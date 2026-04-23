ಆಶ್ರಮಕ್ಕೆ ₹10 ಲಕ್ಷ ನೆರವು: ಭರವಸೆ

ಬಳ್ಳಾರಿ: ನಗರದ ಗಾಂಧಿನಗರದ ಶ್ರೀರಾಮಕೃಷ್ಣ ವಿವೇಕಾನಂದ ಮಿಷನ್ ಆಶ್ರಮಕ್ಕೆ ₹10 ಲಕ್ಷ ಧನಸಹಾಯ ನೀಡುವುದಾಗಿ ಶಾಸಕ ನಾರಾ ಭರತ್ ರೆಡ್ಡಿ ಘೋಷಿಸಿದರು.</p>.<p>ಕೋಲ್ಕತ್ತಾದ ಶ್ರೀರಾಮಕೃಷ್ಣ ವಿವೇಕಾನಂದ ಆಶ್ರಮ ಮಿಷನ್ಗೆ ಗಾಂಧಿನಗರದ ಆಶ್ರಮವನ್ನು ಹಸ್ತಾಂತರಿಸುವ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮದಲ್ಲಿ ಅವರು ಮಾತನಾಡಿದರು.</p>.<p>'ಆಶ್ರಮಕ್ಕೆ 'ಟಚ್ ಫಾರ್ ಲೈಫ್' ಫೌಂಡೇಶನ್ ಮೂಲಕ ಆರ್ಥಿಕ ಸಹಾಯ ನೀಡಲಾಗುವುದು. ಜೊತೆಗೆ ಸಾಧುಗಳ ವಸತಿಗಾಗಿ ಶಾಸಕರ ನಿಧಿಯಲ್ಲಿ ಎರಡು ಕೊಠಡಿಗಳನ್ನು ನಿರ್ಮಿಸಲಾಗುವುದು' ಎಂದು ಭರವಸೆ ನೀಡಿದರು.</p>.<p>ಈ ವೇಳೆ, ಮೇಯರ್ ಗಾದೆಪ್ಪ, ಶ್ರೀಮಂಗಳ ನಾಥಾನಂದಜಿ, ಕೆಪಿಸಿಸಿ ಮಾಜಿ ಅಧ್ಯಕ್ಷ ಅಲ್ಲಂ ವೀರಭದ್ರಪ್ಪ, ವಿಧಾನ ಪರಿಷತ್ ಮಾಜಿ ಸದಸ್ಯ ಕೆ.ಸಿ.ಕೊಂಡಯ್ಯ, ಮಾಜಿ ಶಾಸಕ ಜಿ.ಸೋಮಶೇಖರ ರೆಡ್ಡಿ, ಶ್ರೀಧರ್ ಭುವನಗಿರಿ, ಪೃಥ್ವಿರಾಜ್ ಭೂಪಾಲ್, ಅಲ್ಲಂ ಪ್ರಶಾಂತ್, ಚಾನಾಳ್ ಶೇಖರ್ ಹಾಗೂ ರಾಮಕೃಷ್ಣ ವಿವೇಕಾನಂದ ಆಶ್ರಮದ ಮುಖ್ಯಸ್ಥರು ಮತ್ತಿತರರು ಹಾಜರಿದ್ದರು.</p>.<p><em>ಮೂಲತಃ ಪ್ರಜಾವಾಣಿ ಮುದ್ರಣ ಆವೃತ್ತಿಯಿಂದ ಇದನ್ನು ಪಡೆಯಲಾಗಿದೆ. ಎಐ ನೆರವಿನ ವರ್ಗೀಕರಣದಿಂದಾಗಿ ವಿಭಾಗ ಮತ್ತು ಬಳಸಿರುವ ಪ್ರಾತಿನಿಧಿಕ ಚಿತ್ರ ತಪ್ಪಾಗಿರಬಹುದು. ಸುದ್ದಿಯ ವಿಷಯದಲ್ಲಿ ಯಾವುದೇ ಬದಲಾವಣೆ ಇಲ್ಲ</em><br />260423-25-672379679</p>