<p>ಬಳ್ಳಾರಿ: ಸಂಯುಕ್ತ ಖನಿಜ ತನಿಖಾ ಠಾಣೆ (ಚೆಕ್ಪೋಸ್ಟ್)ಗಳಲ್ಲಿ ಹೊರಗುತ್ತಿಗೆ ನೌಕರರು ಕೆಲಸ ಮಾಡುತ್ತಿರುವುದರಿಂದ ಅಕ್ರಮಗಳ ಆರೋಪಗಳಿವೆ. ಇದರ ಪರಿಹಾರಕ್ಕೆ ಚೆಕ್ ಪೋಸ್ಟ್ಗಳಿಗೆ ಕಾಯಂ ನೌಕರರನ್ನು ನೇಮಿಸಿಕೊಳ್ಳಬೇಕು ಎಂಬ ಅಭಿಪ್ರಾಯ ಈ ಹಿಂದಿನಿಂದಲೂ ಇದೆ. ಆದರೆ ಇದಕ್ಕೆ ಸರ್ಕಾರದ ಆದೇಶ, ಟಿಪ್ಪಣಿಗಳಲ್ಲಿರುವ ವೈರುಧ್ಯಗಳೇ ಅಡ್ಡಿಯಾಗಿವೆ.</p>.<p>ಚೆಕ್ಪೋಸ್ಟ್ಗಳಿಗೆ ಸಿಬ್ಬಂದಿ ನೇಮಕಾತಿ ಕುರಿತು ಸರ್ಕಾರವು 2016ರಲ್ಲಿ ಆದೇಶವೊಂದನ್ನು ಹೊರಡಿಸಿತ್ತು. (ಆದೇಶ ಸಂಖ್ಯೆ: ಸಿಐ 140 ಎಂಜಿಎಸ್ 2012- ಬೆಂಗಳೂರು, 2016ರ ಜ.18) ‘ವೇ-ಬ್ರಿಡ್ಜ್ (ತೂಕಮಾಪನ ಯಂತ್ರ) ನಿರ್ವಹಿಸಲು ಯಾವುದೇ ಹೊಸ ಹುದ್ದೆಗಳನ್ನು ಸೃಜಿಸತಕ್ಕದಲ್ಲ, ಹೊರ ಗುತ್ತಿಗೆ ಮೂಲಕ ನಿರ್ವಹಿಸತಕ್ಕದ್ದು’ಎಂದು ಆದೇಶದಲ್ಲಿ ಸ್ಪಷ್ಟವಾಗಿ ಉಲ್ಲೇಖಿಸಲಾಗಿತ್ತು.</p>.<p>ಹೀಗಾಗಿ ಅಂದಿನಿಂದಲೂ ಚೆಕ್ಪೋಸ್ಟ್ಗಳಲ್ಲಿ ಹೊರಗುತ್ತಿಗೆ ನೌಕರರೇ ಕೆಲಸ ಮಾಡುತ್ತಿದ್ದಾರೆ. ಆದರೆ, ಅವರಿಂದ ಅಕ್ರಮಗಳು ನಡೆಯುತ್ತವೆ ಎಂದು ಸಂಸದ ಇ. ತುಕಾರಾಂ ಹಿಂದಿನಿಂದಲೂ ಆರೋಪಿಸುತ್ತಲೇ ಬಂದಿದ್ದಾರೆ. ಈ ಸಮಸ್ಯೆ ಪರಿಹಾರಕ್ಕೆ ತುಕಾರಾಂ ಅವರು 2023ರಲ್ಲಿ ಮುಖ್ಯಮಂತ್ರಿ ಪತ್ರ ಬರೆದಿದ್ದರು.</p>.<p>ತುಕಾರಾಂ ಪತ್ರ ಆಧರಿಸಿ 2023ರ ಅ.23ರಂದು ಸರ್ಕಾರದ ಮುಖ್ಯ ಕಾರ್ಯದರ್ಶಿಗೆ ಟಿಪ್ಪಣಿ ನೀಡಿದ್ದ ಮುಖ್ಯಮಂತ್ರಿ ಸಿದ್ದರಾಮಯ್ಯ, ‘ರಾಜ್ಯದ ಚೆಕ್ಪೋಸ್ಟ್ಗಳಲ್ಲಿ ತಪಾಸಣೆಗಾಗಿ ಖಾಸಗಿ ನೌಕರರನ್ನು ನೇಮಿಸಲಾಗಿದ್ದು, ಅಕ್ರಮ ಎಸಗುವ ಅವಕಾಶವಿದೆ. ಕೂಡಲೇ ಖಾಸಗಿ ನೌಕರರ ಬದಲಾಗಿ ಗಣಿ ಮತ್ತು ಭೂವಿಜ್ಞಾನ ಇಲಾಖೆಯ ಕಾಯಂ ನೌಕರರನ್ನು ತಪಾಸಣೆಗೆ ನೇಮಕ ಮಾಡಬೇಕು. ಅದಿರು ತಪಾಸಣಾ ಚೆಕ್ಪೋಸ್ಟ್ಗಳಲ್ಲಿ ಭದ್ರತೆಗೆ ರಾಜ್ಯ ಕೈಗಾರಿಕಾ ಭದ್ರತಾ ಪಡೆ (ಕೆಎಸ್ಐಎಸ್ಎಫ್) ಸಿಬ್ಬಂದಿಯನ್ನು ನಿಯೋಜಿಸಬೇಕು. ಚೆಕ್ಪೋಸ್ಟ್ಗಳಲ್ಲಿ ಸಿ.ಸಿ. ಟಿ.ವಿ ಕ್ಯಾಮೆರಾ ಹಾಗೂ ಅಗತ್ಯ ಮೂಲಸೌಕರ್ಯಗಳನ್ನು ಕಲ್ಪಿಸಬೇಕು’ ಎಂದು ಸೂಚಿಸಿದ್ದರು.</p>.<p>ಮೂರು ವರ್ಷಗಳಾಗುತ್ತಾ ಬಂದರೂ ಮುಖ್ಯಮಂತ್ರಿ ಟಿಪ್ಪಣಿಗೆ ಇನ್ನೂ ಆದೇಶದ ರೂಪ ಸಿಕ್ಕಿಲ್ಲ. ಗಣಿ ಮತ್ತು ಭೂ ವಿಜ್ಞಾನ ಇಲಾಖೆಯೂ ಈ ಬಗ್ಗೆ ಯಾವುದೇ ನಿರ್ಧಾರ ಕೈಗೊಂಡಿಲ್ಲ. ಹೀಗಾಗಿಯೇ ಚೆಕ್ಪೋಸ್ಟ್ಗಳಲ್ಲಿ ಇನ್ನೂ ಹೊರಗುತ್ತಿಗೆ ನೌಕರರೇ ಮುಂದುವರಿದಿದ್ದಾರೆ.</p>.<p>ಜಿಲ್ಲೆಯಲ್ಲಿ ಒಟ್ಟು 9 ಚೆಕ್ಪೋಸ್ಟ್ಗಳಿವೆ. ಇವುಗಳಲ್ಲಿ 13 ತೂಕಮಾಪನ ಯಂತ್ರಗಳಿವೆ. ಸಾವಿರಾರು ಲಾರಿಗಳ ಮೂಲಕ ನಿತ್ಯ ಸಾವಿರಾರು ಟನ್ ಅದಿರು ಚೆಕ್ಪೋಸ್ಟ್ಗಳ ಮೂಲಕ ಸಾಗಣೆಯಾಗುತ್ತದೆ. ಇವುಗಳ ನಿರ್ವಹಣೆಗೆ ಡೇಟಾ ಎಂಟ್ರಿ ಆಪರೇಟರ್ಗಳು ಮತ್ತು ‘ಡಿ’ ದರ್ಜೆ ನೌಕರರು ಸೇರಿ ಒಟ್ಟು 63 ಸಿಬ್ಬಂದಿ ಬೇಕು. ಆದರೆ, ಸದ್ಯ 10 ಮಂದಿ ಹೊರಗುತ್ತಿಗೆ ನೌಕರರು ಚೆಕ್ಪೋಸ್ಟ್ಗಳಲ್ಲಿ ಕಾರ್ಯ ನಿರ್ವಹಿಸುತ್ತಿರುವುದಾಗಿಯೂ, ಇರುವವರೂ ವೇತನ ಸಿಗದೇ ಕೆಲಸ ಬಿಡುತ್ತಿರುವುದಾಗಿಯೂ ಗಣಿ ಇಲಾಖೆ ಉಪ ನಿರ್ದೇಶಕರು ಮೇಲಧಿಕಾರಿಗಳಿಗೆ ಬರೆದ ಪತ್ರಗಳಿಂದ ಗೊತ್ತಾಗಿದೆ.</p>.<p>ಸಂಡೂರು ತಾಲ್ಲೂಕಿನ ಬನ್ನಿಹಟ್ಟಿ ಚೆಕ್ಪೋಸ್ಟ್ಗೆ ದಿಢೀರ್ ಭೇಟಿ ನೀಡಿದ್ದ ಸಂಸದ ತುಕಾರಾಂ, ಅಲ್ಲಿನ ಅವ್ಯವಸ್ಥೆ, ಪರಿಶೀಲನೆಯಲ್ಲಿ ಆಗುತ್ತಿರುವ ದೋಷಗಳ ಕುರಿತು ಅಕ್ರೋಶ ವ್ಯಕ್ತಪಡಿಸಿದ್ದರು.</p>.<p>ಸಾವಿರಾರು ಕೋಟಿ ರಾಯಧನ: 2025–26ರಲ್ಲಿ ಬಳ್ಳಾರಿ ಜಿಲ್ಲೆಯ ಉತ್ಪಾದನೆ ಗುರಿ 40.659 ದಶಲಕ್ಷ ಟನ್. ಇದರಿಂದ ₹5,200 ಕೋಟಿ ರಾಯಧನ ನಿರೀಕ್ಷೆ ಇತ್ತು. 2026ರ ಫೆಬ್ರುವರಿವರೆಗೆ 31 ದಶಲಕ್ಷ ಟನ್ ಉತ್ಪಾದನೆಯಾಗಿದೆ. ಇದರಿಂದ ₹4,512 ಕೋಟಿ ರಾಯಧನ ಸಂಗ್ರಹಿಸಲಾಗಿದೆ.</p>.<p><em>ಮೂಲತಃ ಪ್ರಜಾವಾಣಿ ಮುದ್ರಣ ಆವೃತ್ತಿಯಿಂದ ಇದನ್ನು ಪಡೆಯಲಾಗಿದೆ. ಎಐ ನೆರವಿನ ವರ್ಗೀಕರಣದಿಂದಾಗಿ ವಿಭಾಗ ಮತ್ತು ಬಳಸಿರುವ ಪ್ರಾತಿನಿಧಿಕ ಚಿತ್ರ ತಪ್ಪಾಗಿರಬಹುದು. ಸುದ್ದಿಯ ವಿಷಯದಲ್ಲಿ ಯಾವುದೇ ಬದಲಾವಣೆ ಇಲ್ಲ</em><br />260426-25-759993708</p>.<div><p><strong>ಪ್ರಜಾವಾಣಿ ಆ್ಯಪ್ ಇಲ್ಲಿದೆ: <a href="https://play.google.com/store/apps/details?id=com.tpml.pv">ಆಂಡ್ರಾಯ್ಡ್ </a>| <a href="https://apps.apple.com/in/app/prajavani-kannada-news-app/id1535764933">ಐಒಎಸ್</a> | <a href="https://whatsapp.com/channel/0029Va94OfB1dAw2Z4q5mK40">ವಾಟ್ಸ್ಆ್ಯಪ್</a>, <a href="https://www.twitter.com/prajavani">ಎಕ್ಸ್</a>, <a href="https://www.fb.com/prajavani.net">ಫೇಸ್ಬುಕ್</a> ಮತ್ತು <a href="https://www.instagram.com/prajavani">ಇನ್ಸ್ಟಾಗ್ರಾಂ</a>ನಲ್ಲಿ ಪ್ರಜಾವಾಣಿ ಫಾಲೋ ಮಾಡಿ.</strong></p></div>