ರಂಗೋಲಿ ಬಿಡಿಸಿ ಸ್ವಚ್ಛತೆ ಜಾಗೃತಿ

<p>ತೇರದಾಳ: ಬಯಲು ಶೌಚ ಮುಕ್ತ ಸೇರಿದಂತೆ ಸ್ವಚ್ಛತೆ ಕುರಿತು ಜಾಗೃತಿ ಮೂಡಿಸಲು ಇಲ್ಲಿನ ಪುರಸಭೆ ಆರೋಗ್ಯ ವಿಭಾಗದ ಕಮ್ಯುನಿಟಿ ಮೊಬಿಲೈಸರ್ (ಸಮುದಾಯ ಸಂಚಾಲಕರು) ಸಿಬ್ಬಂದಿ ಈಚೆಗೆ ರಂಗೋಲಿ ಬಿಡಿಸಿದರು.</p>.<p>ಇಲ್ಲಿನ ಅಲ್ಲಮಪ್ರಭು ದೇವಸ್ಥಾನಕ್ಕೆ ತೆರಳುವ ಐಟಿಐ ಕಾಲೇಜು ಬಳಿಯ ಖಾಸಗಿ ವಾಹನಗಳ ನಿಲ್ದಾಣದ ಮೂಲೆಯಲ್ಲಿ ಜನತೆ ಕಸ ಎಸೆಯುವುದು, ಬಯಲು ಶೌಚ ಮಾಡುವುದು ಸೇರಿದಂತೆ ಇತರ ಚಟುವಟಿಕೆಗಳಿಗೆ ಬಳಸುತ್ತಿದ್ದರು. ವಾಹನಗಳ ಚಾಲಕರು ಎಷ್ಟು ಹೇಳಿದರೂ ಕೇಳುತ್ತಿರಲಿಲ್ಲ. ಇದರಿಂದ ಅವರು ಕೂಡ ಬೇಸತ್ತಿದ್ದರು. ನಿತ್ಯ ಕಸ ಸಂಗ್ರಹಿಸುವ ಪುರಸಭೆ ವಾಹನದ ಜೊತೆಗೆ ಇರುತ್ತಿದ್ದ ಈ ಕಮ್ಯುನಿಟಿ ಮೊಬಿಲೈಸರ್ ಸಿಬ್ಬಂದಿಗೆ ವಿಷಯ ತಿಳಿದು ಈ ಜಾಗೃತಿ ಮೂಡಿಸುವ ಕೆಲಸ ಮಾಡಿದರು.</p>.<p>ಸಮುದಾಯ ಸಂಚಾಲಕರಾದ ಅಕ್ಷತಾ ಹಿರೇಮಠ, ಪಾರ್ವತಿ ಚೌಹಾನ, ಮೀನಾಕ್ಷಿ ಹಿರೇಮಠ, ಕವಿತಾ ಮಾಸ್ತಿ, ಸುಜಾತಾ ಹನಗಂಡಿ ಇದ್ದರು.</p>.<p><em>ಮೂಲತಃ ಪ್ರಜಾವಾಣಿ ಮುದ್ರಣ ಆವೃತ್ತಿಯಿಂದ ಇದನ್ನು ಪಡೆಯಲಾಗಿದೆ. ಎಐ ನೆರವಿನ ವರ್ಗೀಕರಣದಿಂದಾಗಿ ವಿಭಾಗ ಮತ್ತು ಬಳಸಿರುವ ಪ್ರಾತಿನಿಧಿಕ ಚಿತ್ರ ತಪ್ಪಾಗಿರಬಹುದು. ಸುದ್ದಿಯ ವಿಷಯದಲ್ಲಿ ಯಾವುದೇ ಬದಲಾವಣೆ ಇಲ್ಲ</em><br />260430-19-128168410</p>