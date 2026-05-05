ನಿರುಗಂಟಿಗಳ ಮುಷ್ಕರ ಅಂತ್ಯ

ತೇರದಾಳ: ಇಲ್ಲಿನ ಪುರಸಭೆಯ ನೀರು ಸರಬರಾಜು ಕಾರ್ಮಿಕರು (ನಿರುಗಂಟಿಗಳು) ತಮಗೆ ವೇತನ ನೀಡದಿರುವುದರಿಂದ ನೀರು ಸರಬರಾಜು ಸ್ಥಗಿತಗೊಳಿಸಿ ಆರಂಭಗೊಂಡಿದ್ದ ಮುಷ್ಕರ ಸ್ಥಳಕ್ಕೆ ಪುರಸಭೆ ಆಡಳಿತಾಧಿಕಾರಿಗಳು ಸೋಮವಾರ ಭೇಟಿ ನೀಡಿ ಮಧ್ಯಸ್ಥಿಕೆ ವಹಿಸುವ ಮೂಲಕ ಮುಷ್ಕರ ಸುಖಾಂತ್ಯ ಕಂಡಿದೆ.</p>.<p>ಪುರಸಭೆ ನೀರು ಸರಬರಾಜು ಮಾಡುವ 19 ಕಾರ್ಮಿಕರಿಗೆ ಕಳೆದ ಒಂಬತ್ತು ತಿಂಗಳಿನಿಂದ ವೇತನ ಪಾವತಿಗೆ ಅಧಿಕಾರಿಗಳು ಕ್ರಮ ಕೈಗೊಂಡಿರಲಿಲ್ಲ. ಹಲವು ಪ್ರಯತ್ನಗಳ ನಂತರ ಅವರು ನೀರು ಸರಬರಾಜು ಸ್ಥಗಿತಗೊಳಿಸಿ ಕಳೆದ ಶನಿವಾರದಿಂದ ಮುಷ್ಕರ ಆರಂಭಿಸಿದ್ದರು. ಇದರಿಂದ ಪಟ್ಟಣದ ಹಲವು ಕಡೆ ನೀರಿನ ಹಾಹಾಕಾರ ಕಾಣಿಸಿಕೊಂಡಿತ್ತು.</p>.<p>ಪುರಸಭೆ ಆಡಳಿತಾಧಿಕಾರಿಯು ಆಗಿದ್ದ ಜಮಖಂಡಿ ಉಪವಿಭಾಗಾಧಿಕಾರಿಗೂ ಕಾರ್ಮಿಕರು ಮನವಿ ಸಲ್ಲಿಸಿದ್ದರು. ಮುಷ್ಕರ ಆರಂಭಿಸಿದ ವಿಷಯ ತಿಳಿದ ಎಸಿ ಶ್ವೇತಾ ಬೀಡಿಕರ ಅವರು ಸೋಮವಾರ ಸ್ಥಳಕ್ಕೆ ಭೇಟಿ ನೀಡಿ ಅಧಿಕಾರಿಗಳ ಸಭ ನಡೆಸಿೆ, ಬಳಿಕ ನೀರು ಸರಬರಾಜು ಕಾರ್ಮಿಕರ ಸಭೆ ನಡೆಸಿದರು. ಅವರ ಅಹವಾಲುಗಳನ್ನು ಆಲಿಸಿದ ಬಳಿಕ ಅಧಿಕಾರಿಗಳನ್ನು ತರಾಟೆಗೆ ತೆಗೆದುಕೊಂಡರು.</p>.<p>'ಬೇರೆ ಕಡೆಯಿಲ್ಲದ ಸಮಸ್ಯೆಗಳು ತೇರದಾಳ ಪುರಸಭೆಯಲ್ಲಿವೆ. ಇದಕ್ಕೆಲ್ಲ ಅಧಿಕಾರಿಗಳ ನಡೆಯೇ ಕಾರಣವಾಗಿದೆ. ಸರಿಯಾಗಿ ಸಾರ್ವಜನಿಕರೊಂದಿಗೆ ಸಹಕಾರದಿಂದಿರಬೇಕು. ಸಾರ್ವಜನಿಕರಿಗೆ ಆಸ್ತಿ ಕರ ಭರಿಸಲು ಮೇ ಕೊನೆಯವರೆಗೂ ಶೇ 5ರ ರಿಯಾಯಿತಿ ಇರುವ ಕುರಿತು ಜಾಗೃತಿ ಮೂಡಿಸುವ ಮೂಲಕ ತೆರಿಗೆ ಸಂಗ್ರಹಕ್ಕೆ ಕ್ರಮ ಕೈಗೊಳ್ಳಿ. ತುಂಬದವರಿಗೆ ನೋಟೀಸ್ ನೀಡಿ ಮುಂದಿನ ಕ್ರಮ ಕೈಗೊಳ್ಳಿರಿ' ಎಂದು ತಿಳಿಸಿದರು.</p>.<p>'ನೀರು ಬೇಕು ಆದರೆ ನೀರಿನ ಕರ ತುಂಬದಿದ್ದರೆ ಹೇಗೆ? ಅನಧಿಕೃತ ನಲ್ಲಿಗಳಿದ್ದರೆ ಸಂಪರ್ಕ ಕಡಿತಗೊಳಿಸಿ. ಜನರಿಗೆ ಪುರಸಭೆಯ ಯಾವುದೇ ಕೆಲಸಗಳಿಗೆ ವಿಳಂಬ ಇಲ್ಲದೆ ಸೇವೆ ದೊರಕಬೇಕು. ಅದಕ್ಕೆಲ್ಲ ನೀವು ಹೆಚ್ಚು ಕಾಳಜಿಯಿಂದ ಕರ್ತವ್ಯ ನಿಭಾಯಿಸಬೇಕು. ದುಡಿಯುವ ಎಲ್ಲರಿಗೂ ಸಕಾಲಕ್ಕೆ ವೇತನ ದೊರಕಿಸಬೇಕು. ಬೇಸಿಗೆಯಲ್ಲಿನ ನೀರಿನ ವಿತರಣೆ, ಉತಾರೆ ಕೊಡುವುದು ಸೇರಿದಂತೆ ಇನ್ನಿತರ ಯಾವುದೆ ರೀತಿಯಲ್ಲೂ ಸಾರ್ವಜನಿಕರಿಗೆ ತೊಂದರೆಯಾಗದಂತೆ ಪುರಸಭೆಯ ಕಾರ್ಯವೈಖರಿ ಇರಬೇಕು. ಇಲ್ಲವಾದರೆ ತಪ್ಪಿತಸ್ಥರ ವಿರುದ್ಧ ಸೂಕ್ತ ಕ್ರಮಕ್ಕೆ ಮುಂದಾಗಬೇಕಾಗುತ್ತದೆ' ಎಂದು ಎಚ್ಚರಿಕೆ ನೀಡಿದರು.</p>.<p>ತೇರದಾಳ ತಹಶೀಲ್ದಾರ್ ವಿಜಯಕುಮಾರ ಕಡಕೋಳ, ಪುರಸಭೆ ಮುಖ್ಯಾಧಿಕಾರಿ ಎಫ್.ಬಿ. ಗಿಡ್ಡಿ, ಕಚೇರಿ ವ್ಯವಸ್ಥಾಪಕ ಎಂ.ಎಸ್. ಬಿರಾದಾರಪಾಟೀಲ, ಜೆಇ ಭಾಗ್ಯಶ್ರೀ, ಇಫರ್ಾನ್ ಝಾರೆ, ಸುರೇಶ ಹರಿಜನ, ನೀರು ಸರಬರಾಜು ವಿಭಾಗದ ಕಾಮರ್ಿಕರ ಅಧ್ಯಕ್ಷ ಭರತೇಶ ಗುಡಕ್ಕನವರ, ರಮೇಶ ದೊಡಮನಿ, ರವಿ ರೋಡಕರ, ರವಿ ಬನಸೋಡೆ, ಘಟಿಗೆಪ್ಪ ಕುಂಬಾರ, ಸುನೀಲ ಭಾಂವಿ, ಮಚ್ಚೇಂದ್ರ ಗೋಠಡಕಿ, ಶಿವಾನಂದ ನಡುವಿನಕೇರಿ, ಸುನೀಲ ರೋಡಕರ, ಕಲ್ಲಪ್ಪ ಐಹೊಳ್ಳಿ, ಹನಮಂತ ನೇಸೂರ, ವಿಷ್ಣು ಘಟ್ಟೆನ್ನವರ, ಮುಬಾರಕ ಐನಾಪೂರ, ಸುಖದೇವ ಕಾಂಬಳೆ, ಪ್ರಭು ಮಾಂಗ, ಮಹಾವೀರ ಹಿಪ್ಪರಗಿ, ಅರ್ಚನಾ ಮದಲಮಟ್ಟಿ ಇದ್ದರು.</p>.<p><em>ಮೂಲತಃ ಪ್ರಜಾವಾಣಿ ಮುದ್ರಣ ಆವೃತ್ತಿಯಿಂದ ಇದನ್ನು ಪಡೆಯಲಾಗಿದೆ. ಎಐ ನೆರವಿನ ವರ್ಗೀಕರಣದಿಂದಾಗಿ ವಿಭಾಗ ಮತ್ತು ಬಳಸಿರುವ ಪ್ರಾತಿನಿಧಿಕ ಚಿತ್ರ ತಪ್ಪಾಗಿರಬಹುದು. ಸುದ್ದಿಯ ವಿಷಯದಲ್ಲಿ ಯಾವುದೇ ಬದಲಾವಣೆ ಇಲ್ಲ</em><br />260505-19-501065845</p>