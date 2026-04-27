<p><strong>ತೇರದಾಳ:</strong> ಕೈ ಹಿಡಿಯದ ನೇಕಾರಿಕೆ ಪಕ್ಕಕ್ಕೆ ಸರಿಸಿ ಜೀವನ ಸಾಗಿಸಲು ಗೂಡಂ ಗಡಿ ಹಾಕಿದರೆ ಅಲ್ಲೂ ಲಾಭವಾಗದೇ ನಿರಾಶೆ ಅನುಭವಿಸಿದ್ದ ತಂದೆಗೆ ಮಗ ಎಸ್ಎಸ್ಎಲ್ಸಿ ಪರೀಕ್ಷೆಯಲ್ಲಿ ಟಾಪರ್ ಆಗಿ ಸಾಧನೆ ಮಾಡಿದ್ದು, ಹರ್ಷ ತಂದಿದೆ.</p>.<p>ಪಟ್ಟಣದ ರಬಕವಿ ರಸ್ತೆಯ ಕೆಎಚ್ಡಿಸಿ ಕಾಲೊನಿ ಬಳಿ ಗೂಡಂಗಡಿ ಹಾಕಿಕೊಂಡಿರುವ ಸಂತೋಷ ತಮದಡ್ಡಿ ಅವರ ಮಗ ಸತೀಶ ಈ ಬಾರಿಯ ಎಸ್ಎಸ್ಎಲ್ಸಿ ಪರೀಕ್ಷೆಯಲ್ಲಿ ಶೇ 97.92 ಅಂಕ ಪಡೆಯುವ ಮೂಲಕ ಗೂಡಂಗಡಿಯಲ್ಲೊಂದು ಭರ ವಸೆಯ ಬೆಳಕು ಮೂಡಿಸಿದ್ದಾನೆ.</p>.<p>ಇಲ್ಲಿನ ನೀಲಕಂಠೇಶ್ವರ ಶಿಕ್ಷಣ ಸಂಸ್ಥೆಯ ಪ್ರೌಢಶಾಲೆಯಲ್ಲಿ ಕಲಿತಿದ್ದ ಸತೀಶ, ಪರೀಕ್ಷೆಯನ್ನು ಗಂಭಿರವಾಗಿ ತೆಗೆದುಕೊಂಡು ಅಧ್ಯಯನ ಮಾಡಿದ್ದು ಕೇವಲ 18 ದಿನ ಮಾತ್ರ ಎಂದು ಹೇಳಿಕೊಳ್ಳುತ್ತಾನೆ.</p>.<p>ಪ್ರತಿದಿನ 3 ಗಂಟೆಗಳ ಕಾಲ ಅಧ್ಯಯನ ಮಾಡುತ್ತಿದ್ದರು ಕೂಡ ಶಿಕ್ಷಣ ಇಲಾಖೆ ನಡೆಸುತ್ತಿದ್ದ ಸರಣಿ ಪರೀಕ್ಷೆಯಲ್ಲಿ ಕಡಿಮೆ ಅಂಕ ಪಡೆಯುವ ಮೂಲಕ ಈತ ಹೆಚ್ಚು ಅಂಕ ಗಳಿಸುತ್ತಾನೆ ಎಂಬ ಸಂದೇಹ ಯಾರಲ್ಲೂ ಮೂಡದಂತೆ ಗೌಪ್ಯತೆ ಕಾಪಾಡಿಕೊಂಡಿದ್ದನಂತೆ. ಮಾರ್ಚ್ 18ಕ್ಕೆ ವಾರ್ಷಿಕ ಪರೀಕ್ಷೆ ನಿಗದಿಯಾಗಿದ್ದು, ಮಾರ್ಚ್ 1ರಿಂದ ಪರೀಕ್ಷೆ ಗೆಂದು ಗಂಭೀರವಾಗಿ ಅಧ್ಯಯನ ಮಾಡುವ ಮೂಲಕ ಶಾಲೆಗೆ ಪ್ರಥಮ ಸ್ಥಾನ ಪಡೆದಿದ್ದಾನೆ.</p>.<p>ತಂದೆಯ ವ್ಯಾಪಾರದಲ್ಲೂ ಆಗಾಗ ಸಹಾಯ ಮಾಡುತ್ತಿದ್ದನಲ್ಲದೆ, ತಂದೆ ಊರಲಿಲ್ಲದಾಗ ಕೆಲವೊಮ್ಮೆ ಅಂಗಡಿಯಲ್ಲೆ ಪುಸ್ತಕ ಹಿಡಿದು ಅಭ್ಯಾಸ ಮಾಡುತ್ತಿದ್ದನಂತೆ.</p>.<p>ಶಾಲೆಯಲ್ಲಿ ಎಲ್ಲ ಶಿಕ್ಷಕರು ಅತ್ಯಂತ ಮುತುವರ್ಜಿಯಿಂದ ಈತನ ಸಂದೇಹಗಳಿಗೆ ಉತ್ತರ ನೀಡು ತ್ತಿದ್ದರು. ಅಪರೂಪಕ್ಕೊಮ್ಮೆ ಮೊಬೈಲ್ ಬಳಸಿದರು ಅದು ಪಠ್ಯದ ಸಂದೇಹಗಳಿಗೆ ಪರಿಹಾರ ಪಡೆಯಲು ಮಾತ್ರವಂತೆ.</p>.<p>‘ಆತನ ಆಸೆಯಂತೆ ಶಿಕ್ಷಣ ಕೊಡಿಸಿ ದ್ದೇವೆ. ಹೆಚ್ಚು ಅಂಕ ಪಡೆದಿದ್ದು ಕೇಳಿ ಖುಷಿಯಾಗಿದೆ. ನಮ್ಮ ವ್ಯಾಪಾರದಲ್ಲೂ ಆಗಾಗ ಸಹಾಯ ಮಾಡುತ್ತಿದ್ದ ಈತ ಹೆಚ್ಚು ಅಂಕ ಪಡೆಯುತ್ತಾನೆಂಬ ಸುಳಿವು ಕೊನೆಯವರೆಗೂ ಬಿಟ್ಟುಕೊಡಲಿಲ್ಲ. ಆತನ ಆಸೆಯಂತೆ ಮುಂದಿನ ಶಿಕ್ಷಣ ಕೊಡಿಸುತ್ತೇನೆ’ ಎನ್ನುತ್ತಾರೆ ತಂದೆ ಸಂತೋಷ ತಾಯಿ ಭಾಗ್ಯಶ್ರೀ.</p>.<h2>ಕಠಿಣ ಪರಿಶ್ರಮ: ಗಣಿತ ಪರೀಕ್ಷೆ ಸಲೀಸು</h2><p>ಕೆಲವರಿಗೆ ಕಬ್ಬಿಣದ ಕಡಲೆಯಂತಿರುವ ಗಣಿತ ವಿಷಯ ಈತನಿಗೆ ಸುಲಿದ ಬಾಳೆಹಣ್ಣಿನಂತೆ ಮಾಡಿದ್ದು ಈತನ ಗಣಿತ ಶಿಕ್ಷಕರು. ಖಾಸಗಿಯಾಗಿ ಯಾವುದೇ ಟ್ಯೂಶನ್ ಪಡೆಯದೆ ಕೇವಲ ಶಾಲೆಯಲ್ಲಿನ ಪಾಠ ಆಲಿಸಿ, ನಿರಂತರ ಅಧ್ಯಯನ ಮಾಡಿ ಈ ಸಾಧನೆ ಮಾಡುವ ಮೂಲಕ ಸ್ಥಳೀಯರಿಗೆ, ಸಹಪಾಠಿಗಳಿಗೆ, ಅಂಗಡಿಯ ಗ್ರಾಹಕರು ಕೂಡ ಮೂಗಿನ ಬೆರಳಿಡುವಂತೆ ಮಾಡಿದ್ದಾನೆ. ವಿಜ್ಞಾನದಲ್ಲಿ ಪಿಯುಸಿ ಕಲಿತು ಎಂಜಿನಿಯರ್ ಆಗುವ ಬಯಕೆ ಈತನದು. ಈ ಮೂಲಕ ತಂದೆ, ತಾಯಿಗೆ ನೆರವಾಗುವ ಇಂಗಿತ ವ್ಯಕ್ತಪಡಿಸಿದ್ದಾನೆ ಸತೀಶ.</p><p>‘ಶಾಲೆ ರಜೆಯಿದ್ದಾಗ ಅಂಗಡಿಯಲ್ಲಿರುತ್ತಿದ್ದ ಈತ ವ್ಯಾಪಾರ ಮಾಡುತ್ತಿದ್ದ, ಪ್ರತಿ ಸರಣಿ ಪರೀಕ್ಷೆಯ ಅಂಕ ಕಡಿಮೆ ಬಂದಿವೆ ಎನ್ನುತ್ತಿದ್ದ, ಆದರೆ ಒಮ್ಮೆಲೆ ಶಾಲೆಗೆ ಪ್ರಥಮ ಸ್ಥಾನ ಬಂದಿದ್ದಾನೆಂದು ಕೇಳಿ ಸಂತಸವಾಗಿದೆ’ ಎನ್ನುತ್ತಾರೆ ಇವರ ಅಂಗಡಿಯ ಗ್ರಾಹಕರಲ್ಲಿ ಒಬ್ಬರಾದ ಸದಾಶಿವ ಮಾಳಿ.</p>