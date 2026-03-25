ಮೇವಿಡುವ ಗೂಡಾದ ಕುಡಿಯುವ ನೀರಿನ ಘಟಕ

ಅಮರ ಇಂಗಳೆ

ತೇರದಾಳ: ತಾಲ್ಲೂಕಿನಲ್ಲಿ 7 ಹಳ್ಳಿಗಳಿದ್ದು, ಗೋಲಬಾವಿ ಹಾಗೂ ಹನಗಂಡಿಯಲ್ಲಿನ ಗ್ರಾಮ ಪಂಚಾಯಿತಿ ನಿರ್ವಹಣೆ ಮಾಡುವ ಶುದ್ಧ ಕುಡಿಯುವ ನೀರಿನ ಎರಡು ಘಟಕಗಳು ಹಾಳಾಗಿವೆ.

ಸುತ್ತಲೂ ಗುಡ್ಡ ಪ್ರದೇಶ, ನೋಡಲು ಗಿಂಡಿಯಾಕಾರದಲ್ಲಿರುವ ತಾಲ್ಲೂಕಿನ ಹನಗಂಡಿ ಗ್ರಾಮಕ್ಕೆ ಹಲವು ನೀರಿನ ಮೂಲಗಳಿದ್ದರೂ ಅವುಗಳನ್ನು ಗ್ರಾಮ ಪಂಚಾಯಿತಿ ಅಧಿಕಾರಿಗಳು ಸಮರ್ಪಕವಾಗಿ ಬಳಸಿಕೊಂಡಿಲ್ಲ. ಇದರಿಂದ ಈ ವರ್ಷವೂ ಟ್ಯಾಂಕರ್ ನೀರಿನ ಮೊರೆ ಹೋಗಬೇಕಾಗುತ್ತದೆ ಎಂದು ಗ್ರಾಮಸ್ಥರು ಚಿಂತೆಗೀಡಾಗಿದ್ದಾರೆ.

ಇಲ್ಲಿನ ಗುಡ್ಡದ ಪ್ರದೇಶದಲ್ಲಿ 10 ವರ್ಷಗಳ ಹಿಂದೆ ನಿರ್ಮಿಸಿದ ಶುದ್ಧ ಕುಡಿಯುವ ನೀರಿನ ಘಟಕ ಒಂದು ಹನಿ ನೀರು ಕೊಡದೆ, ಖಾಸಗಿಯವರು ಮೇವು ಇಡಲು ಮಾಡಿಕೊಂಡ ಗೂಡಾಗಿ ಪರಿಣಮಿಸಿದೆ. ಗ್ರಾಮೀಣ ನೀರು ಸರಬರಾಜಿನವರು ಈ ಘಟಕವನ್ನು ಸುಸಜ್ಜಿತವಾಗಿ ನಿರ್ಮಿಸಿದರು. ಆದರೆ ಅದು ಪೂರ್ಣಗೊಂಡ ಬಳಿಕ ಗ್ರಾಮ ಪಂಚಾಯಿತಿಗೆ ಹಸ್ತಾಂತರ ಮಾಡಲಿಲ್ಲ. ಇದರಿಂದ ಸರಿಯಾದ ನಿರ್ವಹಣೆ ಇಲ್ಲದೆ ಖಾಸಗಿಯವರ ಪಾಲಾಗಿ ಘಟಕದ ಮುಂದೆ ಎಮ್ಮೆ ಕಟ್ಟಿ, ಘಟಕದೊಳಗೆ ಮೇವು ಇಡುವ ಸ್ಥಳವಾಗಿ ಬದಲಾಗಿದೆ.

ಗ್ರಾಮದಲ್ಲಿ ಕೂಲಿ ಕಾರ್ಮಿಕರು ಹೆಚ್ಚಿನ ಸಂಖ್ಯೆಯಲ್ಲಿ ವಾಸವಿದ್ದಾರೆ. ನೀರಿನ ಸಮಸ್ಯೆಯೂ ಅಧಿಕವಾಗಿದೆ. ಸಮಸ್ಯೆ ಪರಿಹರಿಸುವಲ್ಲಿ ಜನಪ್ರತಿನಿಧಿಗಳು, ಅಧಿಕಾರಿಗಳು ಜಾಣಕುರುಡುತನ ಪ್ರದರ್ಶಿಸುತ್ತಿದ್ದಾರೆ.

ಗಣಪತಿ ಗುಡಿ ಹತ್ತಿರ ಆರಂಭವಾದ ಇನ್ನೊಂದು ಕುಡಿಯುವ ನೀರಿನ ಘಟಕ ಸರಿಯಾಗಿ ಕಾರ್ಯನಿರ್ವಹಿಸುತ್ತಿದೆ. ಇಲ್ಲಿ ಮಾತ್ರ ಘಟಕ ಸ್ಥಗಿತಗೊಂಡಿದೆ.

ಗ್ರಾಮದ ಪ್ರಮುಖ ನೀರಿನ ಮೂಲವೆಂದರೆ ಕೃಷ್ಣಾ ನದಿ. ಬಹುಗ್ರಾಮ ಕುಡಿಯುವ ನೀರು ಸರಬರಾಜು ಮೂಲಕ ನೀರು ಲಭಿಸುತ್ತದೆ. ನದಿಯಲ್ಲೂ ನೀರು ಇಳಿಮುಖವಾಗುತ್ತಿರುವ ಕಾರಣ ಬೇಸಿಗೆ ಸಂಕಷ್ಟ ತಪ್ಪಿದ್ದಲ್ಲ ಎನ್ನುವುದು ಅಧಿಕಾರಿಗಳ ಅನಿಸಿಕೆ.

ಅಂತರ್ಜಲ ಹೆಚ್ಚು ಮಾಡಬಹುದಾಗಿದ್ದ ಗ್ರಾಮದ ಇನ್ನೊಂದು ನೀರಿನ ಮೂಲ ದಿಗಂಬರೇಶ್ವರ ದೇವಸ್ಥಾನದ ಮಾರ್ಗದಲ್ಲಿರುವ ಕೆರೆ ಈಗಾಗಲೇ ಭಾಗಶಃ ಖಾಲಿಯಾಗಿದೆ. ಹೀಗಾಗಿ ಗ್ರಾಮಕ್ಕೆ ಈ ಬೇಸಿಗೆಯಲ್ಲೂ ನೀರಿನ ಬವಣೆ ತಪ್ಪಿದ್ದಲ್ಲ ಎಂಬ ಆತಂಕ ಗ್ರಾಮಸ್ಥರನ್ನು ಕಾಡುತ್ತಲಿದೆ.

ಕಾಲುವೆಗೆ ನೀರಿದ್ದಾಗಲೇ ಕೆರೆ ತುಂಬಿಸಲು ಕ್ರಮ ತೆಗೆದುಕೊಳ್ಳದ ಅಧಿಕಾರಿಗಳನ್ನು ಗ್ರಾಮದ ರೈತರು ಶಪಿಸುತ್ತಿದ್ದಾರೆ.

'ನನ್ನ ಅಧಿಕಾರಾವಧಿ ಮುಗಿದಿದೆ. ಕೆರೆ ನೀರು ತುಂಬಿಸಲು ಹೇಳಿದರೆ ಅಧಿಕಾರಿಗಳು ನನ್ನ ಮಾತು ಕೇಳುತ್ತಿಲ್ಲ. ಕೆರೆ ತುಂಬಿಸಲು ಕಾಲುವೆ ಮೂಲಕ ನೀರು ಹರಿಸುವುದು ಕಷ್ಟವೇ ಆದರೂ ಅಸಾಧ್ಯವೇನಲ್ಲ. ಗ್ರಾಮ ಪಂಚಾಯಿತಿ ಅಧಿಕಾರಿಗಳು ಶ್ರಮಿಸಿದರೆ ನೀರಿನ ಸಮಸ್ಯೆಯಿರದು' ಎನ್ನುತ್ತಾರೆ ಗ್ರಾಮ ಪಂಚಾಯಿತಿ ಮಾಜಿ ಸದಸ್ಯ ಧರೇಶ ಹುದ್ದಾರ ಹಾಗೂ ಮುಖಂಡ ಅನಿಲ ಗುಬಚೆ.

ಮೂಲತಃ ಪ್ರಜಾವಾಣಿ ಮುದ್ರಣ ಆವೃತ್ತಿಯಿಂದ ಇದನ್ನು ಪಡೆಯಲಾಗಿದೆ. ಎಐ ನೆರವಿನ ವರ್ಗೀಕರಣದಿಂದಾಗಿ ವಿಭಾಗ ಮತ್ತು ಬಳಸಿರುವ ಪ್ರಾತಿನಿಧಿಕ ಚಿತ್ರ ತಪ್ಪಾಗಿರಬಹುದು. ಸುದ್ದಿಯ ವಿಷಯದಲ್ಲಿ ಯಾವುದೇ ಬದಲಾವಣೆ ಇಲ್ಲ
260325-19-1897102824