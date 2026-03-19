ಗುರುವಾರ, 19 ಮಾರ್ಚ್ 2026
×
ADVERTISEMENT
Homedistrictballari

ಬಳ್ಳಾರಿಯ ಕುಡುತಿನಿ ಬಳಿ ಏರ್‌ಪೋರ್ಟ್‌?

ಕರ್ನಾಟಕದ ಜಿಲ್ಲೆಗಳಿಗೆ ಹೆಚ್ಚಿನ ಅನುಕೂಲ ಕಲ್ಪಿಸುವ ಚಿಂತನೆ
ಆರ್. ಹರಿಶಂಕರ್
Published : 19 ಮಾರ್ಚ್ 2026, 3:57 IST
ADVERTISEMENT
ಫಾಲೋ ಮಾಡಿ
Comments
ಮೂರು ಜಿಲ್ಲೆಗೆ ಅನುಕೂಲವಾಗುವ ಜಾಗದಲ್ಲಿ ವಿಮಾನ ನಿಲ್ದಾಣ ಮಾಡುವುದು ಕಾರ್ಯಸಾಧು. ಈ ಬಗ್ಗೆ ಮೂರು ಜಿಲ್ಲೆಗಳ ಜನಪ್ರತಿನಿಧಿಗಳೊಂದಿಗೆ ಚರ್ಚೆ ಮಾಡಲಾಗುವುದು
ಎಂ.ಬಿ ಪಾಟೀಲ, ಬೃಹತ್‌ ಮಧ್ಯಮ ಕೈಗಾರಿಕೆ ಮತ್ತು ಮೂಲಸೌಕರ್ಯ ಸಚಿವ
ಎಲ್ಲಿಂದ ಎಷ್ಟೆಷ್ಟು ದೂರ? 
ಬಳ್ಳಾರಿಯಿಂದ ಈ ಜಾಗಕ್ಕೆ 19 ಕಿ.ಮೀ.ಗಳಾಗುತ್ತವೆ. ಸಂಡೂರಿನಿಂದ 33 ತೋರಣಗಲ್‌ನಿಂದ 13 ಹೊಸಪೇಟೆಯಿಂದ 31 ಹಂಪಿಯಿಂದ 26 ಕಿಷ್ಕಿಂದೆಯಿಂದ 34 ಕೊಪ್ಪಳದಿಂದ 75 ಗಂಗಾವತಿಯಿಂದ 25 ಕಂಪ್ಲಿಯಿಂದ 19 ಕುರುಗೋಡಿನಿಂದ 14 ಆಲೂರಿನಿಂದ 48 ಗುಂಟಕಲ್‌ನಿಂದ 69 ಉರವಕೊಂಡದಿಂದ 44 ಕಿ.ಮೀಗಳಾಗುತ್ತವೆ ಎಂದು ಸರ್ಕಾರ ಮಾಹಿತಿ ನೀಡಿದೆ.
ಇನ್ನೂ ಚರ್ಚೆಯಷ್ಟೆ... 
ಸರ್ಕಾರ ಬಳ್ಳಾರಿ ವಿಮಾನ ನಿಲ್ದಾಣಕ್ಕೆ ಕುಡುತಿನಿ ಬಳಿ ಜಾಗ ನೋಡಿದ್ದರೂ ಅಲ್ಲಿಯೇ ವಿಮಾನ ನಿಲ್ದಾಣ ಮಾಡುವುದಾಗಿ ಏನೂ ಘೋಷಣೆ ಮಾಡಿಲ್ಲ. ಇದು ಚರ್ಚೆ ಮಾತ್ರ. ಕಾರ್ಯಸಾಧ್ಯತೆಗಳನ್ನು ಪರಿಶೀಲಿಸಿದ ಬಳಿಕವೇ ಈ ಚರ್ಚೆ ಮುಂದಿನ ಹಂತಕ್ಕೆ ಹೋಗಲಿದೆ. ಅದಕ್ಕೂ ಮುಖ್ಯವಾಗಿ ಮೂರು ಜಿಲ್ಲೆಗಳ ಜನಪ್ರತಿನಿಧಿಗಳು ಮತ್ತು ಅಧಿಕಾರಿಗಳ ಸಭೆ ನಡೆಸಲು ಸರ್ಕಾರ ಉದ್ದೇಶಿಸಿದೆ. ಶೀಘ್ರದಲ್ಲಿಯೇ ಮುಖ್ಯಮಂತ್ರಿ ಅಧ್ಯಕ್ಷತೆಯಲ್ಲಿ ಸಭೆ ನಡೆಯಲಿದೆ ಎಂದು ಮಾಹಿತಿ ಸಿಕ್ಕಿದೆ.    
ಪ್ರಜಾವಾಣಿ ಆ್ಯಪ್ ಇಲ್ಲಿದೆ: ಆಂಡ್ರಾಯ್ಡ್ | ಐಒಎಸ್ | ವಾಟ್ಸ್ಆ್ಯಪ್, ಎಕ್ಸ್, ಫೇಸ್‌ಬುಕ್ ಮತ್ತು ಇನ್‌ಸ್ಟಾಗ್ರಾಂನಲ್ಲಿ ಪ್ರಜಾವಾಣಿ ಫಾಲೋ ಮಾಡಿ.

ADVERTISEMENT
ADVERTISEMENT
ADVERTISEMENT