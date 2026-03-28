ತೊಟ್ಟಿಲು ತೂಗಿ ರಾಮನವಮಿ ಆಚರಣೆ

ಪ್ರಜಾವಾಣಿ ವಾರ್ತೆ

ತೇರದಾಳ: ಪಟ್ಟಣದ ಪೇಟೆ ಭಾಗದಲ್ಲಿರುವ ಹನುಮಾನ ದೇವಾಲಯದಲ್ಲಿ ಶುಕ್ರವಾರ ರಾಮನವಮಿಯನ್ನು ಅತ್ಯಂತ ಸಡಗರ, ಸಂಭ್ರಮದಿಂದ ಆಚರಿಸಲಾಯಿತು.

ಮಧ್ಯಾಹ್ನ ದೇವಾಲಯದಲ್ಲಿ ಜಮಾಯಿಸಿದ ಮಹಿಳೆಯರು ತೊಟ್ಟಿಲು ತೂಗಿ, ಜೋಗುಳ ಪದಗಳನ್ನು ಹಾಡಿ ಶ್ರೀರಾಮನಿಗೆ ತೊಟ್ಟಿಲು ಶಾಸ್ತ್ರ ನೆರವೇರಿಸಿದರು. ಬಳಿಕ ಹನುಮಾನ ಪಲ್ಲಕ್ಕಿ ಉತ್ಸವ ಜರುಗಿತು.

ಆಗಮಿಸಿದ ಭಕ್ತರಿಗೆ ಪ್ರಸಾದ ಹಾಗೂ ಪಾನಕ ವಿತರಣೆ ಮಾಡಲಾಯಿತು. ಚಂದಾ ಲೋಯಾ, ಮೇಘಾ ಭಟ್ಟಡ, ಸಪನಾ ಲೋಯಾ, ಪದ್ಮಾ ಭಟ್ಟಡ, ಸುರೇಖಾ ರಾಠಿ, ಹೇಮಾ ಕಾಸಟ, ರಾಧಿಕಾ ರಾಠಿ, ಪ್ರಿಯಾಂಕಾ ಭಟ್ಟಡ, ಪೂನಂ ರಾಠಿ, ರಂಜನಾ ರಾಠಿ, ಮಾರುತಿ ಗುರವ, ನಟವರ ಲೋಯಾ, ಹನುಮಾನ ಅರ್ಚಕರಾದ ಶಿವಾನಂದ ಗುರವ, ಸಂಜು ಗುರವ ಇದ್ದರು.