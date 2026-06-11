ಪ್ರಯಾಣಿಕರಿಗೆ ಬಸ್ ತಂಗುದಾಣ ನಿರ್ಮಿಸಿ ಕೊಡಿ: ಸಾರ್ವಜನಿಕರ ಆಗ್ರಹ

<p>ಯರಗಟ್ಟಿ: ಬಾಗಲಕೋಟಿ ರಸ್ತೆಯಲ್ಲಿ ಬರುವ ದೇಸಾಯಿ ವೃತ್ತದಿಂದ ಸತ್ತಿಗೇರಿ ಹೋಗುವ ಮಾರ್ಗದಲ್ಲಿ ಬಸ್ ತಂಗುದಾಣ ಇಲ್ಲ. ಪ್ರಯಾಣಿಕರು ಮಳೆಯಲ್ಲಿ, ಬಿಸಿಲಿನಲ್ಲಿ ರಸ್ತೆಯಲ್ಲಿಯೇ ನಿಲ್ಲಬೇಕಾದ ಪರಿಸ್ಥಿತಿ ಇದೆ.</p>.<p>ಸತ್ತಿಗೇರಿ, ಇಟ್ನಾಳ, ಹುಲಕುಂದ, ಯಾದವಾಡ, ಮುದೋಳ, ಮುಗಳಿಹಾಳ, ದಾಸನಾಳ ಗ್ರಾಮಗಳ ಪ್ರಯಾಣಿಕರು, ಶಾಲಾ ಕಾಲೇಜು ವಿದ್ಯಾರ್ಥಿಗಳು ಬಸ್ಸಿಗಾಗಿ ರಸ್ತಯಲ್ಲೇ ನಿಂತುಕೊಳ್ಳಬೇಕಾದ ಪರಿಸ್ಥಿತಿಯಿದೆ. ಇದಲ್ಲದೇ ಕೆಲವು ಬಸ್ಗಳು ಇಲ್ಲಿ ನಿಲುಗಡೆಯಾಗುತ್ತಿಲ್ಲ. ಪ್ರಯಾಣಿಕರಿಗೆ ತಂಗುದಾಣ ಹಾಗೂ ಬಸ್ಗಳ ಕಾಯಂ ನಿಲುಗಡೆ ಮಾಡಿಸಲು ಕ್ರಮಕೈಗೊಳ್ಳಿ</p>.<p>ಈರಣ್ಣ ಚಂದ್ರಗಿ, ಚಂದ್ರು ಸಂವದತ್ತಿ, ಈರಣ್ಣ ಹೊಸಮನಿ</p>.<p><em>ಮೂಲತಃ ಪ್ರಜಾವಾಣಿ ಮುದ್ರಣ ಆವೃತ್ತಿಯಿಂದ ಇದನ್ನು ಪಡೆಯಲಾಗಿದೆ. ಎಐ ನೆರವಿನ ವರ್ಗೀಕರಣದಿಂದಾಗಿ ವಿಭಾಗ ಮತ್ತು ಬಳಸಿರುವ ಪ್ರಾತಿನಿಧಿಕ ಚಿತ್ರ ತಪ್ಪಾಗಿರಬಹುದು. ಸುದ್ದಿಯ ವಿಷಯದಲ್ಲಿ ಯಾವುದೇ ಬದಲಾವಣೆ ಇಲ್ಲ</em><br />260611-21-1444324742</p>