ಬಾಗಲಕೋಟೆಯಲ್ಲಿ ಉಮೇಶ್‌ ಮೇಟಿಗೆ ಜಯ: ಗೆಲುವಿಗೆ ಕಾರಣವಾದ ಅಂಶಗಳು...

<p><strong>ಬಾಗಲಕೋಟೆ:</strong> ತೀವ್ರ ಕುತೂಹಲ ಕೆರಳಿಸಿದ್ದ ಬಾಗಲಕೋಟೆ ವಿಧಾನಸಭಾ ಕ್ಷೇತ್ರದ ಉಪಚುನಾವಣೆಯಲ್ಲಿ ಕಾಂಗ್ರೆಸ್ ಅಭ್ಯರ್ಥಿ ಉಮೇಶ್ ಮೇಟಿ ಅವರು ಐತಿಹಾಸಿಕ ಜಯ ಸಾಧಿಸಿದ್ದಾರೆ.</p><p>ಈ ಮೂಲಕ ತಮ್ಮ ತಂದೆ, ದಿವಂಗತ ಎಚ್.ವೈ.ಮೇಟಿ ಅವರ ರಾಜಕೀಯ ಉತ್ತರಾಧಿಕಾರಿಯಾಗಿ ಹೊರಹೊಮ್ಮಿದ್ದಾರೆ. ಉಮೇಶ್ ಮೇಟಿ ಅವರು 21,866 ಮತಗಳ ಅಂತರದಿಂದ ಜಯ ಸಾಧಿಸಿದರು.</p><p>ಕಾಂಗ್ರೆಸ್ ಪಕ್ಷದ ಅಭ್ಯರ್ಥಿ ಉಮೇಶ ಮೇಟಿ 97, 941ಮತಗಳು, ಬಿಜೆಪಿಯ ವೀರಣ್ಣ ಚರಂತಿಮಠ 76,075 ಮತಗಳನ್ನು ಪಡೆದರು.<br><br><strong>ಗೆಲುವಿಗೆ ಕಾರಣವಾದ ಅಂಶಗಳು...</strong></p><p><strong>ಅನುಕಂಪದ ಅಲೆ:</strong> ಹೆಚ್.ವೈ.ಮೇಟಿ ಅವರ ನಿಧನದಿಂದಾಗಿ ಎದುರಾದ ಈ ಚುನಾವಣೆಯಲ್ಲಿ ಅವರ ಪುತ್ರ ಉಮೇಶ್ ಮೇಟಿ ಪರವಾಗಿ ಕ್ಷೇತ್ರದಲ್ಲಿ ಅನುಕಂಪದ ಅಲೆ ಕಂಡುಬಂದಿತ್ತು.</p><p><strong>ಸಿದ್ದರಾಮಯ್ಯ ಪ್ರಭಾವ</strong>: ಮುಖ್ಯಮಂತ್ರಿ ಸಿದ್ದರಾಮಯ್ಯ ಅವರಿಗೆ ಬಾಗಲಕೋಟೆ ಪ್ರತಿಷ್ಠೆಯ ಕಣವಾಗಿತ್ತು. ಸ್ವತಃ ಸಿದ್ದರಾಮಯ್ಯ ಅವರು ಕ್ಷೇತ್ರದಲ್ಲಿ ವ್ಯಾಪಕ ಪ್ರಚಾರ ನಡೆಸಿದ್ದು ಕಾಂಗ್ರೆಸ್ ಗೆಲುವಿಗೆ ಪ್ರಮುಖ ಕಾರಣ.</p><p><strong>ಅಹಿಂದ ಮತಗಳ ಕ್ರೂಢೀಕರಣ</strong>: ಕುರುಬ ಸಮಾಜದ ಪ್ರಮುಖ ನಾಯಕತ್ವದ ಜೊತೆಗೆ ಅಹಿಂದ ವರ್ಗದ ಮತಗಳು ಈ ಬಾರಿ ಕಾಂಗ್ರೆಸ್ಗೆ ಗಟ್ಟಿಯಾಗಿ ಬೆಂಬಲ ನೀಡಿರುವುದು ಕಾಂಗ್ರೆಸ್ ಗೆಲುವಿಗೆ ಕಾರಣ.</p><p><strong>ಸಚಿವ ಸತೀಶ್ ಜಾರಕಿಹೊಳಿ ತಂತ್ರಗಾರಿಕೆ</strong>: ಕ್ಷೇತ್ರದ ಚುನಾವಣೆ ಉಸ್ತುವಾರಿ ವಹಿಸಿದ್ದ ಸಚಿವ ಸತೀಶ್ ಜಾರಕಿಹೊಳಿ ಅವರ ಸಮರ್ಥ ಸಂಘಟನೆ ಮತ್ತು ತಂತ್ರಗಾರಿಕೆ ಪಕ್ಷಕ್ಕೆ ವರವಾಯಿತು.</p><p>ಉಮೇಶ್ ಮೇಟಿ ಅವರ ಗೆಲುವು ಘೋಷಣೆಯಾಗುತ್ತಿದ್ದಂತೆ ಬಾಗಲಕೋಟೆಯಾದ್ಯಂತ ಕಾಂಗ್ರೆಸ್ ಕಾರ್ಯಕರ್ತರು ಸಂಭ್ರಮಾಚರಣೆಯಲ್ಲಿ ತೊಡಗಿದರು. ಗುಲಾಬಿ ಬಣ್ಣವನ್ನು ಎರಚುತ್ತಾ, ಪಟಾಕಿ ಸಿಡಿಸಿ ಜಯಘೋಷಗಳನ್ನು ಕೂಗಿದರು.</p><p>ಈ ಗೆಲುವಿನ ಮೂಲಕ ಬಾಗಲಕೋಟೆ ವಿಧಾನಸಭಾ ಕ್ಷೇತ್ರವು ಮತ್ತೊಮ್ಮೆ ಕಾಂಗ್ರೆಸ್ನ ಭದ್ರಕೋಟೆ ಎಂದು ಸಾಬೀತಾಯಿತು.</p>