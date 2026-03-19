ಮೂರು ಜಿಲ್ಲೆಗೆ ಅನುಕೂಲವಾಗುವ ಜಾಗದಲ್ಲಿ ವಿಮಾನ ನಿಲ್ದಾಣ ಮಾಡುವುದು ಕಾರ್ಯಸಾಧು. ಈ ಬಗ್ಗೆ ಮೂರು ಜಿಲ್ಲೆಗಳ ಜನಪ್ರತಿನಿಧಿಗಳೊಂದಿಗೆ ಚರ್ಚೆ ಮಾಡಲಾಗುವುದು
ಎಂ.ಬಿ ಪಾಟೀಲ, ಬೃಹತ್ ಮಧ್ಯಮ ಕೈಗಾರಿಕೆ ಮತ್ತು ಮೂಲಸೌಕರ್ಯ ಸಚಿವ
ಎಲ್ಲಿಂದ ಎಷ್ಟೆಷ್ಟು ದೂರ?
ಬಳ್ಳಾರಿಯಿಂದ ಈ ಜಾಗಕ್ಕೆ 19 ಕಿ.ಮೀ.ಗಳಾಗುತ್ತವೆ. ಸಂಡೂರಿನಿಂದ 33 ತೋರಣಗಲ್ನಿಂದ 13 ಹೊಸಪೇಟೆಯಿಂದ 31 ಹಂಪಿಯಿಂದ 26 ಕಿಷ್ಕಿಂದೆಯಿಂದ 34 ಕೊಪ್ಪಳದಿಂದ 75 ಗಂಗಾವತಿಯಿಂದ 25 ಕಂಪ್ಲಿಯಿಂದ 19 ಕುರುಗೋಡಿನಿಂದ 14 ಆಲೂರಿನಿಂದ 48 ಗುಂಟಕಲ್ನಿಂದ 69 ಉರವಕೊಂಡದಿಂದ 44 ಕಿ.ಮೀಗಳಾಗುತ್ತವೆ ಎಂದು ಸರ್ಕಾರ ಮಾಹಿತಿ ನೀಡಿದೆ.
ಇನ್ನೂ ಚರ್ಚೆಯಷ್ಟೆ...
ಸರ್ಕಾರ ಬಳ್ಳಾರಿ ವಿಮಾನ ನಿಲ್ದಾಣಕ್ಕೆ ಕುಡುತಿನಿ ಬಳಿ ಜಾಗ ನೋಡಿದ್ದರೂ ಅಲ್ಲಿಯೇ ವಿಮಾನ ನಿಲ್ದಾಣ ಮಾಡುವುದಾಗಿ ಏನೂ ಘೋಷಣೆ ಮಾಡಿಲ್ಲ. ಇದು ಚರ್ಚೆ ಮಾತ್ರ. ಕಾರ್ಯಸಾಧ್ಯತೆಗಳನ್ನು ಪರಿಶೀಲಿಸಿದ ಬಳಿಕವೇ ಈ ಚರ್ಚೆ ಮುಂದಿನ ಹಂತಕ್ಕೆ ಹೋಗಲಿದೆ. ಅದಕ್ಕೂ ಮುಖ್ಯವಾಗಿ ಮೂರು ಜಿಲ್ಲೆಗಳ ಜನಪ್ರತಿನಿಧಿಗಳು ಮತ್ತು ಅಧಿಕಾರಿಗಳ ಸಭೆ ನಡೆಸಲು ಸರ್ಕಾರ ಉದ್ದೇಶಿಸಿದೆ. ಶೀಘ್ರದಲ್ಲಿಯೇ ಮುಖ್ಯಮಂತ್ರಿ ಅಧ್ಯಕ್ಷತೆಯಲ್ಲಿ ಸಭೆ ನಡೆಯಲಿದೆ ಎಂದು ಮಾಹಿತಿ ಸಿಕ್ಕಿದೆ.