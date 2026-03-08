ಚಾಲುಕ್ಯರ ನಾಡು ಬಾದಾಮಿಯಲ್ಲಿ ಏಕೈಕ ಲೇಡಿ ಆಟೊ ಡ್ರೈವರ್! ಸ್ವಾವಲಂಬಿ ಜೀವನದ ಗೀತಾ

<p><strong>ಬಾದಾಮಿ</strong>: ಪಟ್ಟಣದ ವೀರಪುಲಿಕೇಶಿ ವೃತ್ತದ ರಸ್ತೆ ಪಕ್ಕದ ಆಟೊ ಸಮೀಪದಲ್ಲಿ ಜೋರಾಗಿ ಬನಶಂಕರಿ.. ಬನಶಂಕರಿ… ಎಂಬ ಮಹಿಳೆಯೊಬ್ಬರ ಧ್ವನಿ ಆಲಿಸುವಿರಿ. ಸಮೀಪ ಬಂದ ಕೂಡಲೇ ಆಟೋ ಚಾಲಕಿಯೊಬ್ಬರು ಸಾವಕಾಶ ಹತ್ತರಿ ಅವ್ವಾರ, ಅಣ್ಣಾರ ಎಂದು ಸೌಜನ್ಯತೆಯಿಂದ ಕರೆಯುವರು. </p>.<p>ಬಾದಾಮಿ ಪಟ್ಟಣದಲ್ಲಿ ಇನ್ನೂರಕ್ಕೂ ಅಧಿಕ ಆಟೊಗಳಿವೆ. ಮಹಿಳಾ ಆಟೊ ಚಾಲಕಿ ಗೀತಾ ಈಳಗೇರ ಅವರೊಬ್ಬರೇ. ಮಹಿಳೆ ಆಟೊ ಚಾಲನೆ ಮಾಡುತ್ತಾರೆಯೇ ಎಂದು ಹಲವರು ಅಚ್ಚರಿ ಪಡಿಸುತ್ತಾರೆ. ಗೀತಾ 9ನೇ ತರಗತಿಯವರೆಗೆ ಓದಿದ್ದಾರೆ. ಸ್ವಂತ ಉದ್ಯೋಗ ಮಾಡಿ ತಂದೆ ಹಾಗೂ ಕುಟುಂಬಕ್ಕೆ ಸಹಾಯ ಮಾಡಬೇಕು ಎಂಬ ಯೋಚನೆ ಬಂದಿದ್ದೇ ತಡ ಆಟೊ ಚಾಲನೆಗೆ ಮುಂದಾದರು.</p>.<p>‘ಕೊರೊನಾದಿಂದ ಲಾಕ್ ಡೌನ್ ಸಂದರ್ಭದಲ್ಲಿ ರಸ್ತೆ ಸಾರಿಗೆ ಬಸ್ ಸಂಚಾರ ಸ್ಥಗಿತವಾದವು. ತಂದೆ ದುಡಿಮೆ ನಿಂತುಹೋಯಿತು. ರಸ್ತೆ ಬದಿಯಲ್ಲಿ ಬಾಳೆಹಣ್ಣು ವ್ಯಾಪಾರ ಮತ್ತು ಪಾನಬೀಡಾ ಅಂಗಡಿ ಆರಂಭಿಸಿದೆ ಕೌಟುಂಬಿಕ ನಿರ್ವಹಣೆಗೆ ಸಹಕಾರಿಯಾಯಿತು’ ಎಂದು ಗೀತಾ ಲಾಕ್ ಡೌನ್ ಪ್ರಸಂಗ ಹೇಳುವಾಗ ಕಣ್ಣಂಚಿನಲ್ಲಿ ನೀರು ಕಂಡಿತು.</p>.<p>‘ ತಂದೆ ತೀರಿದರು. ಪತಿಯನ್ನು ಕಳೆದುಕೊಂಡ ಅಕ್ಕ, ಅಕ್ಕನ ಮಗ ಮನೆಯಲ್ಲಿದ್ದಾರೆ. ಕುಟುಂಬವನ್ನು ನಿರ್ವಹಿಸಲು ಏನಾದರೂ ಉದ್ಯೋಗ ಮಾಡಬೇಕೆಂಬ ಛಲದಿಂದ ಖಾಸಗಿ ಬ್ಯಾಂಕಿನಲ್ಲಿ ಸಾಲ ಮಾಡಿ 2025ರಲ್ಲಿ ಆಟೊ ಖರೀದಿಸಿದೆ’ ಎಂದರು.</p>.<p>‘ಆರಂಭದಲ್ಲಿ ಆಟೊ ಖರೀದಿಸಿ ಅದನ್ನು ಬೇರೆಯವರಿಗೆ ಬಾಡಿಗೆಗೆ ನೀಡುತ್ತಿದ್ದೆ. ಸರಿಯಾಗಿ ಆದಾಯ ಬಾರದ ಕಾರಣ ನಾನೇ ಯಾಕೆ ಆಟೊ ಕಲಿಯಬಾರದು ಎಂದು ಪ್ರಶ್ನಿಸಿಕೊಂಡೆ. ಈಗ ಆಟೊ ಕಲಿತು ವರ್ಷದಿಂದ ನಾನೇ ಆಟೊ ಓಡಿಸುತ್ತಿರುವೆ ’ ಎಂದು ಹೇಳಿದರು</p>.<p>‘ನಿತ್ಯ ಬನಶಂಕರಿ ದೇವಾಲಯಕ್ಕೆ ಆಟೊ ಓಡಿಸುವೆ. ಸ್ಥಳೀಯರು ಮತ್ತು ಕುಟುಂಬ ಸಮೇತರಾಗಿ ಬಂದ ಪ್ರವಾಸಿಗರನ್ನು ಪ್ರವಾಸಿ ತಾಣಗಳಾದ ಐಹೊಳೆ ಮತ್ತು ಪಟ್ಟದಕಲ್ಲು, ಮಹಾಕೂಟಕ್ಕೆ ಸುರಕ್ಷಿತವಾಗಿ ಕರೆದುಕೊಂಡು ಹೋಗುವೆ’ ಎಂದು ಹೇಳಿದರು.</p>.<p>‘ನಿತ್ಯ ₹800 ರಿಂದ ಒಂದು ಸಾವಿರವರೆಗೆ ದುಡಿಯುತ್ತೇನೆ. ಕುಟುಂಬ ನಿರ್ವಹಣೆ ಹಾಗೂ ಅಟೊ ಸಿಲಿಂಡರ್ ಖರ್ಚು ತೆಗೆದು ತಿಂಗಳಿಗೆ ₹12,500 ಬ್ಯಾಂಕಿನ ಕಂತು ಕಟ್ಟುವೆ. ಬದುಕಿನ ಬಂಡಿ ಸುಗಮವಾಗಿ ಸಾಗಿದೆ’ ಎಂದು ಖುಷಿಯಿಂದ ಹೇಳಿದರು.</p>.<p>‘ಮಹಿಳೆಯರು ಧೈರ್ಯವಾಗಿ ಬದುಕುವುದನ್ನು ಕಲಿಯಬೇಕು. ಸ್ವಯಂ ಉದ್ಯೋಗ ಕೈಗೊಂಡು ಕುಟುಂಬಕ್ಕೆ ನೆರವಾಗಬೇಕು. ಮಹಿಳೆಯರು ಆಟೊ ಕಲಿಯುವ ಇಚ್ಛೆ ಇದ್ದರೆ ತರಬೇತಿ ಕೊಡುವೆ’ ಎಂದು ಹೇಳಿದರು.</p>.<div><p><strong>ಪ್ರಜಾವಾಣಿ ಆ್ಯಪ್ ಇಲ್ಲಿದೆ: <a href="https://play.google.com/store/apps/details?id=com.tpml.pv">ಆಂಡ್ರಾಯ್ಡ್ </a>| <a href="https://apps.apple.com/in/app/prajavani-kannada-news-app/id1535764933">ಐಒಎಸ್</a> | <a href="https://whatsapp.com/channel/0029Va94OfB1dAw2Z4q5mK40">ವಾಟ್ಸ್ಆ್ಯಪ್</a>, <a href="https://www.twitter.com/prajavani">ಎಕ್ಸ್</a>, <a href="https://www.fb.com/prajavani.net">ಫೇಸ್ಬುಕ್</a> ಮತ್ತು <a href="https://www.instagram.com/prajavani">ಇನ್ಸ್ಟಾಗ್ರಾಂ</a>ನಲ್ಲಿ ಪ್ರಜಾವಾಣಿ ಫಾಲೋ ಮಾಡಿ.</strong></p></div>