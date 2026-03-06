ಶುಕ್ರವಾರ, 6 ಮಾರ್ಚ್ 2026
ಮಲ್ಲಯ್ಯನ ಸನ್ನಿಧಿಯತ್ತ ಸಾವಿರಾರು ಭಕ್ತರ ಪಯಣ

ಮಾರ್ಗದುದ್ದಕ್ಕೂ ಭಕ್ತರಿಂದ ಸೇವೆ
ಪ್ರಕಾಶ ಬಾಳಕ್ಕನವರ
Published : 6 ಮಾರ್ಚ್ 2026, 7:07 IST
Last Updated : 6 ಮಾರ್ಚ್ 2026, 7:07 IST
ಜಮಖಂಡಿ ತಾಲ್ಲೂಕಿನ ಕುಂಬಾರಹಳ್ಳದ ಯಾತ್ರಿಗಳು ಶ್ರೀಶೈಲ ಮಲ್ಲಿಕಾರ್ಜುನ ರಥವನ್ನೇ ನಿರ್ಮಿಸಿಕೊಂಡು ಎಳೆಯುತ್ತ ಸಾಗಿದರು.
