ಬಳ್ಳಾರಿ: 'ಬಳ್ಳಾರಿ, ವಿಜಯನಗರ ಮತ್ತು ಕೊಪ್ಪಳ ಜಿಲ್ಲೆಗಳಿಗೆ ನಿಲುಕುವ, ಸೂಕ್ತವಾದ ಜಾಗವೊಂದರಲ್ಲಿ ಬಳ್ಳಾರಿ ವಿಮಾನ ನಿಲ್ದಾಣವನ್ನು ನಿರ್ಮಾಣ ಮಾಡಲಾಗುತ್ತದೆ. ಇದಕ್ಕಾಗಿ ಈಗಾಗಲೇ ಜಾಗವನ್ನೂ ನೋಡಲಾಗಿದೆ' ಎಂದು ಬೃಹತ್ ಮತ್ತು ಮಧ್ಯಮ ಕೈಗಾರಿಕೆ
ಹಾಗೂ ಮೂಲಸೌಲಭ್ಯ ಅಭಿವೃದ್ಧಿ ಸಚಿವ ಎಂ.ಬಿ ಪಾಟೀಲ ಶುಕ್ರವಾರ ಹೇಳಿದ್ದಾರೆ. ಬಳ್ಳಾರಿ ವಿಮಾನ ನಿಲ್ದಾಣಕ್ಕೆ ಸಂಬಂಧಿಸಿದಂತೆ ಗಂಗಾವತಿ ಶಾಸಕ ಜನಾರ್ದನ ರೆಡ್ಡಿ ಕೇಳಿದ ಪ್ರಶ್ನೆಗೆ ಉತ್ತರಿಸಿದ ಪಾಟೀಲ, 'ಈ ಹಿಂದೆ ನಿಗದಿ ಪಡಿಸಿರುವ ಜಾಗದಲ್ಲಿ (ಮೋಕಾ ರಸ್ತೆಯಲ್ಲಿ) ವಿಮಾನ ನಿಲ್ದಾಣ ನಿರ್ಮಾಣ ಮಾಡಿದರೆ, ಅದರ ಅನುಕೂಲ ರಾಜ್ಯದಷ್ಟೇ ಆಂಧ್ರ ಪ್ರದೇಶಕ್ಕೂ ಆಗಲಿದೆ. ಆದ್ದರಿಂದ ಬಳ್ಳಾರಿ, ವಿಜಯನಗರ, ಕೊಪ್ಪಳವನ್ನು ಮನಸ್ಸಿನಲ್ಲಿ ಇಟ್ಟುಕೊಂಡು ನಾವು ಒಂದು ಜಾಗವನ್ನು ಪರೀಶಿಲಿಸಿದ್ದೇವೆ. ಕೆಐಎಡಿಬಿ ಮೂಲಕ 1000 ಮತ್ತು 800 ಎಕರೆಯ ಎರಡು ಜಾಗಳನ್ನು ನೋಡಿದ್ದೇವೆ' ಎಂದು ಎಂ.ಬಿ ಪಾಟೀಲ ಹೇಳಿದರು. 'ಈ ಜಾಗಗಳು ಬಳ್ಳಾರಿಯಿಂದ 10 ಕಿ.ಮೀ ದೂರದಲ್ಲಿದೆ. ಹಿಂದೆ ನಿಗದಿ ಮಾಡಲಾಗಿದ್ದ ಜಾಗದಿಂದ 19, ಹೊಸಪೇಟೆಗೆ 33, ಹಂಪಿಗೆ 26, ಸಂಡೂರಿಗೆ 33, ಕೊಪ್ಪಳಕ್ಕೆ 75, ಕುರುಗೋಡಿಗೆ 14, ತೋರಣಗಲ್ಗೆ 13, ಸಿರುಗುಪ್ಪಕ್ಕೆ 40 ಕಿ.ಮೀ ದೂರದಲ್ಲಿದೆ. ಇಲ್ಲಿ ವಿಮಾನ ನಿಲ್ದಾಣ ನಿರ್ಮಾಣ ಮಾಡಿದರೆ ಮೂರು ಜಿಲ್ಲೆಗಳಿಗೆ ಅನುಕೂಲವಾಗಲಿದೆ' ಎಂದರು. 'ಇದು ಕಾರ್ಯಸಾಧುವೇ ಎಂಬುದರ ಬಗ್ಗೆ ನಮಗೆ ಇನ್ನೂ ಖಚಿತವಾಗಿಲ್ಲ. ಈ ಕುರಿತು ಮುಖ್ಯಮಂತ್ರಿಗಳ ಬಳಿ ಶೀಘ್ರದಲ್ಲಿಯೇ ಸಭೆ ಮಾಡಲಿದ್ದೇವೆ. ಬಳ್ಳಾರಿಗೆ ವಿಮಾನ ನಿಲ್ದಾಣ ಮಾಡಬಾರದು ಎಂಬ ನಿಲುವು ನಮ್ಮದಲ್ಲ' ಎಂದು ಅವರು ಹೇಳಿದರು. ಜನಾರ್ದನ ರೆಡ್ಡಿ ಮಾತನಾಡಿ, 'ನಿಲ್ದಾಣ ನಿರ್ಮಾಣದ ಬಗ್ಗೆ ಈ ಅಧಿವೇಶನ ಮುಗಿಯುವುದರ ಒಳಗೇ ಸಿಎಂ ಅಧ್ಯಕ್ಷತೆಯಲ್ಲಿ ಶೀಘ್ರವೇ ಒಂದು ಸಭೆ ಕರೆಯಿರಿ' ಎಂದು ಒತ್ತಾಯಿಸಿದರು. ವರ್ಷದ ಹಿಂದಿನಿಂದ ಪರಿಶೀಲನೆ ವಿಮಾನ ನಿಲ್ದಾಣ ಸ್ಥಳಾಂತರ ಮಾಡುವ ಕುರಿತು ಸರ್ಕಾರ ವರ್ಷದ ಹಿಂದಿನಿಂದಲೂ ಚಿಂತನೆಯಲ್ಲಿ ತೊಡಗಿದೆ. ಈ ಕುರಿತು 'ಪ್ರಜಾವಾಣಿ'ಯಲ್ಲಿ 2025ರ ಫೆ. 4ರಂದು ವರದಿ ಪ್ರಕಟಿಸಿತ್ತು. ಮೂರು ಜಿಲ್ಲೆಗಳಿಗೆ ಹೊಂದಿಕೆಯಾಗುವ ಸ್ಥಳದಲ್ಲಿ ವಿಮಾನ ನಿಲ್ದಾಣ ನಿರ್ಮಿಸಲು ಸರ್ಕಾರ ಚಿಂತನೆ ನಡೆಸಿರುವುದಾಗಿ ವರ್ಷದ ಹಿಂದೇ ವರದಿ ಪ್ರಕಟಿಸಲಾಗಿತ್ತು.