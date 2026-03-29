ಬಾಗಲಕೋಟೆ: ಮುಕ್ತಾಯಗೊಂಡ ಕಬ್ಬು ಪೂರೈಕೆ ಕಾರ್ಯ

<p><strong>ರಬಕವಿ ಬನಹಟ್ಟಿ:</strong> ಸಕ್ಕರೆ ಕಾರ್ಖಾನೆಗಳು ಪ್ರಸ್ತುತ ಸಾಲಿನ ಕಬ್ಬು ನುರಿಸುವ ಕಾರ್ಯವನ್ನು ಮುಕ್ತಾಯಗೊಳಿಸಿವೆ. ಈಗ ಸಕ್ಕರೆ ಕಾರ್ಖಾನೆಗಳಿಗೆ ಕೊನೆಯ ಬಾರಿಗೆ ಕಬ್ಬು ಪೂರೈಸುವ ಟ್ರ್ಯಾಕ್ಟರ್ಗಳು ಶೃಂಗಾರಗೊಂಡು ಹೋಗುತ್ತಿರುವುದು ಇಲ್ಲಿಯ ವಿಶೇಷವಾಗಿದೆ.</p>.<p>ಕಾರ್ಖಾನೆಗಳಿಗೆ ಕೊನೆಯ ಬಾರಿಗೆ ಕಬ್ಬು ಪೂರೈಕೆ ಮಾಡುವ ಟ್ರ್ಯಾಕ್ಟರ್ಗಳನ್ನು ಅವುಗಳ ಮಾಲೀಕರು ಮತ್ತು ಚಾಲಕರು ಕಬ್ಬು, ಬಾಳೆ ಕಂದುಗಳನ್ನು ಕಟ್ಟಿ, ಮುಂಭಾಗದಲ್ಲಿ ಬಲೂನ್ ಮತ್ತು ಎಲ್ಲ ಕಡೆಗೂ ಬಣ್ಣ ಬಣ್ಣದ ಕಾಗದಗಳನ್ನು ಅಂಟಿಸಿ ಶೃಂಗಾರ ಮಾಡಿದ್ದರು. ಮತ್ತು ಟ್ರ್ಯಾಕ್ಟರ್ನಲ್ಲಿದ್ದ ಕಬ್ಬಿಗೆ ಬಣ್ಣ ಹಾಕಿ ಕಾರ್ಖಾನೆಗಳಿಗೆ ಕಳಿಸುತ್ತಿದ್ದರು.</p>.<p>ಇನ್ನೂ ಕೆಲವು ತೋಟಗಳಲ್ಲಿ ಕೊನೆಯ ಬಾರಿಗೆ ಕಬ್ಬು ಪೂರೈಕೆ ಮಾಡುವ ಸಂದರ್ಭದಲ್ಲಿ ಮಹಿಳೆಯರು ಟ್ರ್ಯಾಕ್ಟರ್ ಮುಂಭಾಗದಲ್ಲಿ ದೇವರ ಮೂರ್ತಿಯನ್ನು ಪ್ರತಿಷ್ಠಾಪಿಸಿ, ಟ್ರ್ಯಾಕ್ಟರ್ ಎಂಜಿನ್ ಭಾಗಕ್ಕೆ ಸೀರೆಯನ್ನು ಉಡಿಸಿ ಶೃಂಗಾರ ಮಾಡಿ, ಪೂಜೆ ಸಲ್ಲಿಸಿದರು. ತೋಟದ ಸುತ್ತ ಮುತ್ತಲಿನ ಹತ್ತಾರು ಜನ ಮಹಿಳೆರಿಗೆ ಉಡಿ ತುಂಬಿ, ಊಟ ಮಾಡಿಸಿದ ನಂತರ ಟ್ರ್ಯಾಕ್ಟರ್ ಚಾಲಕರಿಗೆ ಹೊಸ ಬಟ್ಟೆಗಳನ್ನು ನೀಡಿ ಟ್ರ್ಯಾಕ್ಟರ್ಗಳನ್ನು ಬೀಳ್ಕೊಟ್ಟರು.</p>.<p>ಕೊನೆಯ ಬಾರಿಗೆ ಕಬ್ಬು ಪೂರೈಕೆ ಮಾಡುವ ಸಂದರ್ಭದಲ್ಲಿ ಕಬ್ಬು ಕಡಿಯುವ ತಂಡದ ಮುಖ್ಯಸ್ಥ ಕೂಡಾ ತಮ್ಮ ತಂಡದ ಸದಸ್ಯರಿಗೆ ಊಟವನ್ನು ಮಾಡಿಸುವುದು ಕೂಡಾ ವಿಶೇಷ.</p>.<p>ನಾಲ್ಕೈದು ತಿಂಗಳುಗಳ ಕಾಲ ಸತತವಾಗಿ ಕಬ್ಬು ಪೂರೈಕೆ ಮಾಡಿದ ಟ್ರ್ಯಾಕ್ಟರಗಳಿಗೆ ವಿಶ್ರಾಂತಿ ದೊರೆತರೆ ಕಬ್ಬು ಕಡಿಯುವ ತಂಡದವರು ಬೇರೆ ಉದ್ಯೋಗದತ್ತ ಮುಖ ಮಾಡುತ್ತಾರೆ.</p>.<div><blockquote>ಕೊನೆಯ ಬಾರಿಗೆ ಕಬ್ಬು ಪೂರೈಕೆ ಮಾಡುವ ಟ್ರ್ಯಾಕ್ಟರ್ಗಳನ್ನು ರೈತರು ಪೂಜಿಸಿ ನಂತರ ಅವುಗಳ ಚಾಲಕರಿಗೆ ಹೊಸ ಬಟ್ಟೆಗಳನ್ನು ನೀಡುವುದು ಬಹಳ ದಿನಗಳಿಂದ ನಡೆದುಕೊಂಡು ಬಂದಿದೆ </blockquote><span class="attribution">ಸಿದ್ದು ಗೌಡಪ್ಪನವರ, ರೈತ, ಬನಹಟ್ಟಿ</span></div>