ನೀರು ಸರಬರಾಜಿಗೆ ಕ್ರಮ: ಭರವಸೆ

<p>ತೇರದಾಳ: ಪಟ್ಟಣಕ್ಕೆ ಕೃಷ್ಣಾ ನದಿಯಿಂದ ನೀರು ಸರಬರಾಜು ಮಾಡುವ ಪಂಪ್ಸೆಟ್ ದುರಸ್ತಿ ಹಾಗೂ ಜಾಕವೆಲ್ಗೆ ಸ್ವಂತ ಟ್ರಾನ್ಸಫಾರ್ಮರ ಇಲ್ಲದ್ದರಿಂದ ನೀರು ಸರಬರಾಜಿನಲ್ಲಿ ವ್ಯತ್ಯಯವಾಗಿದ್ದು, ಕೂಡಲೇ ಸರಿಪಡಿಸುವ ಮೂಲಕ ನೀರು ಪೂರೈಕೆ ಮಾಡಲಾಗುವುದು ಎಂದು ಪುರಸಭೆ ಆಡಳಿತಾಧಿಕಾರಿ ಹಾಗೂ ಜಮಖಂಡಿ ಉಪವಿಭಾಗಾಧಿಕಾರಿ ಶ್ವೇತಾ ಬೀಡಿಕರ ಹೇಳಿದರು.</p>.<p>ಇಲ್ಲಿನ ಪುರಸಭೆಗೆ ಶನಿವಾರ ಅವರು ಭೇಟಿ ನೀಡಿದ ವೇಳೆ, ನೀರು ಸರಬರಾಜು ಸಮಸ್ಯೆ ತಿಳಿಸಲು ಆಗಮಿಸಿದ ಸಾರ್ವನಿಕರೊಂದಿಗೆ ಅವರು ಮಾತನಾಡಿದರು.</p>.<p>ತೇರದಾಳ ಪುರಸಭೆಗೆ ಸಂಬಂಧಿಸಿದಂತೆ ನೀರು ಸರಬರಾಜು ಕಾರ್ಮಿಕರ ವೇತನ ಪಾವತಿ ಮಾಡಲಾಗಿದೆ. ಹಳಿಂಗಳಿಯ ಜಾಕವೆಲ್ನಲ್ಲಿ ನೀರೆತ್ತುವ ಪಂಪ್ಸೆಟ್ ಅವಶ್ಯವಿರುವ ವಿದ್ಯುತ್ ಸರಬರಾಜಿಗೆ ಬಹುಗ್ರಾಮ ಕುಡಿಯುವ ನೀರಿನ ಯೋಜನೆಯ ಟ್ರಾನ್ಸ್ಫಾರ್ಮರನಿಂದ ಬಳಸಲಾಗುತಿದ್ದು, ಅವರಿಗೂ ಅದು ಅವಶ್ಯವಾದ್ದರಿಂದ ಆಗಾಗ ಕಡಿತ ಉಂಟಾಗುತ್ತಿತ್ತು. ಈಗ ಸ್ವಂತ ಟಿ.ಸಿ ಅಳವಡಿಸಲು ಜಿಲ್ಲಾಧಿಕಾರಿಳಿಗೆ ಬೇಡಿಕೆ ಸಲ್ಲಿಸಿ ಕೆಲವೇ ದಿನಗಳಲ್ಲಿ ಅಳವಡಿಸಲಾಗುವುದು ಎಂದರು.</p>.<p>ಅಲ್ಲಿಯವರೆಗೆ ವಿದ್ಯುತ್ ಸರಬರಾಜು ನೀಡುವಂತೆ ಪಿಆರ್ಡಿ ಅವರಿಗೆ ತಿಳಿಸಿದ್ದೇವೆ. ಜಾಕವೆಲ್ನಲ್ಲಿ ಈಗಿರುವ ಪಂಪ್ಸೆಟ್ ಜೊತೆಗೆ ಇನ್ನೊಂದು ಪಂಪ್ಸೆಟ್ ಖರೀದಿಸಲಾಗುವುದು. ಸರ್ಕಾರ ಪುರಸಭೆಗೆ ನೀಡಿದ ವಿಶೇಷ ಅನುದಾನದಲ್ಲಿ ₹50 ಲಕ್ಷ ಅನುದಾನ ಇದೆಲ್ಲದಕ್ಕಾಗಿ ಬಳಸಲಾಗುವುದು. 24/7 ನೀರು ಸರಬರಾಜಿಗೆಂದು ಪೈಪ್ಲೈನ್ ಅಳವಡಿಸಲು ಅಗೆದ ರಸ್ತೆ ಗುಂಡಿಗಳನ್ನು ಮುಚ್ಚಲು ಕ್ರಮಕ್ಕೆ ಪತ್ರ ಬರೆಯಲಾಗಿದೆ ಎಂದು ತಿಳಿಸಿದರು.</p>.<p>ಸಿಬ್ಬಂದಿ ಸಭೆಯ ಬಳಿಕ ಪುರಸಭೆಯ ಫಿಲ್ಟರ್ ಹೌಸ್ಗೆ ಭೇಟಿ ನೀಡಿ ಪರಿಶೀಲಿಸಿದರು.</p>.<p>ತೇರದಾಳ ತಹಶೀಲ್ದಾರ್ ವಿಜಯಕುಮಾರ ಕಡಕೋಳ, ಪುರಸಭೆ ಮುಖ್ಯಾಧಿಕಾರಿ ಇಫರ್ಾನ್ ಝಾರೆ, ಜೆ.ಇ ಭಾಗ್ಯಶ್ರೀ ಪಾಟೀಲ್, ಕಚೇರಿ ವ್ಯವಸ್ಥಾಪಕ ಮಲ್ಲಿಕಾಜರ್ುನ ಬಿರಾದಾರ ಪಾಟೀಲ್ ಸೇರಿದಂತೆ ಪುರಸಭೆ ಸಿಬ್ಬಂದಿ ಇದ್ದರು.</p>.<p><em>ಮೂಲತಃ ಪ್ರಜಾವಾಣಿ ಮುದ್ರಣ ಆವೃತ್ತಿಯಿಂದ ಇದನ್ನು ಪಡೆಯಲಾಗಿದೆ. ಎಐ ನೆರವಿನ ವರ್ಗೀಕರಣದಿಂದಾಗಿ ವಿಭಾಗ ಮತ್ತು ಬಳಸಿರುವ ಪ್ರಾತಿನಿಧಿಕ ಚಿತ್ರ ತಪ್ಪಾಗಿರಬಹುದು. ಸುದ್ದಿಯ ವಿಷಯದಲ್ಲಿ ಯಾವುದೇ ಬದಲಾವಣೆ ಇಲ್ಲ</em><br />260607-19-1288157153</p>