ತೇರದಾಳ ರಾಜ್ಯ ಹೆದ್ದಾರಿ ಇಕ್ಕಟ್ಟು, ಸಂಚಾರಕ್ಕೆ ಕಿರಿಕಿರಿ

<p><em>ಅಮರ ಇಂಗಳೆ</em></p>.<p>ತೇರದಾಳ: ಪಟ್ಟಣದ ಮೂಲಕ ಹಾಯ್ದು ನೆರೆಯ ಮಹಾರಾಷ್ಟ್ರಕ್ಕೆ ಸಂಪರ್ಕ ಕಲ್ಪಿಸುವ ಕಾಗವಾಡ-ಕಲಾದಗಿ ರಾಜ್ಯ ಹೆದ್ದಾರಿ ಪಟ್ಟಣದ ಕೆಲವು ಕಡೆ ತೀರಾ ಇಕ್ಕಟ್ಟಾಗಿದೆ. ಇದರಿಂದ ಭಾರಿ ವಾಹನಗಳ ಚಾಲಕರು ಹರಸಾಹಸ ಪಡುತ್ತಿದ್ದಾರೆ.</p>.<p>ಪಟ್ಟಣದ ಮೂಲಕ ಹಾಯ್ದು ಹೋಗುವ ಈ ರಸ್ತೆ ಕಾಗವಾಡದಿಂದ ಕಲಾದಗಿಯವರೆಗೆ ಅಂದಾಜು 115 ಕಿ.ಮೀ ಇದೆ. ಜಮಖಂಡಿ ಉಪವಿಭಾಗದಲ್ಲಿ 56 ಕಿ.ಮೀ ದೂರ ಇರುವ ಈ ರಾಜ್ಯ ಹೆದ್ದಾರಿ, ಪಟ್ಟಣದ ಬಸ್ ನಿಲ್ದಾಣದಿಂದ ಡಾ.ಅಂಬೇಡ್ಕರ್ ವೃತ್ತದವರೆಗೂ ಇಕ್ಕಟ್ಟಾಗಿದೆ.</p>.<p>ಉಪನೋಂದಣಿ ಕಚೇರಿ ಮುಂಭಾಗ ಹಾಗೂ ಯಲ್ಲಮ್ಮ ದೇವಸ್ಥಾನದ ತಿರುವಿನಲ್ಲಿ ತುಂಬಾ ಕಿರಿದಾಗಿದೆ. ಮತ್ತೊಂದು ವಾಹನ ಬಂದರೆ ಪಕ್ಕದಲ್ಲಿ ಜಾಗವಿರದಷ್ಟು ಕಿರಿದಾಗಿದೆ.</p>.<p>ಇದರಿಂದಾಗಿ ಭಾರಿ ವಾಹನಗಳ ಚಾಲಕರು ನಿತ್ಯ ಶಪಿಸುತ್ತಲೆ ಈ ದಾರಿ ಕ್ರಮಿಸಬೇಕಿದೆ. ಬಸ್ ಪ್ರಯಾಣಕ್ಕೂ ಇದರ ಬಿಸಿ ಮುಟ್ಟಿದ್ದು, ನಿತ್ಯವೂ ಚಾಲಕರು, ಪ್ರಯಾಣಿಕರು ಸಂಕಷ್ಟ ಎದುರಿಸುತ್ತಿದ್ದಾರೆ. ರಾಜ್ಯ ಹೆದ್ದಾರಿಗಿರುವ ಕನಿಷ್ಟ ಅಗಲಿಕೆ ಕೂಡ ಇಲ್ಲದ ಈ ರಸ್ತೆ ಗ್ರಾಮೀಣ ರಸ್ತೆಯಂತೆ ಅನಿಸುತ್ತದೆ.</p>.<p>ಹಲವು ವರ್ಷಗಳ ಹಿಂದೆ ಈ ರಸ್ತೆ ವಿಸ್ತರಣೆಗೆ ಲೊಕೋಪಯೋಗಿ ಇಲಾಖೆ ಯೋಜನೆ ರೂಪಿಸಿ ಸರ್ಕಾರಕ್ಕೆ ವರದಿ ಸಲ್ಲಿಸಿದೆ. ಇಲಾಖೆ ಹಂತದಲ್ಲಿ ರೂಪಿತವಾದ ಯೋಜನೆ ಅಲ್ಲಿಯೇ ಭದ್ರವಾಗಿದೆ. ಟೆಂಡರ್ ಪ್ರಕ್ರಿಯೆ ಇನ್ನೂ ಆಗಿಲ್ಲ.</p>.<p>ಜಿಲ್ಲೆಯ ಯಾವ ಸ್ಥಳದಲ್ಲೂ ಇಷ್ಟು ಕಿರಿದಾಗಿಲ್ಲ. ಅಲ್ಲೆಲ್ಲ ಅಗಲಿಕರಣವಾಗಿರುವ ಈ ರಸ್ತೆ ತೇರದಾಳದಲ್ಲಿ ಮಾತ್ರವೇಕೆ ಕಿರಿದಾಗಿದೆ ಎಂಬ ಪ್ರಶ್ನೆ ಸಾರ್ವಜನಿಕರನ್ನು ಕಾಡುತ್ತಿದೆ.</p>.<p>ಸರ್ಕಾರ, ಇಲಾಖೆ, ಸ್ಥಳೀಯ ಜನಪ್ರತಿನಿಧಿಗಳ ಇಚ್ಛಾಶಕ್ತಿಯ ಕೊರತೆಯೇ ಇದಕ್ಕೆ ಪ್ರಮುಖ ಕಾರಣವಾಗಿದೆ ಎಂಬುದು ಸಾರ್ವಜನಿಕ ವಲಯದಲ್ಲಿ ಕೇಳಿ ಬರುತ್ತಿದೆ.</p>.<p>ರಸ್ತೆ ಕಿರಿದಾಗಿ ಮಾತ್ರವಲ್ಲದೆ ಇದರ ತುಂಬ ಗುಂಡಿಗಳೇ ಇರುವುದು ಮತ್ತೊಂದು ಬಹುದೊಡ್ಡ ಸಮಸ್ಯೆ. ಇಲಾಖೆ ಇದರ ದುರಸ್ತಿ ಕೂಡ ಸರಿಯಾಗಿ ಮಾಡದ್ದರಿಂದ ಮಳೆಗಾಲದಲ್ಲಿ ಗುಂಡಿಗಳಲ್ಲಿ ನೀರು ನಿಂತು ದ್ವಿ ಚಕ್ರ ವಾಹನ ಸವಾರರಾದಿಯಾಗಿ ಉಳಿದವರು ಗುಂಡಿಗಳಲ್ಲಿ ಮುಗುಚಿ ಬೀಳುತ್ತಿದ್ದಾರೆ.</p>.<p>ಡಾ.ಅಂಬೇಡ್ಕರ್ ವೃತ್ತದಿಂದ ಪಶ್ಚಿಮಕ್ಕಿರುವ ರಾಯಲ್ ಹೊಟೆಲ್ ಎದುರಿಗಿನ ರಸ್ತೆ ಏಳೆಂಟು ಮೀಟರ್ ದೊಡ್ಡ ಗುಂಡಿಯನ್ನು ದುರಸ್ತಿ ಸಮಯದಲ್ಲಿ ಮುಚ್ಚದೆ ಇರುವುದು ಈಗ ಅದು ಮಳೆಗಾಲದಲ್ಲಿ ಹೊಂಡವಾಗಿ ಪರಿಣಮಿಸುತ್ತಿದೆ.</p>.<p>‘ರಾಜ್ಯ ಹೆದ್ದಾರಿ ನಮ್ಮೂರಲ್ಲಿದೆ ಎಂದು ಹೇಳಿಕೊಳ್ಳುವಂತಹ ಸುಧಾರಣೆ ಆಗಿಲ್ಲ. ಅಗಲೀಕರಣ ಮಾಡುವ ಉದ್ದೇಶ ಮುಖಂಡರಿಗೆ, ಜನಪ್ರತಿನಿಧಿಗಳಿಗೆ, ಅಧಿಕಾರಿಗಳಿಗೆ ಇಲ್ಲವಾಗಿದೆ. ಬೇರೆ ಊರಿನವರು ನಮ್ಮ ಹೆದ್ದಾರಿ ಸ್ಥಿತಿ ಕಂಡು ನಗುವಂತಾಗಿದೆ ಎನ್ನುತ್ತಾರೆ’ ಪಟ್ಟಣಿಗ ರಮೇಶ ಪಾಟೀಲ</p>.<p>‘ಬೈಪಾಸ್ ರಸ್ತೆ ಮಾಡಲು ಹಲವರಿಂದ ಅಡ್ಡಿ ಇರುವುದರಿಂದ ಪಟ್ಟಣಕ್ಕೆ ಉತ್ತಮ ರಸ್ತೆಗಳ ಕನಸು ನನಸಾಗುವ ಸಂಶಯವಿದೆ. ಊರಿನ ಅಭಿವೃದ್ಧಿಗೆ ಕೆಲವರ ತ್ಯಾಗ ಅನಿವಾರ್ಯ. ಅದನ್ನು ಸಂಬಂಧಿಸಿದವರಿಗೆ ಮನದಟ್ಟು ಮಾಡಿಕೊಟ್ಟು ಹೆದ್ದಾರಿ ಅಗಲೀಕರಣಕ್ಕೆ ಮುಂದಾಗಬೇಕಿದೆಠ ಎನ್ನುತ್ತಾರೆ ಕಾಂಗ್ರೆಸ್ ಮುಖಂಡ ಗೌತಮ ರೋಡಕರ.</p>.<p>ತೇರದಾಳ ಮತಕ್ಷೇತ್ರವಾಗಿ ನಾಲ್ಕು ಚುನಾವಣೆ ಏದುರಿಸಿದೆ. ಒಂದು ಬಾರಿ ಕಾಂಗ್ರೆಸ್ನ ಉಮಾಶ್ರೀ ಶಾಸಕರಾಗಿ, ಪ್ರಮುಖ ಖಾತೆಗಳ ಸಚಿವೆಯಾಗಿ ಕಾರ್ಯನಿರ್ವಹಿಸಿದರೆ. ಮೂರು ಬಾರಿ ಬಿಜೆಪಿಯ ಸಿದ್ದು ಸವದಿ ಶಾಸಕರಾಗಿ ಆಯ್ಕೆಯಾಗಿದ್ದಾರೆ. ಆದರೆ ಇಲ್ಲಿನ ಹೆದ್ದಾರಿ ಅಭಿವೃದ್ಧಿಗೆ ಕ್ರಮ ತೆಗೆದುಕೊಳ್ಳದಿರುವುದು ಸಾರ್ವಜನಿಕ ವಲಯದಲ್ಲಿ ಮಾತ್ರವಲ್ಲದೆ ಉಭಯ ಪಕ್ಷಗಳ ಕಾರ್ಯಕರ್ತರಲ್ಲೂ ಅಸಮಾಧಾನ ಇದೆ.</p>.<p><em>ಮೂಲತಃ ಪ್ರಜಾವಾಣಿ ಮುದ್ರಣ ಆವೃತ್ತಿಯಿಂದ ಇದನ್ನು ಪಡೆಯಲಾಗಿದೆ. ಎಐ ನೆರವಿನ ವರ್ಗೀಕರಣದಿಂದಾಗಿ ವಿಭಾಗ ಮತ್ತು ಬಳಸಿರುವ ಪ್ರಾತಿನಿಧಿಕ ಚಿತ್ರ ತಪ್ಪಾಗಿರಬಹುದು. ಸುದ್ದಿಯ ವಿಷಯದಲ್ಲಿ ಯಾವುದೇ ಬದಲಾವಣೆ ಇಲ್ಲ</em><br />260619-19-1630834141</p>.<div><p><strong>ಪ್ರಜಾವಾಣಿ ಆ್ಯಪ್ ಇಲ್ಲಿದೆ: <a href="https://play.google.com/store/apps/details?id=com.tpml.pv">ಆಂಡ್ರಾಯ್ಡ್ </a>| <a href="https://apps.apple.com/in/app/prajavani-kannada-news-app/id1535764933">ಐಒಎಸ್</a> | <a href="https://whatsapp.com/channel/0029Va94OfB1dAw2Z4q5mK40">ವಾಟ್ಸ್ಆ್ಯಪ್</a>, <a href="https://www.twitter.com/prajavani">ಎಕ್ಸ್</a>, <a href="https://www.fb.com/prajavani.net">ಫೇಸ್ಬುಕ್</a> ಮತ್ತು <a href="https://www.instagram.com/prajavani">ಇನ್ಸ್ಟಾಗ್ರಾಂ</a>ನಲ್ಲಿ ಪ್ರಜಾವಾಣಿ ಫಾಲೋ ಮಾಡಿ.</strong></p></div>