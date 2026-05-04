ನೀರು ಪೂರೈಕೆ ಸ್ಥಗಿತಗೊಳಿಸಿ ಸಿಬ್ಬಂದಿ ಮುಷ್ಕರ

ತೇರದಾಳ: ಒಂಬತ್ತು ತಿಂಗಳಿನಿಂದ ನೀರು ಸರಬರಾಜು ಸಿಬ್ಬಂದಿಯ ವೇತನ ಪಾವತಿಸದ್ದರಿಂದ ಅವರು ನೀರು ಪೂರೈಕೆ ಸ್ಥಗಿತಗೊಳಿಸಿ ಶನಿವಾರ ಮಧ್ಯಾಹ್ನದಿಂದ ಮುಷ್ಕರ ಆರಂಭಿಸಿದ್ದಾರೆ.</p>.<p>ಮಾರ್ಚ್ ತಿಂಗಳ ಕೊನೆಯಲ್ಲಿ ವೇತನ ಪಾವತಿಸುವಂತೆ ಮುಖ್ಯಾಧಿಕಾರಿಯನ್ನು ಕೇಳಿಕೊಂಡಾಗ ಏ. 20ಕ್ಕೆ ಪಾವತಿಸಲಾಗುವುದು ಎಂದು, 30ರ ವರೆಗೆ ಗಡುವು ಪಡೆದರು. ಆದರೆ ಇಲ್ಲಿಯವರೆಗೆ ವೇತನ ಪಾವತಿಸದ್ದರಿಂದ ಮುಷ್ಕರ ಕೈಗೊಳ್ಳಲಾಗಿದೆ ಎಂದು ಪ್ರತಿಭಟನಾ ನಿರತರು ಹೇಳಿದರು.</p>.<p>ಪುರಸಭೆಗೆ ಸಂಬಂಧಿಸಿದಂತೆ ಹತ್ತು ಹಲವು ಸಮಸ್ಯೆಗಳಿದ್ದರೂ ಪುರಸಭೆ ಆಡಳಿತಾಧಿಕಾರಿಯಾಗಿರುವ ಉಪವಿಭಾಗಾಧಿಕಾರಿಗಳು ಇಲ್ಲಿಗೆ ಭೇಟಿ ನೀಡಿಲ್ಲ. ಇತ್ತೀಚೆಗೆ ಶಾಸಕರು ಇಲ್ಲಿನ ಸಿಬ್ಬಂದಿ ಸಮಸ್ಯೆ ಕುರಿತಾಗಿ ವಿಷಯ ತಿಳಿಸಿದ್ದಾರೆ. ನೀರು ಸರಬರಾಜು ಸಿಬ್ಬಂದಿ ಕೂಡ ಜಮಖಂಡಿಯ ಕಚೇರಿಗೆ ತೆರಳಿ ವೇತನ ಬಾಕಿಯ ವಿಷಯ ತಿಳಿಸಿದ್ದಾರೆ ಆದರೂ ಇಲ್ಲಿಯವರೆಗೆ ಭೇಟಿ ನೀಡಿಲ್ಲ ಎಂದು ದೂರಿದ್ದಾರೆ.</p>.<p>'ಒಂಬತ್ತು ತಿಂಗಳು ವೇತನವಿಲ್ಲದೆ ಕುಟುಂಬ ನಿರ್ವಹಣೆ ಕೂಡ ಕಷ್ಟವಾಗುತ್ತಿದೆ. ದಿನಸಿ ವಸ್ತುಗಳ ಖರೀದಿ, ಆಸ್ಪತ್ರೆ ಖರ್ಚು, ಮಕ್ಕಳ ವಿದ್ಯಾಭ್ಯಾಸಕ್ಕೆಂದು ಸಾಲ ಮಾಡುವ ಸ್ಥಿತಿಗೆ ತಲುಪಿದ್ದೇವೆ' ಎಂದು ಕಾರ್ಮಿಕರೊಬ್ಬರು 'ಪ್ರಜಾವಾಣಿ'ಗೆ ತಿಳಿಸಿದರು.</p>.<p>ಒಟ್ಟು 19 ಕಾರ್ಮಿಕರು ಗುತ್ತಿಗೆ ಆಧಾರದಲ್ಲಿ ಕಾರ್ಯನಿರ್ವಹಿಸುತ್ತಿದ್ದು, ಇವರಿಗೆ ಪ್ರತಿ ತಿಂಗಳು ಸರಿಯಾಗಿ ವೇತನ ದೊರೆಯುವುದೇ ಇಲ್ಲ. ಈ ಬಾರಿ ತೆರಿಗೆ ಸಂಗ್ರಹ ಸಾಕಷ್ಟಾಗಿದ್ದರೂ ವೇತನ ನೀಡಲು ಅಧಿಕಾರಿಗಳು ಹಿಂದೇಟು ಹಾಕುತ್ತಿದ್ದಾರೆ ಎಂದು ಪ್ರತಿಭಟನಾ ನಿರತರು ಆರೋಪಿಸಿದ್ದಾರೆ.</p>.<p><em>ಮೂಲತಃ ಪ್ರಜಾವಾಣಿ ಮುದ್ರಣ ಆವೃತ್ತಿಯಿಂದ ಇದನ್ನು ಪಡೆಯಲಾಗಿದೆ. ಎಐ ನೆರವಿನ ವರ್ಗೀಕರಣದಿಂದಾಗಿ ವಿಭಾಗ ಮತ್ತು ಬಳಸಿರುವ ಪ್ರಾತಿನಿಧಿಕ ಚಿತ್ರ ತಪ್ಪಾಗಿರಬಹುದು. ಸುದ್ದಿಯ ವಿಷಯದಲ್ಲಿ ಯಾವುದೇ ಬದಲಾವಣೆ ಇಲ್ಲ</em>