ಬೆಳಗೋಡುಹಾಳು: ಬಯಲಾಟ ಪ್ರದರ್ಶನಕ್ಕೆ ವಿರೋಧ

ಕಂಪ್ಲಿ: 'ತಾಲ್ಲೂಕಿನ ಬೆಳಗೋಡುಹಾಳು ಗ್ರಾಮದಲ್ಲಿ ಮೇ 2ರಂದು ಪ್ರದರ್ಶನಗೊಳ್ಳಲಿರುವ 'ಗಿರಿಜಾ ಕಲ್ಯಾಣ' ಬಯಲಾಟದಲ್ಲಿ ಸಂಘಟಕರು ಪರಿಶಿಷ್ಟ ಸಮುದಾಯದ ಕೆಲ ಕಲಾವಿದರಿಗೆ ಅವಕಾಶ ನೀಡದೆ ಕಡೆಗಣಿಸಿದ್ದಾರೆ' ಎಂದು ಗ್ರಾಮದ ಡಾ.ಬಿ.ಆರ್.ಅಂಬೇಡ್ಕರ್ ದಲಿತ ಸಂಘದ ಕಾರ್ಯದರ್ಶಿ ದೊಡ್ಡ ಬಸವರಾಜ ಬಡಗಿ ಆರೋಪಿಸಿದ್ದಾರೆ.</p>.<p>ಈ ಬಯಲಾಟ ಪ್ರದರ್ಶನಕ್ಕೆ ಅವಕಾಶ ಕೊಡಬಾರದು ಎಂದು ಏ.18ರಂದು ಇಲ್ಲಿನ ಪೊಲೀಸ್ ಠಾಣೆಗೆ ಈ ಕುರಿತು ದೂರು ಸಲ್ಲಿಸಿರುವುದಾಗಿ ಪತ್ರಿಕಾ ಪ್ರಕಟಣೆಯಲ್ಲಿ ತಿಳಿಸಿದ್ದಾರೆ.</p>.<p>ಗ್ರಾಮದಲ್ಲಿ ಆಂಜನೇಯಸ್ವಾಮಿ ನೂತನ ಗರುಡಕಂಬ, ಬುಡ್ಡೆಕಲ್ಲು ಪ್ರತಿಷ್ಠಾಪನೆ, ಉತ್ಸವ ಮೂರ್ತಿ ಪ್ರಾಣ ಪ್ರತಿಷ್ಠಾಪನಾ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮ ಜರುಗಲಿದ್ದು, ಗ್ರಾಮದ ಪ್ರತಿ ಮನೆಯಿಂದ ವಂತಿಕೆ ಸಂಗ್ರಹಿಸಲಾಗಿದೆ. ಆದರೆ, ಬಯಲಾಟ ಪ್ರದರ್ಶನ ವಿಷಯಕ್ಕೆ ಸಂಬಂಧಿಸಿದಂತೆ ಸ್ಥಳೀಯ ಪರಿಶಿಷ್ಟ ಸಮುದಾಯದ ಕೆಲ ಕಲಾವಿದರೊಂದಿಗೆ ಅಂತರ ಕಾಯ್ದುಕೊಳ್ಳಲಾಗಿದೆ ಎಂದು ಆಪಾದಿಸಿದ್ದಾರೆ.</p>.<p><em>ಮೂಲತಃ ಪ್ರಜಾವಾಣಿ ಮುದ್ರಣ ಆವೃತ್ತಿಯಿಂದ ಇದನ್ನು ಪಡೆಯಲಾಗಿದೆ. ಎಐ ನೆರವಿನ ವರ್ಗೀಕರಣದಿಂದಾಗಿ ವಿಭಾಗ ಮತ್ತು ಬಳಸಿರುವ ಪ್ರಾತಿನಿಧಿಕ ಚಿತ್ರ ತಪ್ಪಾಗಿರಬಹುದು. ಸುದ್ದಿಯ ವಿಷಯದಲ್ಲಿ ಯಾವುದೇ ಬದಲಾವಣೆ ಇಲ್ಲ</em>