ಆರ್ಥಿಕ ಸ್ವಾವಲಂಬನೆ ಮಹಿಳಾ ಸಬಲೀಕರಣಕ್ಕೆ ಪೂರಕ: ಭುವನೇಶ್ವರಿ ಕಾಂಬಳೆ

<p><strong>ಹುನಗುಂದ</strong>: ‘ಮಹಿಳಾ ಸ್ವಾವಲಂಬನೆಗೆ ಆರ್ಥಿಕ ಸ್ವಾತಂತ್ರ್ಯವೇ ಪ್ರಮುಖ ಮಾರ್ಗವಾಗಿದ್ದು, ಆರ್ಥಿಕ ಸ್ಥಿತಿಯ ಬದಲಾವಣೆಯಿಂದಲೇ ಸಾಮಾಜಿಕ ಬದಲಾವಣೆ ಸಾಧ್ಯ’ ಎಂದು ಒಡಲಧ್ವನಿ ಮಹಿಳಾ ಒಕ್ಕೂಟದ ಸ್ಥಾಪಕಿ ಭುವನೇಶ್ವರಿ ಕಾಂಬಳೆ ಅಭಿಪ್ರಾಯಪಟ್ಟರು.</p>.<p>ನಗರದ ಸರ್ಕಾರಿ ಪ್ರಥಮದರ್ಜೆ ಕಾಲೇಜಿನಲ್ಲಿ ಮಂಗಳವಾರ ಆಯೋಜಿಸಿದ್ದ ಅಂತರರಾಷ್ಟ್ರೀಯ ಮಹಿಳಾ ದಿನಾಚರಣೆ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮ ಉದ್ಘಾಟಿಸಿ ಅವರು ಮಾತನಾಡಿದರು.</p>.<p>‘ವಲಸೆ ಎಂಬುದು ಉತ್ತರ ಕರ್ನಾಟಕದ ಪ್ರಮುಖ ಸಾಮಾಜಿಕ ಸಂಗತಿಯಾಗಿದ್ದು, ಅದು ಮಹಿಳೆಯರ ಜೀವನದ ಗುಣಮಟ್ಟದ ಮೇಲೆ ವ್ಯತಿರಿಕ್ತ ಪರಿಣಾಮ ಬೀರುತ್ತಿದೆ. ನಮ್ಮ ಸಂಶೋಧನಾ ಅಧ್ಯಯನದ ದಿನಗಳಲ್ಲಿಈ ಬಗ್ಗೆ ಮನವರಿಕೆಯಾಗಿದೆ. ಸ್ಥಳೀಯ ಸಂಪನ್ಮೂಲಗಳನ್ನು ಬಳಸಿಕೊಳ್ಳುವ ಮೂಲಕ ವಲಸೆಯನ್ನು ತಡೆಯುವ ಯತ್ನವಾಗಿ ‘ಒಡಲಧ್ವನಿ’ ಮಹಿಳಾ ಒಕ್ಕೂಟ ಆರಂಭವಾಯಿತು. ಒಕ್ಕೂಟದ ಮೂಲಕ ನೂರಾರು ಜನ ಅಸಂಘಟಿತ ಮಹಿಳಾ ಕಾರ್ಮಿಕರಿಗೆ ಉದ್ಯೋಗಾವಕಾಶ ಕಲ್ಪಿಸಿಲು ಸಾಧ್ಯವಾಗಿದೆ. ತಮ್ಮ ಒಕ್ಕೂಟದ ಮಹಿಳೆಯರು ಶಕ್ತಿ ಯೋಜನೆಯನ್ನು ಸಮರ್ಥವಾಗಿ ಬಳಸಿಕೊಂಡು ಆರ್ಥಿಕವಾಗಿ ಸ್ವಾವಲಂಬಿಯಾಗುತ್ತಿದ್ದಾರೆ’ ಎಂದು ಸಂತಸ ವ್ಯಕ್ತಪಡಿಸಿದರು.</p>.<p>ಕಾಲೇಜು ಅಭಿವೃದ್ಧಿ ಸಮಿತಿಯ ಉಪಾಧ್ಯಕ್ಷ ವಿಜಯಮಹಾಂತೇಶ ಗದ್ದನಕೇರಿ ಮಾತನಾಡಿ, ವಲಸೆಯಂತಹ ಸಾಮಾಜಿಕ ಸಮಸ್ಯೆಗೆ ‘ಒಡಲಧ್ವನಿ’ ಹಾಗೂ ಅದರ ಸಂಸ್ಥಾಪಕರು ಕಂಡುಕೊಂಡಿರುವ ನವೀನ ಹಾಗೂ ಪರಿಣಾಮಕಾರಿ ಮಾರ್ಗವನ್ನು ಶ್ಲಾಘಿಸಿದರು.</p>.<p>ಕಾಲೇಜು ಅಭಿವೃದ್ಧಿ ಸಮಿತಿ ಸದಸ್ಯೆ ಸಾವಿತ್ರಿ ತಪೇಲಿ ಮಾತನಾಡಿದರು. ಪ್ರಾಚಾರ್ಯ ಸಿಕಂದರ್ ಧನ್ನೂರ ಅಧ್ಯಕ್ಷತೆ ವಹಿಸಿದ್ದರು. ಸದಸ್ಯರಾದ ಎಸ್. ಜಿ.ಎಮ್ಮಿ, ಸಿ.ಜಿ.ಹವಾಲ್ದಾರ, ದೇವು ಡಂಬಳ, ರಾಣಿ ತೋಪಲಕಟ್ಟಿ, ಬಸವರಾಜ ಹೊಸಮನಿ, ಬಿ.ವೈ.ಕೊಡಗಾನೂರ ಮಹಿಳಾ ವೇದಿಕ ಸಂಚಾಲಕಿ ದಾನಮ್ಮ ಮಠದ, ಸುರೇಶ ಎಚ್. ಎಸ್. ಬಿ. ವೈ.ಆಲೂರ ಇದ್ದರು. ಸನಾ ಶಿರಸಂಗಿ ನಿರೂಪಿಸಿದರು, ನಾಗವೇಣಿ ಗರಡಿ ವಂದಿಸಿದರು.</p>