ತೇರದಾಳದಲ್ಲಿ ರಾಘವೇಂದ್ರ ಸ್ವಾಮಿಯ ಮೃತ್ತಿಕಾ ಬೃಂದಾವನದ ವಾರ್ಷಿಕೋತ್ಸವ

<p>ತೇರದಾಳ: ಪಟ್ಟಣದ ವಿಪ್ರ ಸಮಾಜದ ಬಡಾವಣೆಯಲ್ಲಿ ಕಳೆದ ವರ್ಷ ನಿರ್ಮಿಸಿ, ಮಂತ್ರಾಲಯದ ಶ್ರೀಗಳಿಂದ ಉದ್ಘಾಟನೆಗೊಂಡಿದ್ದ ರಾಘವೇಂದ್ರ ಸ್ವಾಮಿಯ ಮೃತ್ತಿಕಾ ಬೃಂದಾವನದ ಮೊದಲ ವರ್ಷದ ವರ್ಧಂತಿ (ವಾರ್ಷಿಕೋತ್ಸವ)ಯ ಅಂಗವಾಗಿ ವಿಶೇಷ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮಗಳು ಶನಿವಾರ ಜರುಗಿದವು.</p>.<p>ಮೃತ್ತಿಕಾ ಬೃಂದಾವನಕ್ಕೆ ಮಲೆನಾಡು ಸೇರಿದಂತೆ ವಿವಿಧ ಕಡೆಯಿಂದ ತರಿಸಿದ ಹಲವು ಪುಷ್ಪಗಳಿಂದ ಅಲಂಕಾರಗೊಳಿಸಿ, ಪಂಚಾಮೃತ ಅಭಿಷೇಕ ನೆರವೇರಿಸಲಾಯಿತು. ಬಳಿಕ ಅಷ್ಟೋತ್ತರ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮ ಅಪಾರ ಭಕ್ತ ಬಳಗದಿಂದ ನೆರವೇರಿತು. ಆಗಮಿಸಿದ ಭಕ್ತರಿಗೆ ಅನ್ನ ಸಂತರ್ಪಣೆಯಾಯಿತು.</p>.<p>ರಾಯರ ಮಠದ ಮುಖ್ಯ ಅರ್ಚಕರಾದ ಪ್ರಲ್ಹಾದರಾವ ಜೋಶಿ ನೇತೃತ್ವದಲ್ಲಿ ಗುರುರಾಜ ಕುಲಕರ್ಣಿ, ಅತುಲ ದೇಶಪಾಂಡೆ, ಗಿರೀಶ ದೇಶಪಾಂಡೆ ನೆರವೇರಿಸಿದರು.</p>.<p><em>ಮೂಲತಃ ಪ್ರಜಾವಾಣಿ ಮುದ್ರಣ ಆವೃತ್ತಿಯಿಂದ ಇದನ್ನು ಪಡೆಯಲಾಗಿದೆ. ಎಐ ನೆರವಿನ ವರ್ಗೀಕರಣದಿಂದಾಗಿ ವಿಭಾಗ ಮತ್ತು ಬಳಸಿರುವ ಪ್ರಾತಿನಿಧಿಕ ಚಿತ್ರ ತಪ್ಪಾಗಿರಬಹುದು. ಸುದ್ದಿಯ ವಿಷಯದಲ್ಲಿ ಯಾವುದೇ ಬದಲಾವಣೆ ಇಲ್ಲ</em><br />260614-19-1580046830</p>.<div><p><strong>ಪ್ರಜಾವಾಣಿ ಆ್ಯಪ್ ಇಲ್ಲಿದೆ: <a href="https://play.google.com/store/apps/details?id=com.tpml.pv">ಆಂಡ್ರಾಯ್ಡ್ </a>| <a href="https://apps.apple.com/in/app/prajavani-kannada-news-app/id1535764933">ಐಒಎಸ್</a> | <a href="https://whatsapp.com/channel/0029Va94OfB1dAw2Z4q5mK40">ವಾಟ್ಸ್ಆ್ಯಪ್</a>, <a href="https://www.twitter.com/prajavani">ಎಕ್ಸ್</a>, <a href="https://www.fb.com/prajavani.net">ಫೇಸ್ಬುಕ್</a> ಮತ್ತು <a href="https://www.instagram.com/prajavani">ಇನ್ಸ್ಟಾಗ್ರಾಂ</a>ನಲ್ಲಿ ಪ್ರಜಾವಾಣಿ ಫಾಲೋ ಮಾಡಿ.</strong></p></div>