ವಿಜಯಪುರ ರೈತನಿಗೆ ಭರವಸೆ ಮೂಡಿಸಿದ ದಾಳಿಂಬೆ ಬೇಸಾಯ

<p><em>ಕೆ.ಎಸ್.ಬಾಲಗೊಂಡ</em></p>.<p>ಕೊಲ್ಹಾರ: ವೈಜ್ಞಾನಿಕ ಪದ್ಧತಿಯಲ್ಲಿ ತೋಟಗಾರಿಕೆ ಬೆಳೆ ಬೆಳೆದು, ಲಕ್ಷಾಂತರ ಹಣ ಲಾಭ ಪಡೆದು ಯುವ ರೈತರಿಗೆ ಮಾದರಿ ಆಗಿದ್ದಾರೆ ಪಟ್ಟಣದ ರೈತ ಜಂಪಣ್ಣ ಶೆಂಕ್ರಪ್ಪ ಕಾಖಂಡಕಿ.</p>.<p>ಸಾಂಪ್ರದಾಯಿಕ ಬೆಳೆಯಲ್ಲಿ ನಿರೀಕ್ಷಿತ ಲಾಭ ಬಾರದ ಹಿನ್ನೆಲೆ ತೋಟಗಾರಿಕೆ ಕೃಷಿಯಲ್ಲಿ ತೊಡಗಿದ ಇವರನ್ನು ಕೈಹಿಡಿದಿದ್ದು ದಾಳಿಂಬೆ ಬೆಳೆ. ಪಟ್ಟಣದ ಉಪ್ಪಲದಿನ್ನಿ ರಸ್ತೆಯ ಪಕ್ಕದಲ್ಲಿರುವ ತಮ್ಮ ಮೂರು ಎಕರೆ ಜಮೀನಿನಲ್ಲಿ ವೈಜ್ಞಾನಿಕ ಕೃಷಿ ಪದ್ಧತಿಯಲ್ಲಿ ಭಗವಾ ಕೇಸರ್ ದಾಳಿಂಬೆ ಬೆಳೆದು ಉತ್ತಮ ಫಸಲು ಹಾಗೂ ಲಾಭ ಪಡೆಯುತ್ತಿದ್ದಾರೆ.</p>.<p>ದಾಳಿಂಬೆ ಬೆಳೆಗೆ ರೋಗದ ಭೀತಿ, ಅಪಾರ ಖರ್ಚು, ಹಣ್ಣುಗಳ ಮಾರಾಟಕ್ಕೆ ಮಾರುಕಟ್ಟೆ ಸಮಸ್ಯೆ ಎಂದು ಬಹುತೇಕ ರೈತರು ಈ ಬೆಳೆ ಬೆಳೆಯಲು ಹಿಂದೇಟು ಹಾಕುತ್ತಾರೆ. ಆದರೆ, ಉತ್ತಮ ಬೆಳೆ ಬೆಳೆದು ಅಂತಹ ರೈತರಿಗೆ ಜಂಪಣ್ಣ ಮಾದರಿ ಆಗಿದ್ದಾರೆ.</p>.<p>‘ಒಂದು ಎಕರೆಗೆ 380ರಂತೆ ಮೂರು ಎಕರೆಯಲ್ಲಿ 1,140 ಸಸಿ ನೆಡಲಾಗಿತ್ತು. ಸಾವಯವ ಗೊಬ್ಬರ ಬಳಸಲಾಗಿತ್ತು. ಹನಿ ನೀರಾವರಿ ಪದ್ಧತಿ ಅಳವಡಿಸಿಕೊಂಡು ಬೆಳೆ ಬೆಳೆಯಲಾಗುತ್ತಿದ್ದು, 18 ತಿಂಗಳ ಮೊದಲೇ ಫಸಲು ಕೈಗೆ ಬಂದಿದೆ. ಸರಾಸರಿ 20 ಟನ್ ಇಳುವರಿ ದೊರೆಯುತ್ತಿದೆ. ಭಗವಾ ಕೇಸರ್ ದಾಳಿಂಬೆಗೆ ಬೆಂಗಳೂರು, ಹೈದರಾಬಾದ್ ಮತ್ತು ಸ್ಥಳೀಯ ಮಾರುಕಟ್ಟೆಯಲ್ಲಿ ಬೇಡಿಕೆ ಇದೆ. ಒಂದು ಕೆ.ಜಿ.ಗೆ ₹80ರಿಂದ ₹120 ದರವಿದೆ. ₹1.5 ಲಕ್ಷ ಖರ್ಚು ತೆಗೆದು ₹15 ಲಕ್ಷ ಆದಾಯ ದೊರೆತಿದೆ’ ಎನ್ನುತ್ತಾರೆ ಜಂಪಣ್ಣ ಕಾಖಂಡಕಿ.</p>.<p>‘ದಾಳಿಂಬೆ ಹಣ್ಣು ಕಾಳು ಕಟ್ಟುವ ಸಮಯದಲ್ಲಿ ರಾತ್ರಿ ವೇಳೆಯಲ್ಲಿ ಮೋತಿ ಹುಳದ ಕಾಟ ಜಾಸ್ತಿ ಇರುತ್ತದೆ. ರಾತ್ರಿ 12ರವರೆಗೂ ಲೈಟ್ ಲ್ಯಾಂಪ್ ಬ್ಯಾಟರಿ ಬಳಸಿ ಹುಳು ಹಿಡಿದು ರಕ್ಷಣೆ ಮಾಡುವುದು ಬಹಳ ಮುಖ್ಯ’ ಎಂದು ಅವರು ಹೇಳುತ್ತಾರೆ.</p>.<p><em>ಮೂಲತಃ ಪ್ರಜಾವಾಣಿ ಮುದ್ರಣ ಆವೃತ್ತಿಯಿಂದ ಇದನ್ನು ಪಡೆಯಲಾಗಿದೆ. ಎಐ ನೆರವಿನ ವರ್ಗೀಕರಣದಿಂದಾಗಿ ವಿಭಾಗ ಮತ್ತು ಬಳಸಿರುವ ಪ್ರಾತಿನಿಧಿಕ ಚಿತ್ರ ತಪ್ಪಾಗಿರಬಹುದು. ಸುದ್ದಿಯ ವಿಷಯದಲ್ಲಿ ಯಾವುದೇ ಬದಲಾವಣೆ ಇಲ್ಲ</em><br />260619-26-1820267023</p>.<div><p><strong>ಪ್ರಜಾವಾಣಿ ಆ್ಯಪ್ ಇಲ್ಲಿದೆ: <a href="https://play.google.com/store/apps/details?id=com.tpml.pv">ಆಂಡ್ರಾಯ್ಡ್ </a>| <a href="https://apps.apple.com/in/app/prajavani-kannada-news-app/id1535764933">ಐಒಎಸ್</a> | <a href="https://whatsapp.com/channel/0029Va94OfB1dAw2Z4q5mK40">ವಾಟ್ಸ್ಆ್ಯಪ್</a>, <a href="https://www.twitter.com/prajavani">ಎಕ್ಸ್</a>, <a href="https://www.fb.com/prajavani.net">ಫೇಸ್ಬುಕ್</a> ಮತ್ತು <a href="https://www.instagram.com/prajavani">ಇನ್ಸ್ಟಾಗ್ರಾಂ</a>ನಲ್ಲಿ ಪ್ರಜಾವಾಣಿ ಫಾಲೋ ಮಾಡಿ.</strong></p></div>