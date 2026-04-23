ಮೂರು ಬೈಕ್ ಜಪ್ತಿ : ಆರೋಪಿ ಬಂಧನ

ಕುಡತಿನಿ (ಸಂಡೂರು): ಪಟ್ಟಣದ ಪೊಲೀಸ್ ಠಾಣೆ ಸೇರಿದಂತೆ ಬಳ್ಳಾರಿಯ ಬ್ರೂಸ್ ಪೇಟೆ ಪೊಲೀಸ್ ಠಾಣಾ ವ್ಯಾಪ್ತಿ ಯಲ್ಲಿ ಕಳವಾಗಿದ್ದ ಮೂರು ಬೈಕ್ ಕಳ್ಳತನ ಆರೋಪಿಯನ್ನು ಕುಡತಿನಿ ಪೊಲೀಸರು ಪತ್ತೆ ಮಾಡಿದ್ದು, ಆರೋಪಿಯಿಂದ ಮೂರು ಬೈಕ್ ಜಪ್ತಿ ಮಾಡಿಕೊಂಡಿದ್ದಾರೆ.</p>.<p>ತಾಲ್ಲೂಕಿನ ಜಿಂದಾಲ್ ಕಾರ್ಖಾನೆ ಪೂರ್ವ ದ್ವಾರದ ವಾಹನಗಳ ನಿಲು ಗಡೆ ಸ್ಥಳದಲ್ಲಿ ಬೈಕ್ ಕಳತನವಾದ ಪ್ರಕರಣ ಕುಡತಿನಿ ಪೊಲೀಸ್ ಠಾಣೆಯಲ್ಲಿ ಈಚೆಗೆ ದಾಖಲಾಗಿದ್ದವು.</p>.<p>ಜಿಲ್ಲೆಯ ಹಲವು ಪೊಲೀಸ್ ಠಾಣೆಗಳ ವ್ಯಾಪ್ತಿಯಲ್ಲಿ ಬೈಕ್ ಕಳವು ಪ್ರಕರಣ ಗಳಲ್ಲಿ ಭಾಗಿಯಾಗಿರುವ ಆಂಧ್ರ ಪ್ರದೇಶದ ಮೂಲದ ದಮ್ಮೂರು ನಾಗರಾಜ್ ಎನ್ನುವ ಆರೋಪಿಯನ್ನು ಪೊಲೀಸರು ಬಂಧಿಸಿದ್ದಾರೆ.</p>.<p>ಅಂದಾಜು ₹1ಲಕ್ಷ 70 ಸಾವಿರ ಮೌಲ್ಯದ ಮೂರು ಬೈಕ್ ಜಪ್ತಿ ಮಾಡಿ ದ್ದಾರೆ.</p>.<p>ಯಶಸ್ವಿ ಕಾರ್ಯಾಚರಣೆ ನಡೆಸಿರುವ ಪೊಲೀಸರ ಕಾರ್ಯವನ್ನು ಎಸ್ಪಿ ಸುಮನ್ ಡಿ. ಪೆನ್ನೇಕರ್ ಶ್ಲಾಘಿಸಿದ್ದಾರೆ.</p>.<p><em>ಮೂಲತಃ ಪ್ರಜಾವಾಣಿ ಮುದ್ರಣ ಆವೃತ್ತಿಯಿಂದ ಇದನ್ನು ಪಡೆಯಲಾಗಿದೆ. ಎಐ ನೆರವಿನ ವರ್ಗೀಕರಣದಿಂದಾಗಿ ವಿಭಾಗ ಮತ್ತು ಬಳಸಿರುವ ಪ್ರಾತಿನಿಧಿಕ ಚಿತ್ರ ತಪ್ಪಾಗಿರಬಹುದು. ಸುದ್ದಿಯ ವಿಷಯದಲ್ಲಿ ಯಾವುದೇ ಬದಲಾವಣೆ ಇಲ್ಲ</em><br />260423-25-899040406</p>