೌಲ್ಯ ಅಳವಡಿಸಿಕೊಳ್ಳಿ: ಚಂದ್ರಶೇಖರ ಮೋರೆ

<p><strong>ಮಹಾಲಿಂಗಪುರ</strong>: ‘ಪರೀಕ್ಷೆ ಸಮೀಪಿಸಿದಾಗ ಮಾತ್ರ ದಿನದ 24 ಗಂಟೆ ಓದಿ ಆರೋಗ್ಯ ಹದಗೆಡಿಸಿಕೊಳ್ಳದೇ, ವೇಳಾಪಟ್ಟಿ ಸಿದ್ಧಪಡಿಸಿಕೊಂಡು ಗುರುಗಳ ಮಾರ್ಗದರ್ಶನದಂತೆ ನಿರಂತರ ಓದಿದರೆ ಮಾತ್ರ ಪರೀಕ್ಷೆ ಎಂಬ ಸಾಧನೆಯ ಮೆಟ್ಟಿಲು ಏರಲು ಸಾಧ್ಯ’ ಎಂದು ಪತ್ರಕರ್ತ ಚಂದ್ರಶೇಖರ ಮೋರೆ ಹೇಳಿದರು.</p>.<p>ಸಮೀಪದ ಮದಭಾಂವಿ ಗ್ರಾಮದ ಸರ್ಕಾರಿ ಪ್ರೌಢಶಾಲೆಯಲ್ಲಿ ಇತ್ತೀಚೆಗೆ ಹಮ್ಮಿಕೊಂಡ 10ನೇ ತರಗತಿ ವಿದ್ಯಾರ್ಥಿಗಳ ಬೀಳ್ಕೊಡುಗೆ ಹಾಗೂ ಪ್ರತಿಭಾ ಪುರಸ್ಕಾರ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮದಲ್ಲಿ ಮಾತನಾಡಿದರು.</p>.<p>‘ವಿದ್ಯಾರ್ಥಿಗಳು ಸಾಮಾಜಿಕ ಜಾಲತಾಣಗಳಿಂದ ದೂರವಿದ್ದು ಮಾನವೀಯ ಮೌಲ್ಯಗಳನ್ನು ಜೀವನದಲ್ಲಿ ಅಳವಡಿಸಿಕೊಳ್ಳಬೇಕು’ ಎಂದರು.</p>.<p>ಕಳೆದ ವರ್ಷದ ಎಸ್ಎಸ್ಎಲ್ಸಿಯಲ್ಲಿ ರ್ಯಾಂಕ್ ವಿಜೇತ ಮಕ್ಕಳನ್ನು ಪಾಲಕರ ಸಮೇತ ಸನ್ಮಾನಿಸಲಾಯಿತು. ವಿಷಯವಾರು ಅತಿಹೆಚ್ಚು ಅಂಕಗಳಿಸಿದ ವಿದ್ಯಾರ್ಥಿಗಳಿಗೆ ಶಿಕ್ಷಕರು ವೈಯಕ್ತಿಕ ನಗದು ಬಹುಮಾನ ನೀಡಿದರು. ವಿದ್ಯಾರ್ಥಿಗಳು ಶಿಕ್ಷಕರಿಗೆ ಗುರುಕಾಣಿಕೆ ನೀಡಿದರು.</p>.<p>ಮುಖ್ಯಶಿಕ್ಷಕ ಐ.ಜಿ.ಯರಗಾಣಿ, ಶಿಕ್ಷಕ ಐ.ಎಸ್.ಪಾಟೀಲ ಮಾತನಾಡಿದರು. ಎಸ್ಡಿಎಂಸಿ ಅಧ್ಯಕ್ಷ ಸದಾಶಿವ ಪಟ್ಟಣಶೆಟ್ಟಿ ಅಧ್ಯಕ್ಷತೆ ವಹಿಸಿದ್ದರು. ನಾರಾಯಣ ಸುತಾರ, ಸುಭಾಸ ತಿಮ್ಮಾಪುರ, ಸಂಗಪ್ಪ ವಡರಟ್ಟಿ, ಮಲ್ಲಪ್ಪ ಉರಭಿನವರ, ವಿಠ್ಠಲ ವಗ್ಗರ, ಬಂದೆನವಾಜ ಮುಜಾವರ, ವಿನೋದ ಉಳ್ಳಾಗಡ್ಡಿ, ಸತ್ಯಪ್ಪ ಮುಧೋಳ, ಶಿಕ್ಷಕರಾದ ಆರ್.ಎಚ್.ಗಾಳಿ, ಎಂ.ಬಿ.ಸೋಲೋನಿ, ಕಲ್ಮೇಶ ಮಾಚಕನೂರ, ಎಸ್.ಎಲ್.ಕುಂಬಾರ, ಎಲ್.ಎಮ್.ಕುರಬೇಟ, ಸಿ.ಆರ್.ಕುದರಿಮನಿ ಇದ್ದರು.</p>.<div><p><strong>ಪ್ರಜಾವಾಣಿ ಆ್ಯಪ್ ಇಲ್ಲಿದೆ: <a href="https://play.google.com/store/apps/details?id=com.tpml.pv">ಆಂಡ್ರಾಯ್ಡ್ </a>| <a href="https://apps.apple.com/in/app/prajavani-kannada-news-app/id1535764933">ಐಒಎಸ್</a> | <a href="https://whatsapp.com/channel/0029Va94OfB1dAw2Z4q5mK40">ವಾಟ್ಸ್ಆ್ಯಪ್</a>, <a href="https://www.twitter.com/prajavani">ಎಕ್ಸ್</a>, <a href="https://www.fb.com/prajavani.net">ಫೇಸ್ಬುಕ್</a> ಮತ್ತು <a href="https://www.instagram.com/prajavani">ಇನ್ಸ್ಟಾಗ್ರಾಂ</a>ನಲ್ಲಿ ಪ್ರಜಾವಾಣಿ ಫಾಲೋ ಮಾಡಿ.</strong></p></div>