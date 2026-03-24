ಕ್ಲಬ್‌ ಮೇಲೆ ದಾಳಿ: 60 ಮಂದಿ ಸೆರೆ

ಬಳ್ಳಾರಿ:ಬಳ್ಳಾರಿ ನಗರದ ಖಾಸಗಿ ರಿಕ್ರಿಯೇಷನ್ ಕ್ಲಬ್ ಮೇಲೆ ಬ್ರೂಸ್ಪೇಟೆ ಪೊಲೀಸರು ಭಾನುವಾರ ರಾತ್ರಿ ದಾಳಿ ನಡೆಸಿ ಜೂಜಾಟದಲ್ಲಿ ತೊಡಗಿದ್ದ 60 ಮಂದಿಯನ್ನು ಬಂಧಿಸಿದ್ದಾರೆ.

ಈ ವೇಳೆ ₹1,77,820 ನಗದು, 810 ಕಾರ್ಡ್ಗಳು, ಎರಡು ಡಿವಿಆರ್ಗಳು, 303 ಟೋಕನ್ಗಳು ಹಾಗೂ ಇತರೆ ವಸ್ತುಗಳನ್ನು ವಶಪಡಿಸಿಕೊಳ್ಳಲಾಗಿದೆ.

'ಬಳ್ಳಾರಿ ನಗರದ ನಟರಾಜ್ ಸಿನಿಮಾ ಮಂದಿರ ಹತ್ತಿರದ 'ರಿಕ್ರಿಯೇಷನ್ ಪ್ರೈವೇಟ್ ಲಿಮಿಟೆಡ್ ಕ್ಲಬ್'ನಲ್ಲಿ ಅಕ್ರಮ ಜೂಜಾಟ ನಡೆಯುತ್ತಿದೆ ಎಂಬ ಮಾಹಿತಿ ಸಿಕ್ಕಿತ್ತು. ಅದನ್ನು ಆಧರಿಸಿ ದಾಳಿ ನಡೆಸಲಾಯಿತು' ಎಂದು ಜಿಲ್ಲಾ ಪೊಲೀಸ್ ವರಿಷ್ಠಾಧಿಕಾರಿ ಸುಮನ್ ಡಿ. ಪೆನ್ನೇಕರ್ ತಿಳಿಸಿದ್ದಾರೆ.

ಇದೇ ಕ್ಲಬ್ ಮೇಲೆ 2025ರ ಆಗಸ್ಟ್ನಲ್ಲಿ ಅಂದಿನ ಜಿಲ್ಲಾಧಿಕಾರಿ ಪ್ರಶಾಂತ್ ಕುಮಾರ್ ಮಿಶ್ರಾ ಅವರೂ ದಾಳಿ ನಡೆಸಿದ್ದರು.

ಮೊಮ್ಮಗನಿಂದಲೇ ಹತ್ಯೆ: 'ಪಿ.ಡಿ ಹಳ್ಳಿ ಪೊಲೀಸ್ ಠಾಣೆ ವ್ಯಾಪ್ತಿಯ ಕಾರೆಕಲ್ಲು ಗ್ರಾಮದಲ್ಲಿ ಮಾ. 21ರಂದು ನಡೆದಿದ್ದ ಮಹಿಳೆ ಈರಮ್ಮ (58) ಸಾವು ಪ್ರಕರಣ ತಿರುವು ಪಡೆದಿದ್ದು, ಆಕೆಯ ಮೊಮ್ಮಗನೇ ಕೊಲೆ ಮಾಡಿರುವುದು ಬಯಲಾಗಿದೆ.

'ಆಸ್ತಿ ವಿಚಾರಕ್ಕೆ ಮಹಿಳೆಯನ್ನು ಹರಿತವಾದ ಸಾಧನಗಳಿಂದ ಇರಿದು, ಬಳಿಕ ಪೆಟ್ರೋಲ್ ಸುರಿದು ಸುಡಲಾಗಿದೆ' ಎಂದು ಎಸ್ಪಿ ಸುಮನ್ ಡಿ.ಪಿ ಹೇಳಿದರು.

'ಗ್ಯಾಸ್ ಸ್ಫೋಟ ಎಂದು ಬಿಂಬಿಸುವ ಪ್ರಯತ್ನ ಈ ಪ್ರಕರಣದಲ್ಲಿ ನಡೆದಿತ್ತು. ಆದರೆ, ಮಹಿಳೆಯ ಮರಣೋತ್ತರ ಪರೀಕ್ಷೆಯಲ್ಲಿ ಬೇರೆಯದ್ದೇ ಸಂಗತಿ ಬಯಲಾಗಿದೆ. ಮೊದಲಿಗೆ ಮಹಿಳೆಯನ್ನು ಇರಿದು ಕೊಂದು ಬಳಿಕ ಸುಟ್ಟಿರುವುದು ಗೊತ್ತಾಗಿದೆ' ಎಂದು ತಿಳಿಸಿದರು.

'ಮೊಮ್ಮಗ ವೀರೇಂದ್ರ ಎಂಬಾತ ಈ ಕೃತ್ಯವೆಸಗಿ ಪರಾರಿಯಾಗಿದ್ದ. ಆತನನ್ನು ವಶಕ್ಕೆ ಪಡೆದು ವಿಚಾರಣೆ ಮಾಡಲಾಗಿದೆ. ಈತನೊಂದಿಗೆ ಇನ್ನಿಬ್ಬರು ಕೃತ್ಯದಲ್ಲಿ ಸಹಕಾರ ನೀಡಿದ್ದಾರೆ' ಎಂದು ಗೊತ್ತಾಗಿದೆ ಎಂದರು.

ಸೈಬರ್ ಠಾಣೆಗೆ ಡಿಎಸ್ಪಿ ಅಗತ್ಯ: 'ಬಳ್ಳಾರಿಯ ಸೈಬರ್ ಪೊಲೀಸ್ ಠಾಣೆಯಲ್ಲಿ ಡಿಎಸ್ಪಿ, ಇನ್ಸ್ಪೆಕ್ಟರ್ ಇಲ್ಲದಿರುವುದು ಸತ್ಯ. ಈ ಕಾರಣದಿಂದ ಸಮಸ್ಯೆಯಾಗಿರುವುದು ನಿಜ. ಸಿಬ್ಬಂದಿ ನೇಮಕವಾದರೆ ಠಾಣೆ ಇನ್ನೂ ಹೆಚ್ಚು ಸಮರ್ಥವಾಗಿ ಕಾರ್ಯನಿರ್ವಹಿಸಲಿದೆ' ಎಂದು ಎಸ್ಪಿ ಸುಮನ್ ಪೆನ್ನೇಕರ್ ಹೇಳಿದ್ದಾರೆ.

ಮೂಲತಃ ಪ್ರಜಾವಾಣಿ ಮುದ್ರಣ ಆವೃತ್ತಿಯಿಂದ ಇದನ್ನು ಪಡೆಯಲಾಗಿದೆ. ಎಐ ನೆರವಿನ ವರ್ಗೀಕರಣದಿಂದಾಗಿ ವಿಭಾಗ ಮತ್ತು ಬಳಸಿರುವ ಪ್ರಾತಿನಿಧಿಕ ಚಿತ್ರ ತಪ್ಪಾಗಿರಬಹುದು. ಸುದ್ದಿಯ ವಿಷಯದಲ್ಲಿ ಯಾವುದೇ ಬದಲಾವಣೆ ಇಲ್ಲ
260324-25-766324970