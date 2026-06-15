ರೈತರ ಕೆಲಸಕ್ಕೆ ಮೊದಲ ಆದ್ಯತೆ: ಶಾಸಕ ಸಿದ್ದು ಸವದಿ

<p>ತೇರದಾಳ: ರೈತರು ಸಮಸ್ಯೆ ಎಂದು ನಮ್ಮ ಬಳಿ ಬರುವುದು ಬೇಡ, ಅವರ ಸಮಸ್ಯೆ ಎನೆಂದು ತಿಳಿದು ನಾವೇ ಅವರ ಬಳಿ ಹೋಗುತ್ತಿದ್ದೇವೆ. ಅವರು ಚೆನ್ನಾಗಿದ್ದರೆ ಎಲ್ಲರೂ ಚೆನ್ನಾಗಿರಲು ಸಾಧ್ಯ ಎಂದು ಶಾಸಕ ಸಿದ್ದು ಸವದಿ ಹೇಳಿದರು.</p>.<p>ಪಟ್ಟಣದ ಗೋಲಭಾವಿ ರಸ್ತೆಯ ಒಂದನೇ ಕಾಲುವೆ ಸ್ವಚ್ಛತೆಗೆ ಭಾನುವಾರ ಚಾಲನೆ ನೀಡಿ ಅವರು ಮಾತನಾಡಿದರು.</p>.<p>ರೈತರ ಮೊದಲ ಬೇಡಿಕೆ ನೀರು. ಅದು ಕಾಲುವೆ ಮೂಲಕ ಹರಿದು ಬರಲು ತೊಂದರೆಯಿರುವ ಮತಕ್ಷೇತ್ರದ ಕಾಲುವೆಗಳನ್ನು ಸ್ವಚ್ಛವಾಗಿಡಲು ನೀರಾವರಿ ಇಲಾಖೆಯಡಿ ₹42.18 ಲಕ್ಷ ಅನುದಾನ ಮಂಜೂರಾಗಿದೆ ಎಂದರು.</p>.<p>ಮಳೆಗಾಲ ಪ್ರಾರಂಭಗೊಂಡು ಜಲಾಶಯಗಳು ಭರ್ತಿಯಾದ ಬಳಿಕ ಕಾಲುವೆಗೆ ನೀರು ಬಂದಾಗ ರೈತರಿಗೆ ತೊಂದರೆ ಆಗಬಾರದು ಎಂದು ಸರ್ಕಾರಕ್ಕೆ ಪ್ರಸ್ತಾವ ಸಲ್ಲಿಸಿ ಅನುದಾನ ಮಂಜೂರು ಮಾಡಿಸಿಕೊಳ್ಳಲಾಗಿದೆ. ಈ ಭಾಗದ ಯಾವ ಕಾಲುವೆಗೆ ನೀರು ಬರುವುದಿಲ್ಲ ಅಂತಹ ಕಾಲುವೆಗಳಿಗೆ ಕ್ರಮ ಕೈಗೊಳ್ಳಲು ಡಿಪಿಆರ್ ತಯಾರಿಸುವಂತೆ ನೀರಾವರಿ ಇಲಾಖೆಯ ರಬಕವಿ ವಿಭಾಗದ ಎಇಇ ಶ್ರೀಧರ ನಂದಿಹಾಳ ಅವರಿಗೆ ಸೂಚನೆ ನೀಡಿದರು.</p>.<p>ರೈತರು ಕೂಡ ಕಾಲುವೆಗಳನ್ನು ಸ್ವಚ್ಛತೆಯಿಂದ ಇಟ್ಟುಕೊಳ್ಳಬೇಕು ಹಾಗೂ ಕಾಲುವೆಗಳಿಗೆ ಮೋಟಾರ ಅಳವಡಿಸಿ ಉಳಿದವರಿಗೆ ನೀರು ದೊರೆಯದಂತೆ ಮಾಡಬಾರದು ಎಂದು ಮನವಿ ಮಾಡಿದರು.</p>.<p>ಬಿಜೆಪಿ ನಗರ ಘಟಕದ ಅಧ್ಯಕ್ಷ ರಾಮಣ್ಣ ಹಿಡಕಲ್, ಉಪಾಧ್ಯಕ್ಷ ಪ್ರಕಾಶ ಹೊಸಮನಿ, ವಿಠ್ಠಲ ತಟ್ರಿ, ಶೀತಲ ಗೂಳನ್ನವರ, ಕೇದಾರಿ ಪಾಟೀಲ, ಸುಭಾಸ ಗಾತಾಡೆ, ಶೀತಲ ಬೋಳಗೊಂಡ, ಶ್ರೀಶೈಲ ತೆಳಗಿನಮನಿ, ಸಂಗಮೇಶ ಕಾಲತಿಪ್ಪಿ, ಸದಾಶಿವ ಹೊಸಮನಿ, ಸಚಿನ ಕೊಡತೆ, ನಿಂಗಪ್ಪ ನೀಲಜಗಿ, ನಾಗಪ್ಪ ಹೊಸಮನಿ, ಸಂತೋಷ ಅಕ್ಕೆನ್ನವರ, ವಿಠ್ಠಲ ಹಾಡಕರ, ಮುರಗೇಶ ಮಿಜರ್ಿ, ಆನಂದ ಮಧುಮಲಿ ಇದ್ದರು.</p>.<p><em>ಮೂಲತಃ ಪ್ರಜಾವಾಣಿ ಮುದ್ರಣ ಆವೃತ್ತಿಯಿಂದ ಇದನ್ನು ಪಡೆಯಲಾಗಿದೆ. ಎಐ ನೆರವಿನ ವರ್ಗೀಕರಣದಿಂದಾಗಿ ವಿಭಾಗ ಮತ್ತು ಬಳಸಿರುವ ಪ್ರಾತಿನಿಧಿಕ ಚಿತ್ರ ತಪ್ಪಾಗಿರಬಹುದು. ಸುದ್ದಿಯ ವಿಷಯದಲ್ಲಿ ಯಾವುದೇ ಬದಲಾವಣೆ ಇಲ್ಲ</em><br />260615-19-937807645</p>.<div><p><strong>ಪ್ರಜಾವಾಣಿ ಆ್ಯಪ್ ಇಲ್ಲಿದೆ: <a href="https://play.google.com/store/apps/details?id=com.tpml.pv">ಆಂಡ್ರಾಯ್ಡ್ </a>| <a href="https://apps.apple.com/in/app/prajavani-kannada-news-app/id1535764933">ಐಒಎಸ್</a> | <a href="https://whatsapp.com/channel/0029Va94OfB1dAw2Z4q5mK40">ವಾಟ್ಸ್ಆ್ಯಪ್</a>, <a href="https://www.twitter.com/prajavani">ಎಕ್ಸ್</a>, <a href="https://www.fb.com/prajavani.net">ಫೇಸ್ಬುಕ್</a> ಮತ್ತು <a href="https://www.instagram.com/prajavani">ಇನ್ಸ್ಟಾಗ್ರಾಂ</a>ನಲ್ಲಿ ಪ್ರಜಾವಾಣಿ ಫಾಲೋ ಮಾಡಿ.</strong></p></div>