ದುರ್ಗಾದೇವಿ ಜಾತ್ರೆ ಸಂಪನ್ನ

ತೇರದಾಳ: ತಾಲ್ಲೂಕಿನ ಗೋಲಬಾವಿ ಗ್ರಾಮದ ದುರ್ಗಾದೇವಿ ಜಾತ್ರೆ ಅತ್ಯಂತ ಸಡಗರ, ಸಂಭ್ರಮದಿಂದ ಮಂಗಳವಾರ ಜರುಗಿತು.

ಜಾತ್ರೆ ಅಂಗವಾಗಿ ದೇವಿ ಮೂರ್ತಿಗೆ ವಿಶೇಷ ಅಲಂಕಾರ, ಪೂಜೆ, ಅಭಿಷೇಕಗಳನ್ನು ಅರ್ಚಕರಾದ ಚೇತನ ಹಾಗೂ ದುರ್ಗಪ್ಪ ನೆರವೇರಿಸಿದರು. ದೇವಿಗೆ ಹಾಗೂ ಮಹಿಳೆಯರಿಗೆ ಉಡಿ ತುಂಬಲಾಯಿತು.

ಪಲ್ಲಕ್ಕಿ ಉತ್ಸವ ಜರುಗಿತು. ದೇವಸ್ಥಾನದಿಂದ ಹೊರಟ ಉತ್ಸವ ಗ್ರಾಮದ ಪ್ರಮುಖ ಬೀದಿಗಳಲ್ಲಿ ಜರುಗಿತು. ಪಲ್ಲಕ್ಕಿ ಉತ್ಸವದಲ್ಲಿ ಮಹಿಳೆಯರು ಆರತಿ, ಕುಂಭ ಹೊತ್ತು ಸಾಗಿದರು. ಶಹನಾಯಿ ವಾದನ, ಡೊಳ್ಳಿನ ವಾಲಗ, ಹಲಗೆ ಮೇಳ ಸೇರಿದಂತೆ ಹಲವು ಕಲಾ ತಂಡಗಳು ಪಲ್ಲಕ್ಕಿ ಉತ್ಸವಕ್ಕೆ ಕಳೆ ತಂದವು. ಬಳಿಕ ದೇವಸ್ಥಾನದ ಆವರಣದಲ್ಲಿ ಸಜ್ಜುಗೊಳಿಸಿದ ಅಗ್ನಿಕುಂಡಕ್ಕೆ ರಾಮಸ್ವಾಮಿ ಪೂಜೆ ನೆರವೇರಿಸಿ ಅಗ್ನಿ ಹಾಯ್ದರು. ನಂತರ ಪಲ್ಲಕ್ಕಿ ಹಾಗೂ ಹರಕೆ ಹೊತ್ತ ಭಕ್ತರು ಅಗ್ನಿ ಹಾಯ್ದು ಹರಕೆ ಸಲ್ಲಿಸಿದರು. ಅನ್ನಪ್ರಸಾದ ವಿತರಣೆ ನಡೆಯಿತು.

ಸಂಜೆ ಯಡಹಳ್ಳಿ ಹಾಗೂ ಮುಧೋಳ ಚೌಡಕಿ ಕಲಾವಿದರಿಂದ ಚೌಡಕಿ ಪದಗಳ ಗಾಯನ ಪ್ರಸ್ತುತಪಡಿಸಲಾಯಿತು. ಜಾತ್ರೆಯ ಎಲ್ಲ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮಗಳು ಬಬಲಾದಿ ಮಠದ ಅಪ್ಪಯ್ಯ ಹಿರೇಮಠ ಅವರ ಸಾನ್ನಿಧ್ಯದಲ್ಲಿ ಜರುಗಿದವು. ರಮೇಶ ಗೌಂಡಿ, ಭೀಮಪ್ಪ ಮಾಂಗ, ಶಂಕರ ಮಾಂಗ, ಬಸಪ್ಪ ಮಾಂಗ ಇದ್ದರು.

ಮೂಲತಃ ಪ್ರಜಾವಾಣಿ ಮುದ್ರಣ ಆವೃತ್ತಿಯಿಂದ ಇದನ್ನು ಪಡೆಯಲಾಗಿದೆ. ಎಐ ನೆರವಿನ ವರ್ಗೀಕರಣದಿಂದಾಗಿ ವಿಭಾಗ ಮತ್ತು ಬಳಸಿರುವ ಪ್ರಾತಿನಿಧಿಕ ಚಿತ್ರ ತಪ್ಪಾಗಿರಬಹುದು. ಸುದ್ದಿಯ ವಿಷಯದಲ್ಲಿ ಯಾವುದೇ ಬದಲಾವಣೆ ಇಲ್ಲ