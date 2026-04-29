‘ಕ್ರೀಡಾ ತಾರೆ ಅನ್ವೇಷಣೆಯ ಗುರಿ’

<p>ಬಳ್ಳಾರಿ: ‘ಭವಿಷ್ಯದ ಕ್ರೀಡಾ ತಾರೆಯರು ಹಾಗೂ ಪ್ರತಿಭೆಗಳನ್ನು ಅನ್ವೇಷಿಸಿ ಅವರಿಗೆ ಪ್ರೋತ್ಸಾಹ ನೀಡುವುದೇ ‘ಅಥ್ಲೆಟಿಕ್ ತರಬೇತಿ ಶಿಬಿರ’ದ ಮೂಲ ಉದ್ದೇಶ’ ಎಂದು ಬಳ್ಳಾರಿ ಜಿಲ್ಲಾ ಅಥ್ಲೆಟಿಕ್ ಅಸೋಸಿಯೇಷನ್ ಅಧ್ಯಕ್ಷ ಡಾ.ರವಿಶಂಕರ್ ಹೇಳಿದರು.</p>.<p>ಬಳ್ಳಾರಿ ಜಿಲ್ಲಾ ಅಥ್ಲೆಟಿಕ್ ಅಸೋಸಿಯೇಷನ್, ಯುವ ಸಬಲೀಕರಣ ಮತ್ತು ಕ್ರೀಡಾ ಇಲಾಖೆಗಳ ಸಹಯೋಗದಲ್ಲಿ ಏಪ್ರಿಲ್ 6ರಿಂದ 28ರ ವರೆಗೆ ನಡೆದ ‘ಬಳ್ಳಾರಿ ಕ್ರೀಡಾ ಪ್ರತಿಭೆ ಹುಡುಕಾಟ’ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮದ ಸಮಾರೋಪ ಸಮಾರಂಭದಲ್ಲಿ ಮಾತನಾಡಿದರು.</p>.<p>‘22 ದಿನಗಳ ಕಾಲ ಶಿಬಿರ ನಡೆಯಿತು. 564 ಮಕ್ಕಳು ನೋಂದಣಿ ಮಾಡಿಕೊಂಡಿದ್ದು, 400 ಮಕ್ಕಳು ಭಾಗವಹಿಸಿದ್ದರು. ಶಿಬಿರ ಅಭೂತಪೂರ್ವ ಯಶಸ್ಸು ಕಂಡಿದೆ. 80 ಮಕ್ಕಳಿಗೆ ಪ್ರಶಸ್ತಿ ನೀಡಿದ್ದೇವೆ. ಈ 80 ಮಕ್ಕಳಿಗೆ ಮೇ ತಿಂಗಳಲ್ಲಿ ಮುಂದುವರಿದ ಶಿಬಿರ ನಡೆಯಲಿದೆ. ಮಕ್ಕಳಲ್ಲಿರುವ ಪ್ರತಿಭೆಯ ಅನ್ವೇಷಣೆಯೇ ಈ ಶಿಬಿರದ ಮುಖ್ಯ ಉದ್ದೇಶ’ ಎಂದು ಹೇಳಿದರು.</p>.<p>ಮಾಜಿ ಶಾಸಕ ಸೋಮಶೇಖರ ರೆಡ್ಡಿ, ಕಾರ್ಪೊರೇಟರ್ ಗೋವಿಂದರಾಜುಲು ಮಾತನಾಡಿದರು. ಸ್ಥಳೀಯ ಮುಖಂಡ ಜಗನ್ನಾಥ್, ಅಥ್ಲಿಟ್ ಕೃಷ್ಣ ರೆಡ್ಡಿ ಮತ್ತಿತರರು ಇದ್ದರು.</p>.<p><em>ಮೂಲತಃ ಪ್ರಜಾವಾಣಿ ಮುದ್ರಣ ಆವೃತ್ತಿಯಿಂದ ಇದನ್ನು ಪಡೆಯಲಾಗಿದೆ. ಎಐ ನೆರವಿನ ವರ್ಗೀಕರಣದಿಂದಾಗಿ ವಿಭಾಗ ಮತ್ತು ಬಳಸಿರುವ ಪ್ರಾತಿನಿಧಿಕ ಚಿತ್ರ ತಪ್ಪಾಗಿರಬಹುದು. ಸುದ್ದಿಯ ವಿಷಯದಲ್ಲಿ ಯಾವುದೇ ಬದಲಾವಣೆ ಇಲ್ಲ</em><br />260429-25-548793086</p>