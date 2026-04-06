ಪ್ರಾಮಾಣಿಕತೆ ಮೆರೆದ ಸಿಬ್ಬಂದಿ

ಬೀಳಗಿ: ಬಸ್ನಲ್ಲಿ ಬಿಟ್ಟು ಹೋಗಿದ್ದ 5 ಗ್ರಾಂ ಚಿನ್ನದ ಸರವನ್ನು ವಾರಸುದಾರರಾದ ತಾಲ್ಲೂಕಿನ ಶಿರಗುಂಪಿ ಗ್ರಾಮದ ನಿವಾಸಿ ವಿಜಯಲಕ್ಷ್ಮಿ ಚಂದ್ರಶೇಖರ ಇಲ್ಯಾಳ ಅವರಿಗೆ ಬೀಳಗಿ ಸಾರಿಗೆ ಘಟಕದ ನಿರ್ವಾಹಕ ವಿಠ್ಠಲ ಗುರಪ್ಪ ಹೆರಕಲ್ಲ, ಚಾಲಕ ಆರ್ ಪಿ. ಮಾದರ ಅವರು ಹಿಂದಿರುಗಿಸಿ ಪ್ರಾಮಾಣಿಕತೆ ಮೆರೆದಿದ್ದಾರೆ.</p>.<p>ಬಾಗಲಕೋಟೆ– ವಿಜಯಪುರ ಮಾರ್ಗದ ಬಸ್ನಲ್ಲಿ ರೊಳ್ಳಿ ಗ್ರಾಮಕ್ಕೆ ತೆರಳುತ್ತಿದ್ದ ವಿಜಯಲಕ್ಷ್ಮಿ ಅವರು ಚಿನ್ನದ ಸರ ಕಳೆದುಕೊಂಡಿದ್ದರು. ಬಸ್ ಇಳಿದ ಬಳಿಕ ಚಿನ್ನದ ಸರ ಕಳೆದುಕೊಂಡಿರುವುದು ತಿಳಿದಿದೆ. ಕೂಡಲೇ ಬಾಡಗಂಡಿ ಬಸ್ ನಿಲ್ದಾಣದ ಸಾರಿಗೆ ನಿಯಂತ್ರಕರ ಮೂಲಕ ಬಸ್ ನಿರ್ವಾಹಕರಿಗೆ ವಿಷಯ ತಿಳಿಸಿದ್ದಾರೆ. ಈ ವೇಳೆ ಬಸ್ನಲ್ಲಿ ಸಿಕ್ಕ ಚಿನ್ನದ ಸರವನ್ನು ತನ್ನದೆಂದು ಬೇರೊಬ್ಬ ಮಹಿಳೆ ವಾದಿಸಿದ್ದಾಳೆ. ಈ ವೇಳೆ ನಿರ್ವಾಹಕರು ಪೊಲೀಸ್ ಠಾಣೆಗೆ ಬಸ್ ಒಯ್ಯುವುದಾಗಿ ತಿಳಿಸಿದಾಗ, ಆ ಮಹಿಳೆಯು ಚಿನ್ನದ ಸರ ತನ್ನದಲ್ಲ ಎಂದು ಒಪ್ಪಿಕೊಂಡು ಅದನ್ನು ನಿರ್ವಾಹಕರಿಗೆ ಒಪ್ಪಿಸಿದ್ದಾರೆ. ಬೀಳಗಿ ಬಸ್ ನಿಲ್ದಾಣದಲ್ಲಿ ಬಸ್ ಚಾಲಕ ಹಾಗೂ ನಿರ್ವಾಹಕರು ಚಿನ್ನದ ಸರವನ್ನು ವಾರಸುದಾರರಾದ ವಿಜಯಲಕ್ಷ್ಮಿ ಅವರಿಗೆ ಒಪ್ಪಿಸಿದ್ದಾರೆ. ಇವರ ಪ್ರಾಮಾಣಿಕತೆ ಸಾರಿಗೆ ಸಿಬ್ಬಂದಿ ಹಾಗೂ ಸಾರ್ವಜನಿಕರು ಮೆಚ್ಚುಗೆ ಸೂಚಿಸಿದರು.</p>.<p>ಭಾರತೀಯ ಕಿಸಾನ್ ಸಂಘದ ಜಿಲ್ಲಾಧ್ಯಕ್ಷ ವಿರುಪಾಕ್ಷಯ್ಯ ಹಿರೇಮಠ, ಘಟಕ ವ್ಯವಸ್ಥಾಪಕ ಆರ್ ಸಿ. ಖೇಡದ ಸಲಹೆ ಪ್ರಕಾರ ಸಾರಿಗೆಯ ನಿಯಂತ್ರಕರಾದ ಎಸ್.ಕೆ ಚೌದರಿ, ವೆಂಕಣ್ಣ ರಾಕುಂಪೇಟೆ, ಹುಸೇನಸಾಬ ಅಣ್ಣೋಜಿ ಇದ್ದರು.</p>.<p><em>ಮೂಲತಃ ಪ್ರಜಾವಾಣಿ ಮುದ್ರಣ ಆವೃತ್ತಿಯಿಂದ ಇದನ್ನು ಪಡೆಯಲಾಗಿದೆ. ಎಐ ನೆರವಿನ ವರ್ಗೀಕರಣದಿಂದಾಗಿ ವಿಭಾಗ ಮತ್ತು ಬಳಸಿರುವ ಪ್ರಾತಿನಿಧಿಕ ಚಿತ್ರ ತಪ್ಪಾಗಿರಬಹುದು. ಸುದ್ದಿಯ ವಿಷಯದಲ್ಲಿ ಯಾವುದೇ ಬದಲಾವಣೆ ಇಲ್ಲ</em>