ಆಟೋ ಗ್ಯಾಸ್‌ ಬೆಲೆ ಏರಿಕೆ: ಚಾಲಕರು ತತ್ತರ

ಬಳ್ಳಾರಿ: ಇಸ್ರೇಲ್–ಅಮೆರಿಕ–ಇರಾನ್ ನಡುವಿನ ಯುದ್ಧದ ಪರಿಣಾಮ ದೇಶದ ಇಂಧನ ಕ್ಷೇತ್ರದ ಮೇಲೆ ನೇರ ಪರಿಣಾಮ ಬೀರುತ್ತಿದ್ದು, ಸ್ಥಳೀಯ ಆಟೋ ಗ್ಯಾಸ್ ದರವೂ ಗಗನಮುಖಿಯಾಗಿದೆ. ಹೀಗಾಗಿ ಆಟೋ ರಿಕ್ಷಾ ಚಾಲಕರು ಸಂಕಷ್ಟಕ್ಕೆ ಸಿಲುಕಿದ್ದಾರೆ.</p>.<p>ನಗರದಲ್ಲಿ ಕಳೆದ ಹದಿನೈದು ದಿನಗಳಲ್ಲೇ ಆಟೋ ಗ್ಯಾಸ್ ದರದಲ್ಲಿ ಭಾರೀ ಏರಿಕೆ ಕಂಡುಬಂದಿದೆ. ಕೆಲ ದಿನಗಳ ಹಿಂದೆ ಲೀಟರ್ಗೆ ₹64 ಇದ್ದ ದರ ಇದೀಗ ₹84ಕ್ಕೆ ಏರಿಕೆಯಾಗಿದೆ ಎನ್ನಲಾಗಿದೆ. ಕೆಲವೇ ದಿನಗಳ ಅಂತರದಲ್ಲಿ ₹20ರಿಂದ ₹25ರ ವರೆಗೆ ಏರಿಕೆಯಾಗಿರುವುದರಿಂದ ಆಟೋ ಚಾಲಕರು ಆರ್ಥಿಕ ಒತ್ತಡಕ್ಕೆ ಒಳಗಾಗಿದ್ದಾರೆ.</p>.<p>ಮಧ್ಯಪ್ರಾಚ್ಯದಲ್ಲಿ ನಡೆಯುತ್ತಿರುವ ಯುದ್ಧದಿಂದ ತೈಲ ಮತ್ತು ಅನಿಲ ಸರಬರಾಜು ಸರಪಳಿಯಲ್ಲಿ ವ್ಯತ್ಯಯ ಉಂಟಾಗಿದ್ದು, ಭಾರತ ಸೇರಿದಂತೆ ಅನೇಕ ದೇಶಗಳಲ್ಲಿ ಗ್ಯಾಸ್ ದರ ಏರಿಕೆಗೆ ಕಾರಣವಾಗಿದೆ. ವಿಶೇಷವಾಗಿ ಮಧ್ಯಪ್ರಾಚ್ಯದಿಂದಲೇ ಹೆಚ್ಚಿನ ಪ್ರಮಾಣದಲ್ಲಿ ಎಲ್ಪಿಜಿ ಆಮದು ಮಾಡಿಕೊಳ್ಳುವ ಭಾರತಕ್ಕೆ ಈ ಯುದ್ಧದ ಪರಿಣಾಮ ಹೆಚ್ಚು ತಟ್ಟಿದೆ. ಇರಾನ್ನ ಹೋರ್ಮುಜ್ ಜಲಸಂಧಿಯಲ್ಲಿ ತೈಲ ಸಾಗಾಟಕ್ಕೆ ಅಡಚಣೆ ಉಂಟಾದ ಪರಿಣಾಮ ಜಾಗತಿಕ ಮಾರುಕಟ್ಟೆಯಲ್ಲಿ ಕಚ್ಚಾ ತೈಲ ಬೆಲೆಗಳು ಏರಿಕೆಯಾಗಿದ್ದು, ಅದರ ಪರಿಣಾಮವಾಗಿ ಅನಿಲ ದರವೂ ಹೆಚ್ಚಾಗಿದೆ.</p>.<p>ಈಗಾಗಲೇ ಹೊಟೇಲ್ಗಳು ತತ್ತರಿಸಿ ಹೋಗಿದ್ದು, ಈಗ ಆಟೋ ಚಾಲಕರನ್ನು ಸಮಸ್ಯೆ ಬಾಧಿಸುತ್ತಿದೆ. ಹೀಗಾಗಿ ಚಾಲಕರು ಗೊಂದಲದಲ್ಲಿದ್ದಾರೆ. 'ಎಲ್ಪಿಜಿ ದರ ಹೆಚ್ಚಾಗಿದೆ, ಆದರೆ ಪ್ರಯಾಣಿಕರು ನೀಡುವ ಬಾಡಿಗೆ ದರದಲ್ಲಿ ಯಾವುದೇ ಏರಿಕೆಯಾಗಿಲ್ಲ. ಹತ್ತು, ಇಪ್ಪತ್ತು ರೂಪಾಯಿ ಕೊಟ್ಟು, ಇಷ್ಟೇ ಎನ್ನುತ್ತಾರೆ' ಎಂದು ಚಾಲಕರು ಬೇಸರ ವ್ಯಕ್ತಪಡಿಸಿದರು.</p>.<p>'ಸಿಎನ್ಜಿ ಆಟೋಗಳು ಮೈಲೇಜ್ ನೀಡುತ್ತವೆ. ಎಲ್ಪಿಜಿ ಆಟೋಗಳ ಮೈಲೇಜ್ ಕಡಿಮೆ. ಗ್ರಾಹಕರು ಇದು ಸಿಎನ್ಜಿ ಆಟೋ ಎಂದೇ ಭಾವಿಸಿ ಬಾಡಿಗೆ ಕಡಿಮೆ ಕೊಡುತ್ತಾರೆ. ಆದರೆ ಅವರಿಗೆ ನಮ್ಮ ಸಮಸ್ಯೆಗಳು ಅರ್ಥವಾಗುವುದಿಲ್ಲ' ಎಂದು ಇನ್ನೊಂದಷ್ಟು ಚಾಲಕರು ಬೇಸರ ವ್ಯಕ್ತಪಡಿಸಿದ್ದಾರೆ.</p>.<p>'ಆದರೂ, ಆಟೋ ಪ್ರಯಾಣ ದರದಲ್ಲಿ ಕೊಂಚ ಏರಿಕೆಯಾಗಿದೆ. ಆಟೋಗಳ ಓಡಾಟವೂ ಕಡಿಮೆಯಾಗಿದ್ದು, ಲಭ್ಯತೆ ಕಡಿಮೆಯಾಗಿದೆ' ಎಂದು ಪ್ರಯಾಣಿಕರೂ ಅಭಿಪ್ರಾಯಪಟ್ಟಿದ್ದಾರೆ.</p>.<p>ಕೊರತೆ ಕಾರಣಕ್ಕೆ ದರ ಏರಿಕೆ: ಮಾರ್ಚ್ 11ರ ಹೊತ್ತಿಗೆ, ಬೆಂಗಳೂರಿನಲ್ಲಿ ಆಟೋ ಎಲ್ಪಿ (ಆಟೋಗ್ಯಾಸ್) ದರ ಪ್ರತಿ ಲೀಟರ್ಗೆ ಸರಿಸುಮಾರು ₹69.74 ಆಗಿತ್ತು. ಜಾಗತಿಕ ಸನ್ನಿವೇಶ ಮತ್ತು ಕೊರತೆ ಕಾರಣಕ್ಕೆ ಬೆಲೆ ಏರಿಳಿತಗೊಂಡಿದೆ ಎನ್ನಲಾಗಿದ್ದು, ₹80ಕ್ಕಿಂತಲೂ ಅಧಿಕ ದರದಲ್ಲಿ ಮಾರಾಟವಾಗುತ್ತಿದೆ.</p>.<p><em>ಮೂಲತಃ ಪ್ರಜಾವಾಣಿ ಮುದ್ರಣ ಆವೃತ್ತಿಯಿಂದ ಇದನ್ನು ಪಡೆಯಲಾಗಿದೆ. ಎಐ ನೆರವಿನ ವರ್ಗೀಕರಣದಿಂದಾಗಿ ವಿಭಾಗ ಮತ್ತು ಬಳಸಿರುವ ಪ್ರಾತಿನಿಧಿಕ ಚಿತ್ರ ತಪ್ಪಾಗಿರಬಹುದು. ಸುದ್ದಿಯ ವಿಷಯದಲ್ಲಿ ಯಾವುದೇ ಬದಲಾವಣೆ ಇಲ್ಲ</em>