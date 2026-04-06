ಜಯಂತಿಗೆ ಅಧಿಕಾರಿಗಳ ಗೈರು

ತೇರದಾಳ: ತಾಲ್ಲೂಕಿನ ಗೋಲಬಾವಿ ಗ್ರಾಮ ಪಂಚಾಯಿತಿಯಲ್ಲಿ ಮಾಜಿ ಪ್ರಧಾನಿ ಬಾಬು ಜಗಜೀವನ ರಾಂ ಜಯಂತಿಗೆ ಪಿಡಿಒ, ಕಾರ್ಯದರ್ಶಿ ಸೇರಿದಂತೆ ಅಧಿಕಾರಿಗಳ ಗೈರಾದ ಹಿನ್ನೆಲೆ ಅಲ್ಲಿನ ಮುಖಂಡರು ಸೇರಿ ಜಯಂತಿ ಆಚರಿಸಿದ ಘಟನೆ ಭಾನುವಾರ ಜರುಗಿತು.</p>.<p>'ಜಿಲ್ಲೆಯಲ್ಲಿ ಚುನಾವಣಾ ನೀತಿ ಸಂಹಿತೆ ಜಾರಿಯಲ್ಲಿರುವುದರಿಂದ ಅದ್ದೂರಿ ಜಯಂತಿ ಆಚರಿಸಬಾರದೆಂಬ ಮೇಲಾಧಿಕಾರಿಗಳ ಆದೇಶವಿದೆ. ಆದರೆ ಜಯಂತಿ ಆಚರಣೆಗೆ ಗೈರಾಗುವುದು ಬಾಬು ಜಗಜೀವನ ರಾಂ ಅವರಿಗೆ ಮಾಡಿದ ಅಪಮಾನವಾಗಿದೆ' ಎಂದು ತೇರದಾಳ ಮತಕ್ಷೇತ್ರದ ಮಾದಿಗ ಸಮಾಜದ ಉಪಾಧ್ಯಕ್ಷ ರಮೇಶ ಗೌಂಡಿ ಆರೋಪಿಸಿದರು.</p>.<p>ಬಳಿಕ ಗ್ರಾಮ ಪಂಚಾಯಿತಿ ಕಾರ್ಯಾಲಯದಲ್ಲಿ ಬಾಬು ಜಗಜೀವನ ರಾಂ ಭಾವಚಿತ್ರಕ್ಕೆ ಪೂಜೆ ಸಲ್ಲಿಸುವ ಮೂಲಕ ಸರಳವಾಗಿ ಜಯಂತಿ ಆಚರಿಸಿದರು. ಮುಖಂಡರಾದ ಭೀಮಪ್ಪ ಮಾಂಗ, ಶಂಕರ ಮಾಂಗ, ಭೀಮಶಿ ಮಾಂಗ, ರಾಮಪ್ಪ ಮಾಂಗ, ಚೇತನ ಮಾಂಗ, ಬಸಪ್ಪ ಮಾಂಗ, ಮಲ್ಲಪ್ಪ ಯರಗುದ್ರಿ, ಸಿದ್ದು ಮಾಂಗ, ಸುನೀಲ ಹಿಡಕಲ್ ಇದ್ದರು.</p>.<p><em>ಮೂಲತಃ ಪ್ರಜಾವಾಣಿ ಮುದ್ರಣ ಆವೃತ್ತಿಯಿಂದ ಇದನ್ನು ಪಡೆಯಲಾಗಿದೆ. ಎಐ ನೆರವಿನ ವರ್ಗೀಕರಣದಿಂದಾಗಿ ವಿಭಾಗ ಮತ್ತು ಬಳಸಿರುವ ಪ್ರಾತಿನಿಧಿಕ ಚಿತ್ರ ತಪ್ಪಾಗಿರಬಹುದು. ಸುದ್ದಿಯ ವಿಷಯದಲ್ಲಿ ಯಾವುದೇ ಬದಲಾವಣೆ ಇಲ್ಲ</em>