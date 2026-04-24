ಪಟ್ಟದ ದೇವರ ಮೆರವಣಿಗೆ

ಕುರುಗೋಡು: ತಾಲ್ಲೂಕಿನ ಬಾದನಹಟ್ಟಿ ಗ್ರಾಮದಲ್ಲಿ ಹಾಲುಮತ ಸಮಾಜದ ನಟಣೇಶ್ವರ ಪಟ್ಟದ ದೇವರ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮ ಗುರುವಾರ ವಿಜೃಂಭಣೆಯಿಂದ ಜರುಗಿತು.</p>.<p>ಕುರುಗೋಡಿನ ಕಲ್ಗುಡೇಶ್ವರ, ಬಾದನಹಟ್ಟಿಯ ಆಗಲೂರೇಶ್ವರ, ಪಾಲ್ತೂರೇಶ್ವರ, ಈರಲಿಂಗೇಶ್ವರ ಮತ್ತು ಮಲ್ಲೇಶ್ವರ, ಅಂತಾಪುರದ ಮಲೆಮ್ಮ ಮತ್ತು ಹಾಲುಮರದಪ್ಪ, ಯಾಳ್ಪರಾಳ್ ಗ್ರಾಮದ ಕರೆಪ್ಪ ದೇವರು ಸೇರಿ 11 ಪಟ್ಟದ ದೇವರ ಉತ್ಸವ ಮೂರ್ತಿಗಳು ಮೆರವಣಿಗೆಯಲ್ಲಿ ಭಾಗವಹಿಸಿದ್ದವು.</p>.<p>ಗ್ರಾಮದ ನಟಣೇಶ್ವರ ದೇವಸ್ಥಾನದಿಂದ ಆರಂಭಗೊಂಡ ಪಟ್ಟದ ದೇವರುಗಳ ಉತ್ಸಮೂರ್ತಿಗಳ ಮೆರವಣಿಗೆ ಪ್ರಮುಖ ಬೀದಿಗಳಲ್ಲಿ ಸಂಚರಿಸಿತು.</p>.<p>ಡೊಳ್ಳು, ಮೇಳ, ಸಮಾಳ, ತಾಸಿರಾಮ್, ರಾಮ್ಡೋಲ್, ಕಳಸ ಮತ್ತು ಪೂರ್ಣಕುಂಭ ಮೆರವಣಿಗೆಯ ಮೆರುಗು ಹೆಚ್ಚಿಸಿದವು. ಉತ್ಸವ ಮೂರ್ತಿಗಳು ಸಾಗಿದ ದಾರಿಯುದ್ದಕ್ಕೂ ನೆರೆದಿದ್ದ ಜನರು ಮೆರವಣಿಗೆಯ ಸೊಬಗು ಕಣ್ತುಂಬಿಕೊಂಡರು.</p>.<p>ಪಟ್ಟದ ದೇವರು ಉತ್ಸವದ ಹಿನ್ನೆಲೆಯಲ್ಲಿ ಮುಖ್ಯ ರಸ್ತೆಗಳಲ್ಲಿ ವಿದ್ಯುತ್ ದೀಪ ಮತ್ತು ತಳಿರುತೋರಣಗಳಿಂದ ಅಲಂಕರಿಸಲಾಗಿತ್ತು. ಉತ್ಸವದಲ್ಲಿ ಸಾವಿರಾರು ಜನರು ಸೇರಿದ್ದರಿಂದ ಗ್ರಾಮದಲ್ಲಿ ಹಬ್ಬದ ವಾತಾವರಣ ನಿರ್ಮಾಣವಾಗಿತ್ತು.</p>.<p>ಪಟ್ಟದ ದೇವರು ಕಾರ್ಯಕ್ರಮದಲ್ಲಿ 5 ಜೋಡಿ ನವ ವಧುವರರು ದಾಂಪತ್ಯ ಜೀವನಕ್ಕೆ ಪದಾರ್ಪಣೆ ಮಾಡಿದರು.</p>.<p>ಕರಿಬಸವ ಶರಣರು ಕಾರ್ಯಕ್ರಮದ ಸಾನ್ನಿಧ್ಯ ವಹಿಸಿದ್ದರು. ಫಕೀರತಾತನವರು ಮತ್ತು ಶಿವಶರಣೆ ಯಲ್ಲಮ್ಮ ತಾಯಿ ಇದ್ದರು.</p>.<p>ಗ್ರಾಮದ ಹಾಲುಮತ ಸಮಾಜದ ಮುಖಂಡರಾದ ಕರೆಣ್ಣ, ಕರೆಪ್ಪ, ಜಡೆಪ್ಪ, ಅಂಬಣ್ಣ ಮತ್ತು ಹುಲುಗಪ್ಪ ಉತ್ಸವದ ನೇತೃತ್ವ ವಹಿಸಿದ್ದರು.</p>.<p><em>ಮೂಲತಃ ಪ್ರಜಾವಾಣಿ ಮುದ್ರಣ ಆವೃತ್ತಿಯಿಂದ ಇದನ್ನು ಪಡೆಯಲಾಗಿದೆ. ಎಐ ನೆರವಿನ ವರ್ಗೀಕರಣದಿಂದಾಗಿ ವಿಭಾಗ ಮತ್ತು ಬಳಸಿರುವ ಪ್ರಾತಿನಿಧಿಕ ಚಿತ್ರ ತಪ್ಪಾಗಿರಬಹುದು. ಸುದ್ದಿಯ ವಿಷಯದಲ್ಲಿ ಯಾವುದೇ ಬದಲಾವಣೆ ಇಲ್ಲ</em>