ಬಳ್ಳಾರಿ: ಇಂಧನ ಅಲಭ್ಯತೆಯ ಹೊಡೆತಕ್ಕೆ ಸಿಲುಕಿರುವ ಹೊಟೇಲ್ ಉದ್ದಿಮೆಗಳು, ಆಟೋ ರಿಕ್ಷಾ ಚಾಲಕರು, ಮತ್ತಿತರರು ಸಮಸ್ಯೆಯಿಂದ ಪಾರಾಗಲು ಜನ ಸಾಮಾನ್ಯರಿಗೆ ಹೆಚ್ಚಿನ ಹಣ ನೀಡಿ, ಗೃಹ ಬಳಕೆಯ ಗ್ಯಾಸ್ ಖರೀದಿಸಲು ಮುಂದಾಗಿದ್ದಾರೆ. 

ತೈಲ ಸಮೃದ್ಧ ಇರಾನ್ ಮೇಲೆ ಇಸ್ರೇಲ್ ಜತೆಗೂಡಿ ಅಮೆರಿಕ ದಾಳಿ ನಡೆಸುತ್ತಿದೆ. ಇದಕ್ಕೆ ಉತ್ತರವಾಗಿ ಇರಾನ್ ಕೂಡ ದಾಳಿ ನಡೆಸುತ್ತಿದೆ. ಜತೆಗೆ, ಮಧ್ಯಪ್ರಾಚ್ಯದ ರಾಷ್ಟ್ರಗಳಲ್ಲಿರುವ ಅಮೆರಿಕ ನೆಲೆಗಳ ಮೇಲೆ ಕ್ಷಿಪಣಿ ದಾಳಿ ನಡೆಸುತ್ತಿದೆ. ಈ ಮಧ್ಯೆ, ತೈಲ ಸಾಗಿ ಬರುವ ಹರ್ಮೋಜ್ ಕಾಲುವೆ ಮೇಲೆ ಇರಾನ್ ಪ್ರಾಬಲ್ಯ ಸಾಧಿಸಿದ್ದು, ಭಾರತವೂ ಸೇರಿದಂತೆ ಹಲವು ರಾಷ್ಟ್ರಗಳಲ್ಲಿ ತೈಲ ಪೂರೈಕೆಯಲ್ಲಿ ವ್ಯತ್ಯಯವಾಗಿದೆ. 

ಪರಿಣಾಮವಾಗಿ ವಾಣಿಜ್ಯ ಉದ್ದೇಶದ ಗ್ಯಾಸ್ ಸಿಲಿಂಡರ್ಗಳು, ಆಟೋ ಗ್ಯಾಸ್ ಪೂರೈಕೆ ಸ್ಥಗಿತಗೊಂಡಿದ್ದು ಇದರ ಮೇಲೆ ಅವಲಂಬನೆಯಾಗಿದ್ದವರು ತತ್ತರಿಸಿದ್ದಾರೆ. ಆದರೆ, ಉದ್ದಿಮೆ, ಕಾರ್ಯಚಟುವಟಿಕೆ ಮುಂದುವರಿಸಲೇಬೇಕಾದ ಅನಿವಾರ್ಯತೆಯಲ್ಲಿರುವವರು ಗೃಹ ಬಳಕೆಯ ಸಿಲಿಂಡರ್ಗಳ ಮುಖ ಮಾಡಿದ್ದಾರೆ ಎಂದು ಗೊತ್ತಾಗಿದೆ. 

ಒಂದಕ್ಕಿಂತಲೂ ಹೆಚ್ಚು ಹೆಚ್ಚು ಗ್ಯಾಸ್ ಸಲಿಂಡರ್ ಸಂಪರ್ಕ ಹೊಂದಿರುವವರನ್ನು ಸಂಪರ್ಕಿಸುತ್ತಿರುವ ಕೆಲ ಮಂದಿ ಹೆಚ್ಚಿನ ದರಕ್ಕೆ ಅವರಿಂದ ಗ್ಯಾಸ್ ಸಿಲಿಂಡರ್ ಖರೀದಿ ಮಾಡಿ ಉದ್ದಿಮೆಗಳಿಗೆ ನೀಡುತ್ತಿದ್ದಾರೆ ಎಂದು ಗೊತ್ತಾಗಿದೆ. 

ಕೊಳೆಗೇರಿಗಳು, ಬಳ್ಳಾರಿ ನಗರದ ಕೌಲ್ ಬಜಾರ್ ಪ್ರದೇಶಗಳಲ್ಲಿ ಇಂಥದ್ದೊಂದು ಪ್ರಕ್ರಿಯೆ ನಡೆಯುತ್ತಿರುವುದಾಗಿ ಅಧಿಕಾರಿಗಳು ಮಾಹಿತಿ ನೀಡಿದ್ದಾರೆ. ಹೀಗೆ ಮಾಡದಂತೆ ಅವರಿಗೆ ಎಚ್ಚರಿಕೆ ನೀಡಲಾಗಿದೆ ಎಂದು ತಿಳಿಸಿದ್ದಾರೆ.

ಆಟೋ ಗ್ಯಾಸ್ ಪೂರೈಕೆಯೂ ಇನ್ನೂ ಆರಂಭವಾಗಿಲ್ಲ. ಹೀಗಾಗಿ ಆಟೋ ಚಾಲಕರು ಮನೆಗಳಲ್ಲಿನ ಗ್ಯಾಸ್ ಸಿಲಿಂಡರ್ಗಳ ಕಡೆ ಮುಖ ಮಾಡಿದ್ದಾರೆ. ಇನ್ನೊಂದೆಡೆ ಟ್ರಿಪ್ ಸಂಖ್ಯೆ ಕಡಿಮೆ ಮಾಡಿದ್ದು, ದರದಲ್ಲಿಯೂ ತುಸು ಏರಿಕೆಯಾಗಿದೆ. ಹೀಗೆ ಮಾಡದಿದ್ದರೆ ವಿಧಿಯೇ ಇಲ್ಲ ಎಂದು ಕೆಲ ಆಟೋ ಚಾಲಕರು ಹೇಳಿಕೊಂಡಿದ್ದಾರೆ. 

ಅಕ್ರಮ ಕಂಡು ಬಂದರೆ ಲೈಸೆನ್ಸ್ ರದ್ದು: ಮೇಯರ್ 

ಉದ್ದಿಮೆದಾರರು ಅಕ್ರಮವಾಗಿ ಹೆಚ್ಚಿನ ದರಕ್ಕೆ ಗೃಹ ಬಳಕೆಯ ಸಿಲಿಂಡರ್ಗಳನ್ನು ಖರೀದಿಸಿದರೆ ಅವರ ಲೈಸೆನ್ಸ್ ರದ್ದು ಮಾಡುವುದಾಗಿ ತಿಳಿಸಿದ್ದೇನೆ ಎಂದು ಬಳ್ಳಾರಿ ಮೇಯರ್ ಗಾದೆಪ್ಪ ತಿಳಿಸಿದರು. 

ನಗರದ ಹಲವು ಕಡೆಗಳಲ್ಲಿ ಗ್ಯಾಸ್ ಏಜೆನ್ಸಿಗಳು, ಹೊಟೇಲ್ ಉದ್ದಿಮೆಗಳಿಗೆ ಶನಿವಾರ ಭೇಟಿ ನೀಡಿದ್ದ ಅವರು ಪರಿಶೀಲನೆ ನಡೆಸಿದರು. ಸರ್ಕಾರ ಹೊರಡಿಸಿರುವ ಮಾರ್ಗಸೂಚಿಗಳನ್ನು ಪಾಲಿಸುವಂತೆ ಅವರು ಎಚ್ಚರಿಕೆ ನೀಡಿದರು. 

ಜಿಲ್ಲೆಯಲ್ಲಿ 3.92 ಲಕ್ಷ ಸಂಪರ್ಕ 

ಬಳ್ಳಾರಿ ಜಿಲ್ಲೆಯಾದ್ಯಂತ ಒಟ್ಟು 28 ಗ್ಯಾಸ್ ಏಜೆನ್ಸಿಗಳು ಇದ್ದು, ಒಟ್ಟು 3.92 ಲಕ್ಷ ಕುಟುಂಬಗಳು ಸಂಪರ್ಕ ಪಡೆದಿವೆ. ಈ ಎಲ್ಲ ಸಂಪರ್ಕಗಳಿಗೆ ನಿತ್ಯ 10 ಸಾವಿರ ಸಿಲಿಂಡರ್ ಅಗತ್ಯವಿದೆ. ಅಷ್ಟೇ ಪೂರೈಕೆಯೂ ಇದೆ. ಹೀಗಾಗಿ ಗೃಹ ಬಳಕೆಯ ಸಿಲಿಂಡರ್ಗಳಿಗೆ ಯಾವುದೇ ಸಮಸ್ಯೆಯಾಗಿಲ್ಲ ಎಂದು ಆಹಾರ ಮತ್ತು ನಾಗರಿಕ ಪೂರೈಕೆ ಇಲಾಖೆ ಉಪ ನಿರ್ದೇಶಕ ದೇವರಾಜ ಮಾಹಿತಿ ನೀಡಿದ್ದಾರೆ. 

ಈಗಾಗಲೇ ಜಿಲ್ಲೆಯಲ್ಲಿ ಗ್ಯಾಸ್ ಏಜೆನ್ಸಿಗಳು, ಉದ್ದಿಮೆಗಳ ಪರಿಶೀಲನೆ ನಡೆಸಲಾಗಿದೆ. ಈ ವರೆಗೆ ಯಾವುದೇ ಅಕ್ರಮ