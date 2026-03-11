ರಾಜಕಾರಣ; ಮಹಿಳೆಯರಿಗೆ ಹೆಚ್ಚಿನ ಪ್ರಾತಿನಿಧ್ಯ ಸಿಗಲಿ: ಭೀಮಾಬಾಯಿ ಮಾಳಶೆಟ್ಟಿ

<p><strong>ರಬಕವಿ ಬನಹಟ್ಟಿ:</strong> ‘ವಚನಕಾರರು, ಸಮಾಜ ಸುಧಾರಕರು ಮಹಿಳೆಯರಿಗೆ ಸಮಾನತೆ, ಸ್ಡಾನಮಾನ ನೀಡಿದ್ದರು. ಆದರೆ ಇಂದಿನ ದಿನಗಳಲ್ಲಿ ರಾಜಕೀಯದಲ್ಲಿ ಮಹಿಳೆಯರಿಗೆ ಹೆಚ್ಚಿನ ಸ್ಥಾನಮಾನ ದೊರೆಯಬೇಕಿದೆ’ ಎಂದು ಎಂದು ಜಮಖಂಡಿ ಬಿಎಲ್ಡಿಇ ಕಾನೂನು ಮಹಾವಿದ್ಯಾಲಯದ ಉಪನ್ಯಾಸಕಿ ಭೀಮಾಬಾಯಿ ಮಾಳಶೆಟ್ಟಿ ತಿಳಿಸಿದರು.</p>.<p>ಇಲ್ಲಿನ ಎಸ್ಟಿಸಿ ಕಾಲೇಜಿನಲ್ಲಿ ಮಹಿಳಾ ವೇದಿಕೆಯ ಆಶ್ರಯದಲ್ಲಿ ಮಂಗಳವಾರ ನಡೆದ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮದಲ್ಲಿ ವಿವಿಧ ಇಲಾಖೆಯಲ್ಲಿ ಸೇವೆ ಸಲ್ಲಿಸಿದ ಮಹಿಳೆಯರನ್ನು ಸನ್ಮಾನಿಸಿ ಅವರು ಮಾತನಾಡಿದರು.</p>.<p>‘ಸೃಷ್ಟಿಯಲ್ಲಿ ಎಲ್ಲರೂ ಸಮಾನರು. ಮಹಿಳೆ ಶಕ್ತಿವಂತೆ. ನಾವೆಲ್ಲರೂ ನೈತಿಕತೆಯಿಂದ ಬದುಕಬೇಕಾಗಿದೆ. ಸಂಸ್ಕೃತಿಯ ಸಂಸ್ಕಾರವೇ ಬದುಕು. ವಿದ್ಯಾರ್ಥಿನಿಯರು ಭವಿಷ್ಯದಲ್ಲಿ ಉತ್ತಮ ಸಾಧನೆ ಮಾಡುವತ್ತ ಗಮನ ಹರಿಸಬೇಕು’ ಎಂದು ತಿಳಿಸಿದರು.</p>.<p>ಆಶಾ ಕಾರ್ಯಕರ್ತೆ ಬೇಬಶ್ರೀ ಹಾಸೀಲಕರ ಮಾತನಾಡಿ, ‘ಭ್ರೂಣ ಪತ್ತೆ ಮತ್ತು ಹತ್ಯೆ ಎರಡು ಅಪರಾಧ. ಇನ್ನೂ ಬಾಲ್ಯ ವಿವಾಹಗಳ ಬಗ್ಗೆ ಪ್ರತಿಯೊಬ್ಬರೂ ಎಚ್ಚರ ವಹಿಸಬೇಕು. ಈ ನಿಟ್ಟಿನಲ್ಲಿ ವಿದ್ಯಾರ್ಥಿನಿಯರು ಜಾಗೃತರಾಗಬೇಕು’ ಎಂದರು.</p>.<p>ಕಾರ್ಯಕ್ರಮದಲ್ಲಿ ಸುವರ್ಣಾ ಬಂಗಿ, ಶೋಭಾ ಕೊಣ್ಣೂರ, ಸುಮಿತ್ರಾ ಮಡ್ಡಿಮನಿ, ಬೇಬಿಶ್ರೀ ಹಾಸೀಲಕರ್, ಲಕ್ಷ್ಮಿಬಾಯಿ ಗಿರಿಸಾಗರ, ಗಿರಿಜಾ ಕಟ್ಟಿಮನಿ ಅವರನ್ನು ಸನ್ಮಾನಿಸಲಾಯಿತು.</p>.<p>ಮಹಿಳಾ ವೇದಿಕೆಯ ಕಾರ್ಯಾಧ್ಯಕ್ಷೆ ಗೀತಾ ಸಜ್ಜನ, ಪ್ರಾಚಾರ್ಯ ಜಿ.ಆರ್. ಜುನ್ನಾಯ್ಕರ್, ಶ್ವೇತಾ ಮಠದ, ರೇಷ್ಮಾ ಗಜಾಕೋಶ, ರಶ್ಮಿ ಮುನ್ನೊಳ್ಳಿ, ರಶ್ಮಿ ಕೊಕಟನೂರ, ರತ್ನಾ ಗುಂಡಿ ಮಾತನಾಡಿದರು. ಜೆಎಸ್ಎಸ್ ಸಂಘದ ಮಹಾದೇವಿ ಕೊಳಕಿ ಅಧ್ಯಕ್ಷತೆ ವಹಿಸಿದ್ದರು.</p>.<p>ಪಂಡಿತ ಹನಗಂಡಿ, ಮನೋಹರ ಶಿರಹಟ್ಟಿ, ಸುರೇಶ ನಡೋಣಿ, ಗೀತಾ ಗೋಂದಕರ್, ಎನ್.ಬಿ.ಹೊಸಪೇಟೆ, ಉಜ್ವಲಾ ಬಾಣಕಾರ, ಕಾವೇರಿ ಜಗದಾಳ, ರಮೇಶ ಮಾಗುರಿ, ವಿ.ವೈ.ಪಾಟೀಲ, ಮಹಾವೀರ ಸಂಕಾರ ಇದ್ದರು.</p>